«єВідновлення» для Одессы: почему жители домов – памятников архитектуры не могут получить компенсацию? (видео)

Заявку приняли – и тишина

Федор Ткач живет в доме Чижевича (Военный спуск, 18), являющемся памятником архитектуры. 23 июля 2023 года в это здание попала российская ракета.

– Мы были дома: я, жена и младшая дочь. Это было в ту ночь, когда прилетело в Спасо-Преображенский собор. Это были первые очень громкие взрывы. А потом какое-то такое мгновение тишины и страшный удар. Мы поняли, что прилет в наш дом.

После атаки дом претерпел значительные разрушения – пострадали крыша, фасад и несущие конструкции. Часть расходов на восстановление, в том числе замену окон и дверей, покрыли местные власти и благотворители. Однако большинство ремонтных работ Федор был вынужден финансировать самостоятельно. Говорит, потратил на это около 2-4 тысяч долларов.

– Мы подали заявку на «єВідновлення» через «Дію», ее приняли. Ждали комиссию, которая должна была прийти, оценить, какая у нас тут беда. Но мы до сих пор эту комиссию ждем.

Федор – единственный житель дома Чижевича, сумевший вернуться в свою квартиру. Жилье его соседей пока непригодно для проживания.

Александра Степовая живет в доме Ковалевского (Гоголя, 13), являющемся памятником архитектуры. Это здание также было повреждено во время российских обстрелов 23 июля 2023 года.

– Наш дом попал под взрывную волну. Но она была такой силы, что вылетели окна, одна из двух стен на моих глазах разверзлась. Было частично разрушено все: и пилястры, и верхняя часть колонны, пол, плитка.

Кроме всего прочего, в этом доме были повреждены аутентичные окна, теперь нуждающиеся в дорогостоящей реставрации. Ведь просто заменить их новыми в историческом здании не получится. Александра говорит, что еще год назад подала заявку по программе «єВідновлення», но до сих пор тишина.

– Что меня очень беспокоит, что это действительно памятник архитектуры. Я очень люблю свой дом. Моих сил, моих финансов не может хватить, чтобы делать своими силами все, что нужно.

Никто не отказывает, но и ничего не делает

14 ноября 2024 года квартира Ванды Мазур в доме Ринк-Вагнера (Пастера, 54), являющемся памятником архитектуры, была повреждена в результате российских обстрелов.

– Дрон залетел на наш этаж. Весь этаж горел. Стены стоят, но крыши и потолка нет. Считайте, это просто кубик, который стоит открытый.

По словам Ванды, после российской атаки в Приморской администрации рассказали, как получить компенсацию за разбитые окна, но вместе с тем людям сразу же сообщили, что это единственное возмещение, которое они могут получить.

– Что касается программы «єВідновлення», я знаю, что это проблема государственного уровня. На сегодняшний день все эти дома (памятники архитектуры. – Прим.ред.) подчиняются Министерству культуры Украины. И только оно имеет право выслать инспекторов для осмотра. Скорее всего, мы стоим в очереди на этого инспектора. То есть никто ни в чем не отказывает. Просто когда он приедет, дом вообще может уже разрушиться.

В доме Ринк-Вагнера, как пояснила Ванда Мазур, третий этаж получил значительные разрушения, тогда как первый и второй – лишь повреждения. Поскольку акт составляется на весь дом, жители должны совместно решить, как классифицировать ущерб. Это может также усложнить получение компенсации в будущем.

В результате многочисленных российских обстрелов в Одессе повреждено более тысячи памятников культурного наследия. В этом году представители Одесского горсовета дважды обращались в министерство с призывами урегулировать вопрос с компенсацией через «єВідновлення» для жителей домов – памятников архитектуры, но результата до сих пор нет.

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Надежда БОНДАРЕНКО