Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Речь идет о поддержке американской организации Global Empowerment Mission (GEM) в партнерстве с Howard G Buffett Fondation (HGBF).
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Ранее фонд Говарда Баффета передал городу 53 генератора различной мощности и мощные автономные системы освещения для ГСЧСников.
«Спасибо GEM и фонду Говарда Баффета за такую невероятную поддержку Украины и реализацию в Одессе оконной программы. К сожалению атаки продолжаются. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — поблагодарила советник Одесского городского головы Вероника Этнарович.
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