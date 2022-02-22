90 лет Одесской области: 25 самых интересных фактов об Одесчине

ФАКТ 18

Село Севериновка Ивановского района прославилось на весь мир благодаря одесскому писателю Александру Козачинскому, который рассказал о нем в повести «Зеленый фургон». По произведению не раз снимали фильмы, а в 1982 году съемки проходили на территории самой Севериновки. В 1800 году село перешло в собственность польского магната графа Северина Потоцкого и получило название Севериновка. А в годы гражданской войны село было любимым местом самогонщиков и спекулянтов.