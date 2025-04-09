Де правди шукати? Або чому мешканці зруйнованих через війну будинків Одеси роками не можуть дочекатися обіцяної чиновниками допомоги. Про що буквально стогнуть одесити, чиє житло постраждало від російських атак, і чому у багатьох вже опустилися руки – читайте у матеріалі «Одеського життя».

Реальна картина після прильотів

Лідія Кузьменко, жителька будинку за адресою вулиця Канатна, 81: «28-29 квітня 2024 року. Вибило вікна у квартирах та в під’їздах. Спочатку приїхала обслуговуюча компанія «Центр», зробила заміри, зафіксувала пошкодження. Потім будинок передали в ЖЕК «Фонтанський». Приїхала комісія, ще раз зняла заміри. І ось вже рівно рік, як ні одне скло ні в одне вікно встановлене не було. Люди забивають шибки фанерою або плівкою».

Світлана, жителька будинку за адресою вулиця Армійська, 8в: «Зробили дах, спасибі. Але стіни, вікна – все непридатне… тут жити не можна! Ми кричимо про це! Та нас не чують…»

Наталя, жителька будинку за адресою проспект Шевченка, 8в: «25 січня 2024 року був перший прильот. Вночі бахнуло: вікно вилетіло, впала стеля на кухні, стіни всі тріснули. Всі кутки роз’єдналися – одні протяги. Дірки в кімнаті, в коридорі, в кухні. Ми задули піною, десь фанеру поставили, бо сидиш вдома, наче на вулиці. Другий приліт був 25 листопада: в ніші зруйновано стелю повністю, вилетіла стіна за шафою – над антресолями вулицю видно. В туалеті стіна фанерою забита зараз. Зима була жахливою: холод, лід скрізь. Моя квартира на другому поверсі. Майже всі квартири, що в ряд зі мною, знесло повністю. Моя – крайня – лишилася, але в нежилому стані. Приїхали екскаватори, забрали уламки зруйнованих стін, що лишилися. А моя квартира тепер вся «на вулиці», всі стіни діряві. Я зверталася до районної адміністрації, у мене навіть заяву не прийняли, сказали, на відбудову вашої квартири гроші не виділено. Хоча я відразу через «Дію» здала всі документи і надала фотографії».

Зруйновані будинки не можуть навіть порахувати

Раніше ми вже писали про допомогу міжнародних партнерів. Зокрема, завдяки підтримці США в Одесі замінили вікна в понад 200 житлових будинках. А також – про дві багатоповерхівки, на відновлення яких кошти виділила міська влада. То в чому ж тоді проблема?

– Наразі понад 200 будівель пошкоджено під час повномасштабної війни. Чому майже? Бо обстрілюють досить часто, і говорити про цифру можна хіба що «сьогодні на сьогодні», – розповідає депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька. – Взагалі скласти статистику складно: проблема у відсутності загальної статистики, спільного моніторингу, наразі вона розбита по департаментах мерії. Відомо, що зараз відновлюються 43 об’єкти, з них у дев’яти відбудову закінчено. Але ми маємо розуміти, що частіше мова йде про заміну вікон, ремонт ліфтів чи, в кращому випадку, заміну даху. А не про капітальну відбудову. Ми маємо дуже багато напівзруйнованих будівель, що стоять «законсервовані».

Редакція «Одеського життя» надіслала офіційні запити щодо точної цифри пошкоджених та зруйнованих житлових та нежитлових будівель в Одесі. Наразі чекаємо на відповідь від очільника департаменту з благоустрою міста Олександра Ільїна та від директора департаменту міського господарства Леоніда Гребенюка. Нагадаємо ще раз – за приблизними підрахунками, це близько 200 (!!!) будинків.

«Незламна Одеса»: кошти є, але нема

З 2024 року у місті діє програма «Незламна Одеса», яка передбачає 250 мільйонів на відновлення. Це загалом. З них 92 мільйони прийнято на 2025 рік. Але цих коштів недостатньо, щоб закрити всі потреби.

– Сюди входить експертиза, проєктна документація, а фактично на саме відновлення з позиції власне будівництва кошторису немає. Мільйони ми зараз витрачаємо на проєктування, на експертизу цих проєктів, отримання певних звітів, оголошення тендеру, – пояснює Ольга Квасницька.

За її словами, фіксація всіх пошкоджень ведеться. Інше питання, що коштів не може вистачити на всіх.

– Зараз ми бачимо приклад Прохорівської, де люди вже на протестні акції виходять. Там на відновлення двох поверхів сім мільйонів затверджено. Тобто був прильот, зруйновано два поверхи, відбулася фіксація комісією. Далі це проєкт, експертиза і гроші на експертизу і відновлення. Сьогодні це сім мільйонів, які треба знайти і дати людям, умовно кажучи (знайти організацію, яка це зробить. – Прим.ред.). Вони не закладені в бюджет. Можна «витягнути» сім мільйонів із 52, закладених програмою, але всі об’єкти, які вже ввійшли в цю програму, ці 92 мільйони розтягнули. Далі на сесії треба прийняти рішення, що ось цей об’єкт потребує негайного відновлення. Значить, плюс ще сім мільйонів. Десь ми скорочуємо витрати, знаходимо ці кошти і даємо об’єкту, умовно кажучи, життя. Але це має бути узгоджене рішення, яке підтримають і члени комісії, і депутати загалом, – підкреслює проблему депутатка.

Гроші потрібно розподіляти за потребами

Звичайно, програма «Незламна Одеса» не закриває всі потреби. Безумовно, потрібна підтримка міжнародних партнерів, з якими треба вести роботу та співпрацю. Мова йде також про арештовані кошти Російської Федерації, які повинні бути спрямовані саме на регіони, що страждають від обстрілів. Це комплексна робота і місцевої влади, і депутатів Верховної Ради. А отже, необхідне бажання. І не лише жителів зруйнованих домівок, а й провладних осіб, від яких ця допомога залежить.

– Я не можу сказати, що зараз добре чи погано працюють департаменти. Вони працюють як можуть, бо людей не вистачає. Але можна було б скоротити кошти, які виділяються, наприклад, на ремонти доріг, що велися всі ці два роки, і кинути їх на відновлення зруйнованих будинків. Я розумію, що багато програм можна було скоротити і не «флаєра випускати» чи форуми проводити (мова про департамент культури, який під час війни проводить інвестиційні форуми, що не несуть жодного результату для Одеського регіону), а дати це людям для відновлення житла, що до сьогодні законсервоване. Це дуже зручна позиція, яку займає зараз місто, – розповідає Ольга Квасницька.

Власне, чи працюють і, головне, як працюють над цим питанням в Одеській міській раді, стане зрозуміло вже 16 квітня на черговій сесії. Тож спостерігаємо й обов’язково розкажемо, що одеська влада має намір зробити для відбудови зруйнованого Росією житла одеситів.

Доповнення

9 квітня редакція отримала відповідь на запит, стосовно кількості пошкоджених житлових будівель. В ній говориться наступне:

«Рішенням Виконавчого комітету ОМР Департамент з благоустрою міста призначено уповноваженим органом з організації виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресіі Російської федерації, повʼязаних із пошкодженням будівель та споруд. Станом на сьогодні, кількість пошкоджених та зруйнованих житлових будівель дорівнює 756.»

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