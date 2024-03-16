Какая опасность грозит одесским водителям ночью и утром 17 марта?

Водителям не стоит забывать о том, что туман – довольно опасное явление на дорогах и несоблюдение правил вождения в такую погоду чревато серьезными ДТП.

Вот какие советы дают в патрульной полиции:

выбирайте безопасную скорость, чтобы успеть экстренно затормозить;

включите ближний свет или противотуманные фары, чтобы вас видели;

следите за разметкой, так вы не выедете на встречную полосу и не уедете с дороги;

если видимость недостаточна настолько, что движение просто невозможно, съезжайте на обочину и обязательно включите аварийную сигнализацию;

соблюдайте безопасную дистанцию, чтобы вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки.

А пешеходам следует помнить о важности ношения светоотражающих элементов на одежде, которые помогут стать заметнее на дороге и тем самым избежать неприятностей.