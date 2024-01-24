В Раду подали новый вариант закона о мобилизации: какие там есть изменения

Министерство обороны Украины подготовило новый вариант проекта закона про мобилизацию. Рассказываем, сколько будут служить мобилизованные, как будут наказывать уклонистов, кого могут забронировать и кому положена отсрочка.
“Одесская Жизнь” публикует основные положения по самым острым и актуальным вопросам связанным с мобилизацией военнообязанных. Мы основываемся на пояснительной графике, которую Минобороны предоставило в Верховную Раду и которую опубликовали издание «Цензор».
Документ называется “Доработанный законопроект про внесение изменений к некоторым законодательным актам Украины про усовершенствование отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы” №10378 от 25.12.2023.
Тезисно публикуем внесенные изменения и уточнения.
Позитивные изменения
- Учет для всех — справедливость
- Электронный кабинет и ЦНАП вместо ТЦЛ и СП для обновления данных — удобство
- Снимаем с отсрочки работников предприятий, учреждений и организаций Минобороны — начинаем с себя
- Государственные служащие бронируются как все — категории “Б” и “В” — 50% от военнообязанных в определенном органе.
- Можно переезжать без разрешения ТЦЛ — но вставать на учет по новому адресу
- Увольнение пленных, срочников
- Добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на 2 месяца для решения личных вопрос и подготовки к мобилизации
- Краткосрочные контракты на военную службу (18-25 лет — 1 год)
- Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, в течении года может предоставляться частями, не менее 15 календарных дней
Мобилизация
Действующая норма: Мобилизация обязательна, но по факты выполняется на очень низком уровне
Предложение: четко закрепляется обязанность ВСЕМ призывникам, военнообязанным и резервистам через 60 дней после принятия закона пройти сверку учетных данных в:
- ТЦК и СП
- Обновить данные в электронном кабинете
- Обновить данные в ЦНАП
Действующая норма: Медицинский осмотр предусмотрен, но не является обязательным (этим злоупотребляют военнообязанные)
Предложение:Обязательное прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе
Действующая норма: Граждане обязаны иметь только документ, который подтверждает личность во время действия военного положения и проведения мобилизации
Предложение: Граждане будут обязаны иметь при себе как документ, что подтверждает личность, так и военно-учетный документ
Действующая норма: Все действия через ТЦК и СП
Предложение: Регистрация электронного кабинета для всех призывников, военнообязанных и резервистов, ЦНАПы, центры рекрутинга
Действующая норма: После добровольного прихода в ТЦК и СП, мобилизованный может быть в тот же день отправленный на фронт
Предложение: Добровольцы имеют отсрочку на 2 месяца, чтобы решить личные вопросы и подготовиться к мобилизации
Повестки
- Информация в повестке и дополнительная защита в виде уникального идентификатора
- Введено разъяснение термина “Оповещение”
- Уточнены причины неприбытия гражданина по повестке в ТЦЛ и СП, обусловленные действиями страны агрессора (например, ракетная опасность или обстрел)
- Порядок вручения повесток (где и когда могут вручать, через какие инструменты может быть передана повестка и т.д) будет определяться постановлением Кабинета министров Украины.
Отсрочка от мобилизации
Уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации, а также синхронизация этих норм с основаниями для увольнения с военной службы:
- Лица с инвалидностью — все группы
- Для лиц, которые заняты постоянным уходом за больными СВОИМИ родителями (в действующей редакции это могут быть как свои родители, так и родители супруги/супруга)
- Кто является опекуном лица, признанного судом недееспособным
- Члены семьи первого уровня родства лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы (не более одного члена семьи), при условии если такие лица с инвалидностью выбрали военнообязанного для осуществления ухода за ними
- Члены семьи первого уровня родства лица с инвалидностью 2 группы или лица, которые на основании медико-социальной экспертной комиссии или лечебно-консультативной комиссии органа охраны здоровья требуют постоянного ухода
- Руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины
- Судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены ВРП, члены ВККС, дисциплинарные инспекторы ВРП
Отсрочка и бронирование
- Учет для всех — исключение права на отсрочку от призыва у государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, ДБР, Государственной исполнительной службы Украины
- Уточнение порядка бронирования для военнообязанных, которые работают в органах государственной власти, других государственных органах, в том числе на должностях государственной службы: категории А — 100%; Категории Б, В — 50% от числа военнообязанных.
- Сотрудники Нацполиции, НАБУ, ДБР, прокуратуры, БЕБ, Службы судебной охраны, патронатной службы, теперь имеют не отсрочку, а бронирование, порядок которого определяется Кабмином
Правовой режим военного положения
- Исключение запрета гражданам, которые находятся на воинском или специальном учете, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения руководителя ТЦК и СП
- Осуществление консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и/или оформление паспортных документов за рубежом в условиях военного положения по заявлениям граждан мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляются при условии наличия у указанных лиц военно-учетных документов.
Воинская служба
- Отмена строевой службы;
- Учреждение базовой военной службы до 25 лет, период ее прохождения гражданин может выбирать лично. Срок службы в мирное время — до 5 месяцев, в период военного положения — до 3 месяцев. (мужчины — обязательно, женщины — добровольно);
- Учреждение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки в высших учебных заведениях (мужчины — обязательно, женщины — добровольно);
- Краткосрочные контракты на воинскую службу (от 18 до 25 лет — 1 год, те кто прослужил безостановочно от 36 месяцев и был уволен в запас — 6 месяцев).
