Какая опасность грозит одесским водителям ночью и утром 17 марта?

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: по информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром 17 марта ожидается туман, видимость на автодорогах не превысит 200-500 метров.
Водителям не стоит забывать о том, что туман – довольно опасное явление на дорогах и несоблюдение правил вождения в такую погоду чревато серьезными ДТП.
Вот какие советы дают в патрульной полиции:
- выбирайте безопасную скорость, чтобы успеть экстренно затормозить;
- включите ближний свет или противотуманные фары, чтобы вас видели;
- следите за разметкой, так вы не выедете на встречную полосу и не уедете с дороги;
- если видимость недостаточна настолько, что движение просто невозможно, съезжайте на обочину и обязательно включите аварийную сигнализацию;
- соблюдайте безопасную дистанцию, чтобы вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки.
А пешеходам следует помнить о важности ношения светоотражающих элементов на одежде, которые помогут стать заметнее на дороге и тем самым избежать неприятностей.