Ключевые моменты:

  • СБУ задержала главу и двух сотрудников медицинской комиссии (бывшая МСЭК) за продажу фиктивных справок об инвалидности.
  • За деньги они помогали «откосить» от армии — оформляли документы о несуществующих болезнях. Стоимость одной такой справки начиналась от 3 тысяч долларов.
  • Всех троих поймали с поличным. При обысках нашли документы, деньги и доказательства их преступной деятельности. Им уже сообщили о подозрении, и теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

СБУ задержала врачей за помощь уклонистам

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области очередную схему уклонения от мобилизации. По данным следствия, руководитель и два члена экспертной комиссии по инвалидности оформляли фальшивые медицинские справки. Эти документы «подтверждали» у клиентов несуществующие тяжёлые болезни и давали право на получение инвалидности.

За свои услуги они брали от 3 тысяч долларов США. В схему был вовлечён врач-кардиолог и медицинский регистратор, которых организатор привлёк к делу. Правоохранители задокументировали не менее 50 таких «псевдоклиентов», желавших избежать призыва или освободиться от службы.

Всех троих задержали на месте преступления, когда им передавали очередную взятку. Во время обысков у них нашли черновики, личные дела призывников и телефоны с переписками, доказывающими незаконную деятельность.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины: получение взятки и препятствование работе Вооружённых сил Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

