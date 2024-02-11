Президент Франции должен был посетить Одессу, но не приедет – почему?

Как пишет на французское издание Challenges, ссылаясь на информацию из Елисейского дворца, визит Макрона перенесен из соображений безопасности.

«Первый двусторонний визит Макрона, который запланирован на 13-14 февраля, переносится»,

– говорится в сообщении.

Также стало известно, что французско-украинский деловой совет Medef International, который организовал «исключительную миссию» в Киев одновременно с Макроном, тоже отменил поездку.

Сообщалось, что французский президент сначала должен был посетить Одессу как город, частично построенный французами, а затем отправиться в Киев.

В ходе визита в Одессу Макрон должен был объявить о создании фонда в 200 миллионов евро. Денежные средства должны были выплачиваться в виде пожертвований для гражданских проектов, которые осуществляют французские малые и средние предприятия.

Кроме того, глава Франции должен был официально объявить о назначении Французского агентства развития (AFD) координатором французской помощи Украине.

Издание подчеркивает, что дата поездки 13-14 февраля была лишь одним вариантом, а охрана маршрута, по которому должен был ехать Макрон, заняла бы больше времени.

Кроме того, накануне поездки в Украину французский президент хочет активизировать поддержку Киева путем нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.

Ранее Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о «гарантиях безопасности». Конкретная дата визита не называлась.

Как стало известно, накануне, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидер Франции подтвердил, что в рамках Коалиции артиллерии Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем «Цезарь», а также снаряды к ним.

Фото с Телеграм-канала «Курс Одесса»