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В Раду подали новый вариант закона о мобилизации: какие там есть изменения

В Раду подали новый вариант закона о мобилизации: какие там есть изменения

Министерство обороны Украины подготовило новый вариант проекта закона про мобилизацию. Рассказываем, сколько будут служить мобилизованные, как будут наказывать уклонистов, кого могут забронировать и кому положена отсрочка.

“Одесская Жизнь” публикует основные положения по самым острым и актуальным вопросам связанным с мобилизацией военнообязанных. Мы основываемся на пояснительной графике, которую Минобороны предоставило в Верховную Раду и которую опубликовали издание «Цензор».

Документ называется “Доработанный законопроект про внесение изменений к некоторым законодательным актам Украины про усовершенствование отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы” №10378 от 25.12.2023.

Тезисно публикуем внесенные изменения и уточнения.

Позитивные изменения

  • Учет для всех — справедливость
  • Электронный кабинет и ЦНАП вместо ТЦЛ и СП для обновления данных — удобство
  • Снимаем с отсрочки работников предприятий, учреждений и организаций Минобороны — начинаем с себя
  • Государственные служащие бронируются как все — категории “Б” и “В” — 50% от военнообязанных в определенном органе. 
  • Можно переезжать без разрешения ТЦЛ — но вставать на учет по новому адресу
  • Увольнение пленных, срочников
  • Добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на 2 месяца для решения личных вопрос и подготовки к мобилизации
  • Краткосрочные контракты на военную службу (18-25 лет — 1 год)
  • Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, в течении года может предоставляться частями, не менее 15 календарных дней

Мобилизация

Действующая норма: Мобилизация обязательна, но по факты выполняется на очень низком уровне

Предложение: четко закрепляется обязанность ВСЕМ призывникам, военнообязанным и резервистам через 60 дней после принятия закона пройти сверку учетных данных в:

  • ТЦК и СП
  • Обновить данные в электронном кабинете
  • Обновить данные в ЦНАП

Действующая норма: Медицинский осмотр предусмотрен, но не является обязательным (этим злоупотребляют военнообязанные)

Предложение:Обязательное прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе

Действующая норма: Граждане обязаны иметь только документ, который подтверждает личность во время действия военного положения и проведения мобилизации

Предложение: Граждане будут обязаны иметь при себе как документ, что подтверждает личность, так и военно-учетный документ

Действующая норма: Все действия через ТЦК и СП

Предложение: Регистрация электронного кабинета для всех призывников, военнообязанных и резервистов, ЦНАПы, центры рекрутинга

Действующая норма: После добровольного прихода в ТЦК и СП, мобилизованный может быть в тот же день отправленный на фронт

Предложение: Добровольцы имеют отсрочку на 2 месяца, чтобы решить личные вопросы и подготовиться к мобилизации

Повестки

  1. Информация в повестке и дополнительная защита в виде уникального идентификатора
  2. Введено разъяснение термина “Оповещение”
  3. Уточнены причины неприбытия гражданина по повестке в ТЦЛ и СП, обусловленные действиями страны агрессора (например, ракетная опасность или обстрел)
  4. Порядок вручения повесток (где и когда могут вручать, через какие инструменты может быть передана повестка и т.д) будет определяться постановлением Кабинета министров Украины.

Отсрочка от мобилизации

Уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации, а также синхронизация этих норм с основаниями для увольнения с военной службы:

  • Лица с инвалидностью — все группы
  • Для лиц, которые заняты постоянным уходом за больными СВОИМИ родителями (в действующей редакции это могут быть как свои родители, так и родители супруги/супруга)
  • Кто является опекуном лица, признанного судом недееспособным
  • Члены семьи первого уровня родства лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы (не более одного члена семьи), при условии если такие лица с инвалидностью выбрали военнообязанного для осуществления ухода за ними
  • Члены семьи первого уровня родства лица с инвалидностью 2 группы или лица, которые на основании медико-социальной экспертной комиссии или лечебно-консультативной комиссии органа охраны здоровья требуют постоянного ухода 
  • Руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины
  • Судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены ВРП, члены ВККС, дисциплинарные инспекторы ВРП

Отсрочка и бронирование

  1. Учет для всех — исключение права на отсрочку от призыва у государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, ДБР, Государственной исполнительной службы Украины
  2. Уточнение порядка бронирования для военнообязанных, которые работают в органах государственной власти, других государственных органах, в том числе на должностях государственной службы: категории А — 100%; Категории Б, В — 50% от числа военнообязанных.
  3. Сотрудники Нацполиции, НАБУ, ДБР, прокуратуры, БЕБ, Службы судебной охраны, патронатной службы, теперь имеют не отсрочку, а бронирование, порядок которого определяется Кабмином

Правовой режим военного положения

  1. Исключение запрета гражданам, которые находятся на воинском или специальном учете, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения руководителя ТЦК и СП
  2. Осуществление консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и/или оформление паспортных документов за рубежом в условиях военного положения  по заявлениям граждан мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляются при условии наличия у указанных лиц военно-учетных документов.

Воинская служба

  1. Отмена строевой службы;
  2. Учреждение базовой военной службы до 25 лет, период ее прохождения гражданин может выбирать лично. Срок службы в мирное время — до 5 месяцев, в период военного положения — до 3 месяцев. (мужчины — обязательно, женщины — добровольно);
  3. Учреждение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки в высших учебных заведениях (мужчины — обязательно, женщины — добровольно);
  4. Краткосрочные контракты на воинскую службу (от 18 до 25 лет — 1 год, те кто прослужил безостановочно от 36 месяцев и был уволен в запас — 6 месяцев).

