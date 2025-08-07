Ключевые моменты

В Одесской и Николаевской областях продолжаются рейды против недобросовестных перевозчиков;

Укртрансбезпека проверила почти 6 тысяч грузовиков: каждый третий — с перегрузом;

На юге Украины выявили нарушений на 6,6 млн грн — проверка грузовиков продолжается.

С 21 июля в Одесской и Николаевской областях проходят усиленные проверки грузового транспорта, организованные службой Укртрансбезпеки.

Главная цель отработок — сохранение дорог юга страны, повышение безопасности дорожного движения и выявления недобросовестных перевозчиков, которые допускают нарушения габаритно-весовых норм в сезон сбора агропродукции.

За это время сотрудниками Укртрансбезпеки проверено почти 6 тысяч транспортных средств и составлено более 400 админматериалов о нарушениях. Среди основных:

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм;

перевозки пассажиров и грузов без документов.

Инспекторы отмечают, что в начале рейда каждое третье проверенное транспортное средство было с перегрузкой. Сейчас эта динамика изменилась — выявленные нарушения не имеют признаков системных.

Общая сумма штрафов за выявленные нарушения составила 6 млн. 668 тыс. 760 гривен.

Проверки продлятся до начала сентября.

Напомним,недавно одесские патрульные задержали на трассе Одесса-Николаев сильно пьяного водителя фуры, который перевозил опасный груз. Drager показал максимальный результат — более 5 промилле, что превышает допустимую норму в 25 раз.