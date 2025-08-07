Не только экологи: как к делу присоединились местные
Поддержание естественного водообмена в лиманах — одно из ключевых условий сохранения экосистемы прибрежной зоны. Это не только о чистой воде, но и о возвращении рыб, водоплавающих птиц и сохранении биоразнообразия. Именно для этого специалисты национального парка «Тузловские лиманы» организовали работы по расчистке природного пролива между морем и лиманом.
На этот раз инициатива вышла за пределы сугубо экологической. К работникам нацпарка присоединились и местные жители — рыбаки, ведь состояние лимана напрямую влияет на качество и количество улова.
— Пришли пять человек. Это мужчины, которые имеют бронь, являются многодетными родителями. Здесь жить им, их детям. Люди понимают, как важно помогать природе восстанавливаться. Всего нас было 12 человек — и мы вместе расчистили старый пролив, который давно зарос ракушняком, — рассказал эколог, сотрудник парка Иван Русев.
Что изменилось после восстановления протоки
Сразу после расчистки русла началась циркуляция воды. Уже через несколько дней скорость течения достигала одного метра в секунду — мощное течение, которое значительно улучшило аэрацию воды. С кислородом пришла и жизнь.
— Появились гидробионты, рыба — от мелкой атерины до кефали, камбалы. А за ними — и птицы. По нашим подсчетам, сразу после открытия пролива мы увидели около 500 птиц разных видов, от маленьких куликов до пеликанов, — говорит Русев.
Это положительно повлияло не только на природу, но и на настроение местных, которые мечтают о легальном и продуктивном рыбном промысле.
Долго ли продержится результат?
По словам работников парка, изменения заметны уже сейчас, однако природа непредсказуема.
— Если снова будут сильные северные ветры и поднимется уровень воды, пролив может снова заилиться. Поэтому мы продолжим работы — следующий этап запланирован на 13-14 августа.
Национальный парк постоянно наблюдает за состоянием экосистем, особенно водных. Если водообмен нарушается, команда оперативно реагирует. Это — часть более широкой работы по сохранению окружающей среды на юге Украины.
Справка «ОЖ»: почему лиманы важны для экосистемы
Лиманы — это мелководные прибрежные водоемы, которые образуются на месте устьев рек и имеют связь с морем. Они:
- выполняют роль природного фильтра, очищая воду;
- являются местом нереста многих видов рыбы;
- служат убежищем для мигрирующих птиц;
- имеют уникальную флору и фауну.
Нарушение водообмена может привести к застою воды, дефициту кислорода, уменьшению популяций рыбы и исчезновению птиц.
Читайте также:
- Чудо на Тузловских лиманах: редкие пеликаны прилетели на рыбалку (фото)
- В Одесской области заметили несколько семей барсуков: чем важны эти животные
- Они выбрали Украину: в Одесской области поселились розовые фламинго и краснокнижные пеликаны