Ключевые моменты:
- Цель нового опроса мэрии Одессы – выяснить, какие новые цифровые функции жители хотят видеть в мобильном приложении MISTO;
- Можно выбрать несколько из предложенных вариантов;
- Участие в опросе – через раздел «Электронная демократия» в приложении MISTO;
- Проголосовать можно до 21 августа 2025 года.
Среди предложенных вариантов такие:
- движение общественного транспорта;
- уплата штрафов за парковку;
- оплата проезда в транспорте;
- приобретение билетов (зоопарк, музеи и т.п.);
- оплата коммуналки (тепло, вода, газ, свет, мусор);
- обращение к депутату по вашему избирательному округу;
- туристические маршруты с аудиогидами;
- карта доступности и безбарьерные маршруты;
- партнерские направления (билеты на железную дорогу, автобусы, концерты, спектакли и т.п.);
- медицинские направления (запись врачу, медицинские услуги).
Читайте также: Что волнует одесситов: итоги опросов в приложении MISTO
В этом опросе можно выбрать несколько вариантов.
Проголосовать за свои приоритеты одесситы могут до 21 августа.
Для участия в голосовании необходимо загрузить мобильное приложение MISTO и зайти в сервис «Электронная демократия» в разделе «Опрос».
Ранее одесская мэрия обнародовала результаты опроса на тему: «Поддерживаете ли вы развитие внутреннего туризма во время войны?»
По итогам голосования большая часть одесситов (67%) поддерживают развитие внутреннего туризма даже в дни полномасштабной войны, поскольку он необходим для малого бизнеса и сферы обслуживания. В то же время 5% из принявших участие в опросе уверены, что сейчас «не время» для туризма.