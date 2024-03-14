Новости Одессы и Одесской области

Макрон собирается отправить французские войска в Одессу

Макрон собирается отправить французские войска в Одессу

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает вероятности отправки французских войск в Одессу.

Об этом он заявил 21 февраля 2024 года Макрон в портретном зале Елисейского дворца после церемонии пантеонизации героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ перед несколькими гостями мероприятия, пишет Le Monde.

«В любом случае в этом году придется послать некоторых ребят в Одессу. В динамике нельзя ничего исключать»,

– цитирует Макрона французская газета.

А спустя пять дней, по итогам встречи в Париже с лидерами европейских государств, президент Франции публично допустил, что западные войска могут быть отправлены в Украину.

По данным Le Monde, Франция рассматривает возможность отправки своих войск на территорию Украины еще с июня 2023 года. Этот вопрос поднимался 12 июня 2023 года на заседании Совета национальной обороны и безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

В то же время министр обороны Франции заявлял, что речи об отправке сухопутных войск в Украину быть не может. Разве что, есть вариант насчет солдатов для разминирования или подготовке бойцов ВСУ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, почему Макрон отменил визит в Одессу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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