Ключевые моменты
- В Одесской и Николаевской областях продолжаются рейды против недобросовестных перевозчиков;
- Укртрансбезпека проверила почти 6 тысяч грузовиков: каждый третий — с перегрузом;
- На юге Украины выявили нарушений на 6,6 млн грн — проверка грузовиков продолжается.
С 21 июля в Одесской и Николаевской областях проходят усиленные проверки грузового транспорта, организованные службой Укртрансбезпеки.
Главная цель отработок — сохранение дорог юга страны, повышение безопасности дорожного движения и выявления недобросовестных перевозчиков, которые допускают нарушения габаритно-весовых норм в сезон сбора агропродукции.
За это время сотрудниками Укртрансбезпеки проверено почти 6 тысяч транспортных средств и составлено более 400 админматериалов о нарушениях. Среди основных:
- превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм;
- перевозки пассажиров и грузов без документов.
Инспекторы отмечают, что в начале рейда каждое третье проверенное транспортное средство было с перегрузкой. Сейчас эта динамика изменилась — выявленные нарушения не имеют признаков системных.
Общая сумма штрафов за выявленные нарушения составила 6 млн. 668 тыс. 760 гривен.
Проверки продлятся до начала сентября.
Напомним,недавно одесские патрульные задержали на трассе Одесса-Николаев сильно пьяного водителя фуры, который перевозил опасный груз. Drager показал максимальный результат — более 5 промилле, что превышает допустимую норму в 25 раз.