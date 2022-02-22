90 лет Одесской области: 25 самых интересных фактов об Одесчине
27 февраля Одесской области исполняется 90 лет. В истории Одесчины были разные события — героические, веселые, трагичные, но не было ничего, о чем не хотелось бы вспомнить. Мы предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных фактов из жизни Одесской области.
ФАКТ 1
На территории Одесчины еще до нашей эры существовали греческие колонии. На Жеваховой горе археологи обнаружили античное святилище V-IV веков до нашей эры, которое было посвящено древнегреческой богине плодородия Деметре.
ФАКТ 2
С 1803 года территория Одесской области входила в Херсонскую губернию. В 1920 году Херсонская губерния была разделена на Николаевскую и Одесскую, а в 1922 году их объединили в Одесскую губернию.
ФАКТ 3
Одесская область — одна из старейших в Украине. 9 февраля 1932 года, на IV внеочередной сессии Всеукраинского центрального исполкома XII созыва, состоявшейся в Харькове, было принято решение об образовании пяти областей: Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Винницкой и Одесской. Окончательно границы Одесчины были определены в 1954 году, при присоединении Измаильской области.
Ко Дню рождения Одесской области: что скрывают названия городов и сел?
ФАКТ 4
Одесская область — крупнейшая по территории Украины. Ее площадь — 33,3 тысячи квадратных километров. Она расположена на юго-западе страны и проживает в ней 2 миллиона 368 тысяч 107 человек. Это одна из самых развитых областей страны в любом направлении — экономическом, туристическом, культурном, научном.
ФАКТ 5
На севере Одесчина граничит с Винницкой и Кировоградской областями, на востоке — с Николаевской областью, на западе — с Республикой Молдова и непризнанным Приднестровьем, на юго-западе — с Румынией.
ФАКТ 6
В течение почти двух месяцев – с 18 января по 13 марта 1918 года – на территории Одессы и области существовала Одесская советская республика.
ФАКТ 7
Украинские горы начинаются в Одесской области — в Подольском, Балтском и Кодымском районах. Там берет начало Подольская возвышенность, которая через 300 километров переходит в Карпаты. Кроме того, ландшафт этой части области напоминает альпийский — с лугами и небольшими речками.
ФАКТ 8
Во время морских походов флотилия запорожцев проходила через Хаджибейскую, или Одесскую, затоку. Именно таким маршрутом корабли запорожцев выходили к Дунаю во время во время войны с турками в 1768-1774 годах.
ФАКТ 9
В Одесской области расположена самая низкая точка Украины — Куяльницкий лиман. Из-за большой солености воды его называют конкурентом Мертвого моря.
ФАКТ 10
В Одесской области проживает более ста национальностей. Большинство жителей Одесчины считают себя украинцами, вторые по численности — русские, третьи — болгары. Болгарская диаспора Одесской области признана самой большой в мире — в нее входят 220 тысяч человек.
Ко Дню рождения Одесской области: в честь кого были названы города и села области?
ФАКТ 11
Одесские катакомбы протянулись на две с половиной тысячи километров. Если вытянуть все коридоры в одну линию, то их длина будет больше, чем расстояние от Одессы до Лондона. Согласно городским легендам, в катакомбах обитает жуткое чудовище — катакомбник и спрятаны клады одесских контрабандистов.
ФАКТ 12
На территории Одесской области находятся три всемирно известные крепости. Это Аккерманская крепость в Белгороде-Днестровском, Измаильская крепость в Измаиле и остатки турецкой крепости Хаджибей, которая находилась на территории современного парка Шевченко. Хаджибей штурмовали казаки Богдана Хмельницкого, Ивана Сирко, Семена Палия и Петра Калнышевского.
ФАКТ 13
В полутора километрах от села Орловка Ренийского района находится археологический памятник — городище Картал, который имеет статус памятника национального значения. На его территории в XIX веке были найдены части предметов быта с римскими надписями. На некоторых из них был упомянут македонский легион, который охранял переправу через Дунай на Черноморское побережье.
