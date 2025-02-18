Зруйнований ракетою будинок на Картамишівській, 14 в Одесі
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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Речь идет о поддержке американской организации Global Empowerment Mission (GEM) в партнерстве с Howard G Buffett Fondation (HGBF).

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Ранее фонд Говарда Баффета передал городу 53 генератора различной мощности и мощные автономные системы освещения для ГСЧСников.

«Спасибо GEM и фонду Говарда Баффета за такую невероятную поддержку Украины и реализацию в Одессе оконной программы. К сожалению атаки продолжаются. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — поблагодарила советник Одесского городского головы Вероника Этнарович.

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