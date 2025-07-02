Ключевые моменты:

ЖК «Люксембург» на улице Средней в Одессе серьезно пострадал в результате массированной ракетной атаки Одессы 29 декабря 2023 года;

Сейчас внутри здания продолжаются отделочные работы с первого по шестой этажи;

Работы по восстановлению высотного дома на Средней были очень сложными и опасными;

В 2024 году из городского бюджета на восстановление дома было выделено 42 миллиона гривен.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки Одессы 29 декабря 2023 года серьезно пострадал высотный ЖК «Люксембург», расположенный на улице Средней. Были разрушены внешние конструкции 16-этажного здания, внутренние перегородки и часть несущих элементов. Чтобы предотвратить обвал, на объекте оперативно провели стабилизационные работы, которые остановили дальнейшее разрушение.

По словам директора ООО «Стикон» Анатолия Рагулина, остался небольшой объем работ по благоустройству – их планируется завершить после демонтажа временного забора. Внутри здания продолжаются отделочные работы с первого по шестой этажи. Завершаются пусконаладочные работы лифтов.

Анатолий Рагулин также напомнил, что на момент начала восстановления сооружение находилось в критическом состоянии.

«Мы все надеялись, молились и делали все, чтобы дом устоял. Работы были очень сложными и опасными. Самым тяжелым этапом стало восстановление железобетонного каркаса. Пока не вернули ему полную прочность, не было уверенности, что здание не подвергнется дальнейшему разрушению. И только после этого мы смогли начать отделочные работы», – отметил директор ООО «Стикон».

В 2024 году из городского бюджета на восстановление дома было выделено 42 миллиона гривен. Из них 7 миллионов – на ликвидацию последствий атаки, еще 35 миллионов – непосредственно на строительные и восстановительные работы.

Напомним, ранее в Одессе завершили восстановительные работы в высотном доме по проспекту Князя Ярослава Мудрого, куда в ночь на 1 мая 2025 года попал вражеский ударный беспилотник.