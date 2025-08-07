Ключевые моменты:

  • Цель нового опроса мэрии Одессы – выяснить, какие новые цифровые функции жители хотят видеть в мобильном приложении MISTO;
  • Можно выбрать несколько из предложенных вариантов;
  • Участие в опросе – через раздел «Электронная демократия» в приложении MISTO;
  • Проголосовать можно до 21 августа 2025 года.

Среди предложенных вариантов такие:

  • движение общественного транспорта;
  • уплата штрафов за парковку;
  • оплата проезда в транспорте;
  • приобретение билетов (зоопарк, музеи и т.п.);
  • оплата коммуналки (тепло, вода, газ, свет, мусор);
  • обращение к депутату по вашему избирательному округу;
  • туристические маршруты с аудиогидами;
  • карта доступности и безбарьерные маршруты;
  • партнерские направления (билеты на железную дорогу, автобусы, концерты, спектакли и т.п.);
  • медицинские направления (запись врачу, медицинские услуги).
В этом опросе можно выбрать несколько вариантов.

Проголосовать за свои приоритеты одесситы могут до 21 августа.

Для участия в голосовании необходимо загрузить мобильное приложение MISTO и зайти в сервис «Электронная демократия» в разделе «Опрос».

Ранее одесская мэрия обнародовала результаты опроса на тему: «Поддерживаете ли вы развитие внутреннего туризма во время войны

По итогам голосования большая часть одесситов (67%) поддерживают развитие внутреннего туризма даже в дни полномасштабной войны, поскольку он необходим для малого бизнеса и сферы обслуживания. В то же время 5% из принявших участие в опросе уверены, что сейчас «не время» для туризма.