ФАКТ 14
В Одесской области расположено пять самых больших озер Украины:
Ялпуг — площадь 149 квадратных километров, глубина 5,5 метра,
Кагул — площадь 93 квадратных километра, глубина 7 метров,
Кугурлуй — площадь 82 квадратных километра, глубина 2,5 метра,
Катлабух — площадь 68 квадратных километров, глубина 2,7 метра,
Китай — площадь 60 квадратных километров, глубина до 5 метров.
ФАКТ 15
Одесская область славится виноделием, а его «отцом» считается ученый и винодел Василий Таиров, который в 1914 году открыл опытную станцию в селе Сухой Лиман. В это время европейские виноградники гибли от вредителя филлоксеры, но Таиров нашел решение проблемы и возродил винную отрасль во всей империи. Кроме того, он считается основоположником шампанского производства в стране.
Ко Дню рождения Одесской области: кто давал названия городам и селам области?
ФАКТ 16
В 1968 году ученые вычислили орбиту малой планеты, которая получила номер 1792 и название Рени. В этом городе родился знаменитый пулковский астроном и исследователь малых планет Александр Дейч. Диаметр планеты 23 километра, а оборот вокруг Солнца она совершает за 4,63 земных года.
ФАКТ 17
В селе Старая Некрасовка находится пункт геодезической дуги Струве, который является памятником ЮНЕСКО. В 1816 году академик Василий Струве выполнил градусные измерения дуги меридиана — от Северного Ледовитого океана до Дуная, чтобы определить форму Земли и ее размер. Дуга проходит через десять европейских государств, которые в 2004 году предложили утвердить пункты Дуги Струве как памятник Всемирного наследия.
ФАКТ 18
Село Севериновка Ивановского района прославилось на весь мир благодаря одесскому писателю Александру Козачинскому, который рассказал о нем в повести «Зеленый фургон». По произведению не раз снимали фильмы, а в 1982 году съемки проходили на территории самой Севериновки. В 1800 году село перешло в собственность польского магната графа Северина Потоцкого и получило название Севериновка. А в годы гражданской войны село было любимым местом самогонщиков и спекулянтов.
ФАКТ 19
В 1898 году в селе Исаево, что в Березовском районе, родился знаменитый эстрадный певец и исполнитель характерных и народных танцев Петр Лещенко.
ФАКТ 20
В деревне Куйбышевское расположен уникальный подземный монастырь «Райский сад», основанный адептами религиозного движения иннокентийцев. Подземный монастырь — уникальный, но неисследованный исторический памятник, и до сих пор не считается объектом культурного наследия.
ФАКТ 21
На курортах Одесской области проходят лечение больные с хроническими заболеваниямиорганов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологическими болезнями.
Ко Дню рождения Одесской области: история названий населенных пунктов области
ФАКТ 22
Село Старая Некрасовка появилось на карте области в 1814 году, а его основателями стали донские казаки. Свое название населенный пункт получил по имени казацкого атамана Игната Некрасова.
ФАКТ 23
На территории Одесской области, в Белгород-Днестровском районе, археологи обнаружили Сарматский склеп, который был построен предположительно в III веке. Это уникальное сооружение было найдено совершенно случайно — в 1989 году на него наткнулись рабочие песчаного карьера. После исследования склеп был перенесен на территорию Армянской церкви.
ФАКТ 24
Об острове Змеином в своей трагедии «Фауст» рассказывал Гете. Главный герой трагедии Фауст упоминает о том, что, когда древнегреческий герой Ахилл вступил в брак с Еленой Троянской, они поселились на острове в устье Дуная, на Понте Эвксинском (Черном море). А это и есть остров Змеиный.
ФАКТ 25
В поселке Борщи Подольского района расположен заказник «Сказочный», созданный учениками местной школы. Его площадь составляет всего половину гектара, однако еще в 1993 году он был внесен в список ботанических памятников природы местного значения и входит в число охраняемых территорий Одесской области.
Цей матеріал також доступний українською