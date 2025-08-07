Не только экологи: как к делу присоединились местные

Поддержание естественного водообмена в лиманах — одно из ключевых условий сохранения экосистемы прибрежной зоны. Это не только о чистой воде, но и о возвращении рыб, водоплавающих птиц и сохранении биоразнообразия. Именно для этого специалисты национального парка «Тузловские лиманы» организовали работы по расчистке природного пролива между морем и лиманом.

На этот раз инициатива вышла за пределы сугубо экологической. К работникам нацпарка присоединились и местные жители — рыбаки, ведь состояние лимана напрямую влияет на качество и количество улова.

— Пришли пять человек. Это мужчины, которые имеют бронь, являются многодетными родителями. Здесь жить им, их детям. Люди понимают, как важно помогать природе восстанавливаться. Всего нас было 12 человек — и мы вместе расчистили старый пролив, который давно зарос ракушняком, — рассказал эколог, сотрудник парка Иван Русев.

Что изменилось после восстановления протоки

Сразу после расчистки русла началась циркуляция воды. Уже через несколько дней скорость течения достигала одного метра в секунду — мощное течение, которое значительно улучшило аэрацию воды. С кислородом пришла и жизнь.

— Появились гидробионты, рыба — от мелкой атерины до кефали, камбалы. А за ними — и птицы. По нашим подсчетам, сразу после открытия пролива мы увидели около 500 птиц разных видов, от маленьких куликов до пеликанов, — говорит Русев.

Это положительно повлияло не только на природу, но и на настроение местных, которые мечтают о легальном и продуктивном рыбном промысле.

Долго ли продержится результат?

По словам работников парка, изменения заметны уже сейчас, однако природа непредсказуема.

— Если снова будут сильные северные ветры и поднимется уровень воды, пролив может снова заилиться. Поэтому мы продолжим работы — следующий этап запланирован на 13-14 августа.

Национальный парк постоянно наблюдает за состоянием экосистем, особенно водных. Если водообмен нарушается, команда оперативно реагирует. Это — часть более широкой работы по сохранению окружающей среды на юге Украины.

Справка «ОЖ»: почему лиманы важны для экосистемы

Лиманы — это мелководные прибрежные водоемы, которые образуются на месте устьев рек и имеют связь с морем. Они:

выполняют роль природного фильтра, очищая воду;

являются местом нереста многих видов рыбы;

служат убежищем для мигрирующих птиц;

имеют уникальную флору и фауну.

Нарушение водообмена может привести к застою воды, дефициту кислорода, уменьшению популяций рыбы и исчезновению птиц.

