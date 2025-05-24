Станислав Маденс

Известный активист, который добровольцем ушел на фронт

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До войны он был членом ОО «Автомайдан». Свою деятельность активисты прежде всего направляли против спорных решений мэрии, против коррупционных дел.

— Это была защита общественных зон, пляжей, противостояние незаконной застройке. Мы пытались защитить исторические памятники культуры и архитектуру города от застройщиков. Что-то у нас получалось, что-то нет. Помню, как разрабатывался историко-архитектурный план, который ставил под угрозу памятники архитектуры города, то есть они могли быть снесены после принятия этого плана. Мы тогда организовали целое движение, которое объединило и активистов, и архитекторов. Пытались как-то сохранить эти памятники для Одессы, — вспоминает Станислав.

Но 24 февраля 2022 года все это отошло на второй план. Начались ракетные обстрелы, началась война… и спасать надо было уже родной город.

В первые дни войны активисты организовали фонд и занимались волонтерской деятельностью. В частности, примкнули в ряды 122 ТРО и помогали всем, чем могли. Потом подключились и другие бригады: 28, 35, 32, 126, ВМС.

— Наша организация имела определенные ресурсы, которые мы и начали использовать для помощи. Тогда потребностей было множество. Сформировали волонтерский штаб «Автомайдана».  Вопрос обеспечения для наших военных решать надо было «уже», или даже «вчера». Поэтому много усилий прилагалось, — говорит активист.

помощь

Также организация помогала беженцам, большое количество которых приехало тогда в Одессу. Продукты, гуманитарная помощь, вещи первой необходимости, гигиенические средства, лекарства — все это «Автомайдан» выдавал людям.

— Очень много переселенцев из Мариуполя, Херсона, Николаева. Люди, убегая от боевых действий, часто приезжали ни с чем, поэтому помощь была крайне необходима. Программ было много, они были разные. Кажется, сотни людей превратились в тысячи. А уже через несколько месяцев, благодаря ВСУ на фронте и всем неравнодушным здесь, ситуация начала стабилизироваться.

Сборка дронов

Именно тогда, говорит Станислав, он научился собирать дроны и работать с ними.

— Мы сами их изготавливали и передавали ребятам на фронт. За полгода около 400 штук передали. Это немного, но это то, что мы могли сделать и заполнить какой-то небольшой пробел.

»А что дальше?» Дальше — второй фронт

Станислав военный

Где-то в 2023 году, когда уже было сделано так много, у Станислава Маденса возник вопрос: «А что дальше?». Тогда он понял и ответил себе: надо идти служить.

— Мы с друзьями начали искать какую-то бригаду, куда можно было бы присоединиться всем вместе, поскольку не можем и не будем стоять в стороне. Мы будем там, где нужны, там, где это будет эффективно.

В Одессе остались девочки «Автомайдана». Кстати, среди них жена Станислава — Катя. Они до сих пор продолжают борьбу с коррупцией и схемами, которые на время войны не исчезли, а, скорее, наоборот — их проводят даже более дерзко. Но это уже другая история.

Станислав и его жена

— Первые впечатления от фронта — конечно, было немного страшно. Я думаю, как и всем. Позже страх не исчезает, но это уже другие обстоятельства и другие ощущения. И восприятие всего, что есть вокруг, другое. Самое главное в тот момент, что ты с побратимами, с командой. Здесь ты больше боишься подвести своего друга.

Сначала бывший активист, а затем доброволец ВСУ, попал в одну из бригад специального назначения ВМС, о которой запрещено говорить. Самым сложным, по мнению Станислава, тогда был поиск позиций себе. Ведь новобранцы не знали местности, не понимали, как в реальных условиях происходит война.

Станислав с дроном

— На самом деле мы с ребятами хотели все вместе присоединиться к другой бригаде, но в последний момент, практически перед получением отношения, оказалось, что здесь в нас больше нуждались. Как раз открывалось новое подразделение, в которое искали специалистов по моему направлению, то есть работа с БПЛА. Для нас это был плюс. Когда подразделение создается с нуля, мы можем вносить свои маленькие коррективы и строить работу именно так, как удобно нам. Конечно, главными являются командиры, не обсуждается структура или направления работы, но некоторые мелкие детали, которые на первый взгляд даже незаметны, также в нашей работе имеют значение. Вот это был плюс.

В первые дни было тяжелее всего, признается Станислав. Да, военные готовились, изучали теорию, были практические учения, но когда оказались в секторе ответственности, было трудно понять, с чего начинать.

— У нас были средства поражения, были какие-то навыки, но этого мало. Важны азы — командная работа. Во время обучения это работает немного иначе. Здесь нам пришлось решать кучу проблем, начиная со средств защиты от противника, модифицировать наше оборудование. Первый месяц или два — напряженная работа. Мы прокладывали себе маршруты, изучали сектор, проводили разведку. Очень много работали и очень мало отдыхали. Но это того стоило. Сейчас мы очень хорошо знаем свою зону ответственности и все, что там происходит.