Увольнение с воинской службы
- в случае безостановочной службы во время действия военного положения на протяжении 36 месяцев и окончания срока контракта или в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения
- увольнение по собственному желанию (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства)
- в связи с инвалидностью всех групп
- в связи с освобождением из плена
- в связи с избранием народным депутатом Украины
- в связи с окончанием срока службы
- в связи с проведением организационных мероприятий
- в связи с сокращением штата или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава)
- в связи с семейными обстоятельствами (унифицировано для всех категорий военнослужащих, одинаковые семейные обстоятельства, какие являются основанием для увольнения)
Воинский учет и пригодность к воинской службе
- Постановка на воинский учет граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за границей, в том числе нерезиденты
- Исключение из списка оснований военно-медицинских комиссий заключения прот ограниченную пригодность к воинской службе
Социальные вопросы воинской службы
- Дополнительные отпуска военнослужащим после плена, продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения ;
- Рекрут — не может быть отправлен на фронт до завершения службы;
- Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, на протяжении календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней.
Справедливое увольнение
Сейчас: Четких сроков увольнения/демобилизации — НЕ предусмотрено.
Предложение МО: в случае безостановочной воинской службы во время действия военного положения на протяжении 36 месяцев.
Новые предложения: в случае непрерывной воинской службы во время действия военного положения на протяжении 48 месяцев. Срок непрерывной службы рассчитывается по коэффициенту: 1 месяц непосредственного участия в боевых действиях приравнивается к 2 месяцам службы (1,5 месяца для офицеров).
Примечание к новым предложениям:
- Для солдат и сержантов — диапазон сроков составит от 36 месяцев (при условии пребывания на “нуле” в течении 12 месяцев) до 48 месяцев (в тылу).
- Для офицеров диапазон сроков службы составит от 42 месяцев (при условии пребывания на “нуле” в течении 12 месяцев) до 48 месяцев (в тылу).
- При таком подходе, увольнение будет растянуто по времени что даст возможность постепенно доукомплектовать вооруженные силы, а также позволяет “задержать” на службе офицерский состав, который должен обеспечивать эффективность подготовки новоприбывшего основного состава вместо тех, кто будет увольняться.
Меры против уклонения
- Уклонистам в течении 5 дней, с момента, когда они должны были явиться в ТЦК и СП, направляется требование об исполнении воинского долга военнообязанного (форма требования устанавливается Кабмином);
- В случае, если гражданин в течении 10 дней добровольно не выполняет требование и не является в ТЦК и СП, идет обращение в суд;
- Суд принимает решение в отношении уклониста:
- временное ограничение выезда за границу
- временное ограничение пользованием автомобилем
- арест средств
Конечные и переходные положения
- В случае утверждения законопроекта депутатами Верховной Рады он вступит в силу через один месяц после его публикации;
- Военнослужащие, которые уже больше 6 месяцев на “нуле”, подлежат ротации для отдыха на 2 месяца;
- Граждане Украины, которые пребывают на воинском учете обязаны на протяжении 60 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные;
- Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течении шести месяцев с дня вступления в силу этого закона;
- Граждане, которые учатся в учреждениях образования и имели право на отсрочку на время учебы, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 закона Украины “Про мобилизационную подготовку и мобилизацию” имеют право завершить обучение до конца учебного года с дня вступления в силу этого закона.
Поощрения для мобилизованных и ветеранов (зарплаты и льготы)
Для мобилизованных
Финансовые поощрения:
- Денежное обеспечение (минимум 20100 гривен в месяц без учета дополнительного вознаграждения)
- дополнительное вознаграждение на время действия военного положения от 30 тысяч до 100 тысяч гривен
- денежная помощь на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения
- денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов
- одноразовая денежная помощь при увольнении, размер которой зависит от выслуги лет на воинской службе и оснований увольнения.
Иные поощрения:
- Аммуниция и 3-разовое питание
Для ветеранов
- Бесплатное получение лекарств, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение;
- 75-процентная скидка на оплату за пользование жильем;
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта;
- получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году; преимущество остаться на работе при сокращении штата;
- первоочередное обеспечение жильем лиц, которым необходимо улучшение жилищных условий;
- получение займа на строительство, ремонт или реконструкцию жилых домов;
- пенсии увеличиваются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность;
- разовая денежная выплата;
- государственная целевая поддержка участникам боевых действий и их детям в получении профессионального, специального и высшего образования.
Для ветеранов с ранениями
- Протезирование за счет средств государственного бюджета;
- Адаптация жилья с учетом функциональных ограничений;
- Адаптация рабоченгго места с учетов функциональных ограничений, поддержка при переобучении для дальнейшего трудоустройства, сопровождение на рабочем месте;
- Обеспечение социальными услугами: уход дома, дневной уход (за родителями, за ветераном);
- Психологическая поддержка ветерана и его семьи;
- Ипотека “єОселя” (уменьшенный первый взнос на приобретение жилья до 10% (150-200 тысяч гривен), льготная процентная ставка 3% годовых, в случае гибели, ранения, плена, работодатель покрывает долг по кредиту.