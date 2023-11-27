Улица Иностранной коллегии и спуск Жанны Лябурб в Одессе: почему их переименовали

Напомним, генсек французской компартии Морис Торез, будучи как-то в Одессе, интересовался восстанием своих соотечественников, служивших на кораблях стоявшей в 1919 году близ Одессы французской эскадры: они отказались воевать против «красных». В те годы Вьетнам был французской колонией, и будущий президент будущей же Демократической Республики Вьетнам Тон Дык Тханг, по некоторым сведениям, служил тогда на одном из крейсеров этой эскадры. Так вот, с теми событиями связаны экс-названия еще двух одесских улиц.

Что за Иностранная коллегия действовала в Одессе

Улица Иностранной коллегии с 1898-го по 1925-й годы была Гимназической, затем до 1941-го – Вайсмана, затем до 1957-го – вновь Гимназическая, до 1971 -го – Институтская. А потом 24 года – до 1995-го на табличках писалось «Иностранной коллегии». Ныне она вновь Гимназическая.

Так что же такое Иностранная коллегия? Это подпольный орган, созданный большевиками в Одессе в 1918 году для пропаганды антивоенных настроений среди воинского контингента нескольких иностранных держав, высадившегося в Одессе.

Функционировали греческое, польское, румынское, сербское, французское подразделения. Они вели пропаганду в духе «интернационала» среди иностранных военных на их родных языках. Это был типичный пример того, что сегодня назвали бы гибридной войной в российском исполнении.

На французском языке нелегально печаталась газета «Коммунист», листовки – на пяти языках. Литературу и агентов посылали везде, где наличествовали контингенты союзников, а также в места формирования подразделений – в Салоники, Константинополь, Марсель.

В Одессе был открыт ресторан, в котором, не таясь, проводили агитацию среди иноземных солдат даже без соблюдения конспирации! Под влиянием большевистской пропаганды иностранные военнослужащие отказывались воевать против советской власти и даже поднимали восстания.

Когда и почему Военный спуск назвали в честь Жанны Лябурб

1 марта 1919 года французская контрразведка арестовала практически всех членов «Иностранной коллегии», а назавтра все арестованные были расстреляны. В 1959 году, к 40-летию расстрела Иностранной коллегии, именем одной из ее участниц – французской коммунистки Жанны Лябурб – назвали в Одессе Военный спуск. Сейчас Военный спуск – снова Военный.

Почему именно француженке была оказана такая особая честь? Ведь среди убиенных были и грузины, поляки, румыны, сербы. А какой был смысл делать реверанс в сторону этих народов, и без того «своих»? То ли дело – капиталистическая Франция – родина Коммуны. Тем более, что идеи победы всемирного пролетариата там продвигал «верный друг» СССР – вышеупомянутый Морис Торез.

Вполне логично будет связать рассказ об Иностранной коллегии с ранее рассказанной историей улиц, названных в честь чекистских лидеров – Дзержинского и Менжинского. Так вот, одним из двух выживших после ареста членов одесской Иностранной коллегии был некий студент Калистрат Саджая. Его арестовали 6 марта 1919 года, но он успел выпрыгнуть в окно третьего этажа на мостовую. Его, не опознав, поместили с травмами в больницу, где Саджая дождался прихода красных. Позднее он возглавил одесскую ЧК, мстил всем, кого считал врагами революции, вынес несчетное множество смертных приговоров.

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Фото Марии Котовой