Как проходит день на фронте?

— Начинается день с дежурства. Ты смотришь данные, которые тебе дает разведка, узнаешь цели. Если есть какое-то движение противника, командиры принимают решение на поражение. Прилетает постоянно, иногда красиво так прилетает. FPV, арта. В основном ты все время в боевой готовности. Днем работаешь, ночью бдишь. Если есть движение, то и ночью работаешь. Часто именно ночью есть задания от командования.

Конечно, на каждом участке фронта по-разному. Кого-то кроют кабами, кто-то штурмует вражеские окопы, кто-то наваливает из арты, а кто-то удерживает от арты. Иногда это «марш», а иногда — голову поднять не можешь. Наш день — это поиск слабых мест у врага, это попытки его перехитрить, ударить в какое-то слабое место, поиск технических решений, чтобы это сделать. Рашисты тоже не тупые. У них есть средства радиоэлектронной борьбы, БПЛА имеют в достаточном количестве. И это игра на опережение. Ты всегда должен быть технически на шаг впереди врага. Тогда наваливаешься. А когда наваливают они, ты просто сидишь тихо.

Эмоционально это, конечно, трудно, подчеркивает Станислав. Но есть и другое моральное давление лично для него.

— Ты уже не свободный человек, ты в системе, ты чей-то подчиненный, чей-то солдат. Вот это самое тяжелое — по крайней мере мне как свободному человеку, активисту. В гражданской жизни этого нет. А здесь ты в системе — и не иначе. Но чего не сделаешь ради победы.

Дроновый поединок и рецепт выдержки

Станислав военный

В первые же дни подразделение Станислава потеряло машину. Военный признается: они приехали на позицию еще «зеленые».

— Ты все понимаешь, но в тебе еще есть безопасность. Посреди белого дня помотались немного на машине, и буквально через пару часов враг попал в тачку. Неприятно было, мягко говоря. Слава Богу, без жертв. Авто тогда как раз было пустое, мы только отошли. Если говорить о первом реальном бое — это было как раз тогда.

Мы прибыли на позицию выполнять конкретную задачу, начали работать, вынесли дрона. Слышим, что-то пролетает рядом. Взрыв. Мы успеваем взлететь, выполнить задание, даже выжить успели, только авто не сохранили. Первые ощущения — ничего не поняли. Немного было страшно, но это норм. Страх — это действительно норм. Вопрос не в том, что не надо бояться, а в том, чтобы контролировать свой страх. Быть сильнее его. Но с первого раза не у всех получается. Это навык, который приобретается со временем.

Помогают бойцам держаться разные вещи: шутки, ответственность, смелость, любовь к Родине, к семье, мечты о будущем. У Станислава свой рецепт.

— В самые сложные моменты мне помогает моя семья. Я всегда, если удается, звоню жене или родителям. Хочу, чтобы они мной гордились. Это, пожалуй, самое главное. Потом — это мои собратья. Я не могу их подвести, не могу оставить, есть ответственность перед ними. Это главные вещи, которые помогают держаться.

Для тех, кто колеблется, идти ли на фронт

— Воевать придется всем. Хотим мы этого или нет. Поэтому главное — быть готовым. Поддерживать свою физическую форму, приобретать какие-то новые навыки. Можно собраться с друзьями и вместе выбрать то направление, которое ближе по душе. Вас зачислят вместе, вы будете помогать друг другу, поддерживать друг друга. Это реально большой плюс. И это лучше, чем тебя, как бы ужасно и стыдно это не звучало, как уклониста запакуют в бус. Я бы со стыда сгорел. Подготовьтесь, ребята, перемирия еще очень долго не будет, а на войне нужны все. Воевать будут все. Я пошел с другом. Мы вместе прошли все этапы, от учений до боевых действий. Это гораздо легче, когда у тебя за спиной друг, которого ты давно знаешь. Намного легче.

— По вашему мнению, что необходимо для победы?

— Ввод войск НАТО. Все! Если мы сможем мобилизовать людей и получить все необходимое оружие, по моему мнению, мы сможем остановить движение россиян. Но чтобы отвоевать территорию, нам необходима поддержка армий других стран. Без этого сомневаюсь, что справимся. Разве произойдет чудо, и физически сильные мужчины добровольно пойдут в армию.

— Какой вы видите Украину после войны?

— Честно? Я понимаю, какие могут быть сценарии, но верю в то, что сюда заведут кучу иностранных инвестиций на восстановление и создадут рабочие места. Очень хочется верить в то, что в государстве будет работать механизм возвращения солдата к нормальной жизни. Реабилитация, социализация, трудоустройство, грантовая и менторская поддержка в открытии собственного дела. Надеюсь, что с работодателями будет проведена необходимая работа, а наше общество будет ценить каждого, кто вернется с фронта.

Но реальность, конечно, будет иная.

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