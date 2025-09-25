Ключевые моменты:

В школах Одессы старшеклассники проходят практические занятия по тактической медицине;

Родители сначала сомневались, но теперь отмечают уверенность и собранность детей;

Ученики уже применяли полученные знания для спасения сверстников;

Программа включает и психологические упражнения, помогающие справляться со стрессом;

Такмед формирует у молодежи готовность к реальным вызовам и умение поддерживать окружающих.

Почему важно уметь правильно оказать первую помощь?

Чтобы выжить, должны правильно действовать. Именно так говорит известная в Одессе акушерка и бывший военный медик Светлана Галич. Она убеждена: все должны иметь навыки оказания помощи, и дети тоже. Но родители старшеклассников поначалу не очень одобрительно отнеслись к новому предмету «Защита Украины» и не видели его пользы для детей.

Кстати, в этой программе есть еще одна очень важная составляющая – тактическая медицина, или домедицинская помощь. Эти навыки могут быть полезны не только на фронте, а при оказании помощи мирным жителям, пострадавшим во время обстрелов, а также людям, получившим ранения в ДТП.

– Задача преподавателя предмета «Защита Украины» не состоит в том, чтобы научить служить в армии, а в том, чтобы научить выживать в экстремальных ситуациях, – говорит заслуженный учитель Украины, капитан НГУ в отставке Олег Денисов. – Клиническая смерть человека от его биологической смерти находится на расстоянии всего пяти минут. Поэтому так важно уметь правильно оказать первую медицинскую помощь, которая спасет жизнь и даст шанс дождаться помощи специалистов.

Успеть за пять минут: одесские школьники уже спасают сверстников

Олег с гордостью рассказывает, что школьников учат оказывать помощь не только взрослым, но и малышам, и подросткам. В его практике уже был случай, когда ученики оказали необходимую помощь своему однокласснику даже раньше, чем учительница принесла аптечку. Не говоря уже о скорой, которая приехала бы значительно позже. Это и есть подтверждение значения и пользы предлагаемого курса.

Родители, с которыми удалось пообщаться, говорят о значительно большей практической части обучения, чем раньше. И это неудивительно, потому что разработчиками нового формата учебной программы, утвержденной Винницкой академией непрерывного образования, является коллектив педагогов-практиков из Киева, Одессы, Нововолынска и Тернополя.

– Мы рассматривали эту программу как эксперимент, – говорит Олег Денисов. – Когда в 2027 году школа начнет переходить на профессиональное образование, мы посмотрим, что делать дальше. Потому что ситуация по дронам, радиосвязи, оружию быстро меняется. Мы не знаем, где в будущем окажутся наши ученики. Но главное состоит в том, чтобы они не только могли оказать помощь, но и не ухудшили состояние того, кому помогают.

Как такмед помогает детям справиться со стрессом

В начале войны многие говорили, что дети легче взрослых преодолевают стресс. На самом же деле не всегда можно заметить влияние стресса, разрушающего детскую психику.

Лариса Карпова, практический психолог, отмечает:

– Здесь есть очень важный психологический момент. Когда дети на уроке идут с закрытыми глазами цепочкой, имитируя выход из задымленного дома, к ним приходит чувство того, что если я жив, живы люди вокруг меня, значит, жива и страна. Они учатся коллективному взаимодействию, учатся сдерживать эмоции в любой критической ситуации. Ибо паника – одно из самых страшных состояний не только во время войны. И мы уже видим, что во время воздушных тревог есть панические атаки у взрослых, а дети остаются спокойными. Это очень важно.

– Я считаю, еще на уроке «Защита Украины» идет обучение тому, как выжить достойно. Поиск выхода из нестандартных ситуаций первыми находят не всегда отличники. В результате, формируется несколько иная иерархия в детском коллективе. Девочки учатся просчитанному мужеству – как сохранить жизнь другого человека, но не ценой своей.

«Теперь они меня успокаивают»: отзывы одесских родителей

Татьяна, учительница и мама двух учеников 10-го и 11-го классов, отмечает:

– Некоторые родители действительно сначала относились несколько предвзято – зачем еще один урок в расписании, зачем дополнительная нагрузка? Видимо, родители думали, что это снова будет теория, достаточно далекая от жизни, и поэтому не очень нужная. Но их ожидала неожиданность – учебников нет, и дети занимаются только на практических занятиях.

– Но потом и я как мама увидела, что дети стали увереннее в себе. Участились случаи, когда не я, а они меня успокаивают. Для меня это такая инвестиция в будущее. Теперь я знаю, что к каким-то экстремальным ситуациям мальчишки готовы. Заметила, что они стали более дисциплинированными и собранными.

Олег Денисов одобрительно относится к работе учителей, постоянно нарабатывающих новые навыки и знания. Но пока отстают родители. При том, что многие из них уже понимают необходимость освоения методов домедицинской помощи, массовым явлением это еще не стало.

Возможно, именно дети, которые уже хорошо разбираются в том, чему их научили, начнут «подтягивать» родителей.