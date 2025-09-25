Ключевые моменты:

СБУ задержала главу и двух сотрудников медицинской комиссии (бывшая МСЭК) за продажу фиктивных справок об инвалидности.

За деньги они помогали «откосить» от армии — оформляли документы о несуществующих болезнях. Стоимость одной такой справки начиналась от 3 тысяч долларов.

Всех троих поймали с поличным. При обысках нашли документы, деньги и доказательства их преступной деятельности. Им уже сообщили о подозрении, и теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

СБУ задержала врачей за помощь уклонистам

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области очередную схему уклонения от мобилизации. По данным следствия, руководитель и два члена экспертной комиссии по инвалидности оформляли фальшивые медицинские справки. Эти документы «подтверждали» у клиентов несуществующие тяжёлые болезни и давали право на получение инвалидности.

За свои услуги они брали от 3 тысяч долларов США. В схему был вовлечён врач-кардиолог и медицинский регистратор, которых организатор привлёк к делу. Правоохранители задокументировали не менее 50 таких «псевдоклиентов», желавших избежать призыва или освободиться от службы.

Всех троих задержали на месте преступления, когда им передавали очередную взятку. Во время обысков у них нашли черновики, личные дела призывников и телефоны с переписками, доказывающими незаконную деятельность.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины: получение взятки и препятствование работе Вооружённых сил Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.