Увольнение с воинской службы

  • в случае безостановочной службы во время действия военного положения на протяжении 36 месяцев и окончания срока контракта или в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения
  • увольнение по собственному желанию (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства)
  • в связи с инвалидностью всех групп 
  • в связи с освобождением из плена
  • в связи с избранием народным депутатом Украины
  • в связи с окончанием срока службы 
  • в связи с проведением организационных мероприятий
  • в связи с сокращением штата или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава)
  • в связи с семейными обстоятельствами  (унифицировано для всех категорий военнослужащих, одинаковые семейные обстоятельства, какие являются основанием для увольнения)

Воинский учет и пригодность к воинской службе

  1. Постановка на воинский учет граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за границей, в том числе нерезиденты
  2. Исключение из списка оснований военно-медицинских комиссий заключения прот ограниченную пригодность к воинской службе

Социальные вопросы воинской службы

  1. Дополнительные отпуска военнослужащим после плена, продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения ;
  2. Рекрут — не может быть отправлен на фронт до завершения службы;
  3. Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, на протяжении календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней. 

Справедливое увольнение

Сейчас: Четких сроков увольнения/демобилизации — НЕ предусмотрено. 

Предложение МО: в случае безостановочной воинской службы во время действия военного положения на протяжении 36 месяцев.

Новые предложения: в случае непрерывной воинской службы во время действия военного положения на протяжении 48 месяцев. Срок непрерывной службы рассчитывается по коэффициенту: 1 месяц непосредственного участия в боевых действиях приравнивается к 2 месяцам службы (1,5 месяца для офицеров).

Примечание к новым предложениям:

  • Для солдат и сержантов  — диапазон сроков составит от 36 месяцев (при условии пребывания на “нуле” в течении 12 месяцев) до 48 месяцев (в тылу).
  • Для офицеров диапазон сроков службы составит от 42 месяцев (при условии пребывания на “нуле” в течении 12 месяцев) до 48 месяцев (в тылу).
  • При таком подходе, увольнение будет растянуто по времени что даст возможность постепенно доукомплектовать вооруженные силы, а также позволяет “задержать” на службе офицерский состав, который должен обеспечивать эффективность подготовки новоприбывшего основного состава вместо тех, кто будет увольняться.

Меры против уклонения

  1. Уклонистам в течении 5 дней, с момента, когда они должны были явиться в ТЦК и СП, направляется требование об исполнении воинского долга военнообязанного (форма требования устанавливается Кабмином);
  2. В случае, если гражданин в течении 10 дней добровольно не выполняет требование и не является в ТЦК и СП, идет обращение в суд;
  3. Суд принимает решение в отношении уклониста: 
  • временное ограничение выезда за границу
  • временное ограничение пользованием автомобилем
  • арест средств

Конечные и переходные положения

  1. В случае утверждения законопроекта депутатами Верховной Рады он вступит в силу через один месяц после его публикации;
  2. Военнослужащие, которые уже больше 6 месяцев на “нуле”, подлежат ротации для отдыха на 2 месяца;
  3. Граждане Украины, которые пребывают на воинском учете обязаны на протяжении 60 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные;
  4. Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течении шести месяцев с дня вступления в силу этого закона;
  5. Граждане, которые учатся в учреждениях образования и имели право на отсрочку на время учебы, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 закона Украины “Про мобилизационную подготовку и мобилизацию” имеют право завершить обучение до конца учебного года с дня вступления в силу этого закона.  

Поощрения для мобилизованных и ветеранов (зарплаты и льготы)

Для мобилизованных

Финансовые поощрения:

  1. Денежное обеспечение (минимум 20100 гривен в месяц без учета дополнительного вознаграждения)
  2. дополнительное вознаграждение на время действия военного положения от 30 тысяч до 100 тысяч гривен
  3. денежная помощь на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения
  4. денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов
  5. одноразовая денежная помощь при увольнении, размер которой зависит от выслуги лет на воинской службе и оснований увольнения.

Иные поощрения:

  • Аммуниция и 3-разовое питание

Для ветеранов

  1. Бесплатное получение лекарств, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение;
  2. 75-процентная скидка на оплату за пользование жильем;
  3. бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта;
  4. получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году; преимущество остаться на работе при сокращении штата;
  5. первоочередное обеспечение жильем лиц, которым необходимо улучшение жилищных условий;
  6. получение займа на строительство, ремонт или реконструкцию жилых домов;
  7. пенсии увеличиваются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность;
  8. разовая денежная выплата;
  9. государственная целевая поддержка участникам боевых действий и их детям в получении профессионального, специального и высшего образования.

Для ветеранов с ранениями

  1. Протезирование за счет средств государственного бюджета;
  2. Адаптация жилья с учетом функциональных ограничений;
  3. Адаптация рабоченгго места с учетов функциональных ограничений, поддержка при переобучении для дальнейшего трудоустройства, сопровождение на рабочем месте;
  4. Обеспечение социальными услугами: уход дома, дневной уход (за родителями, за ветераном);
  5. Психологическая поддержка ветерана и его семьи;
  6. Ипотека “єОселя” (уменьшенный первый взнос на приобретение жилья до 10% (150-200 тысяч гривен), льготная процентная ставка 3% годовых, в случае гибели, ранения, плена, работодатель покрывает долг по кредиту.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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