В Раду подали новый вариант закона о мобилизации: какие там есть изменения

“Одесская Жизнь” публикует основные положения по самым острым и актуальным вопросам связанным с мобилизацией военнообязанных. Мы основываемся на пояснительной графике, которую Минобороны предоставило в Верховную Раду и которую опубликовали издание «Цензор».

Документ называется “Доработанный законопроект про внесение изменений к некоторым законодательным актам Украины про усовершенствование отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы” №10378 от 25.12.2023.

Тезисно публикуем внесенные изменения и уточнения.

Позитивные изменения

Учет для всех — справедливость

Электронный кабинет и ЦНАП вместо ТЦЛ и СП для обновления данных — удобство

Снимаем с отсрочки работников предприятий, учреждений и организаций Минобороны — начинаем с себя

Государственные служащие бронируются как все — категории “Б” и “В” — 50% от военнообязанных в определенном органе.

Можно переезжать без разрешения ТЦЛ — но вставать на учет по новому адресу

Увольнение пленных, срочников

Добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на 2 месяца для решения личных вопрос и подготовки к мобилизации

Краткосрочные контракты на военную службу (18-25 лет — 1 год)

Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, в течении года может предоставляться частями, не менее 15 календарных дней

Мобилизация

Действующая норма: Мобилизация обязательна, но по факты выполняется на очень низком уровне

Предложение: четко закрепляется обязанность ВСЕМ призывникам, военнообязанным и резервистам через 60 дней после принятия закона пройти сверку учетных данных в:

ТЦК и СП

Обновить данные в электронном кабинете

Обновить данные в ЦНАП

Действующая норма: Медицинский осмотр предусмотрен, но не является обязательным (этим злоупотребляют военнообязанные)

Предложение:Обязательное прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе

Действующая норма: Граждане обязаны иметь только документ, который подтверждает личность во время действия военного положения и проведения мобилизации

Предложение: Граждане будут обязаны иметь при себе как документ, что подтверждает личность, так и военно-учетный документ

Действующая норма: Все действия через ТЦК и СП

Предложение: Регистрация электронного кабинета для всех призывников, военнообязанных и резервистов, ЦНАПы, центры рекрутинга

Действующая норма: После добровольного прихода в ТЦК и СП, мобилизованный может быть в тот же день отправленный на фронт

Предложение: Добровольцы имеют отсрочку на 2 месяца, чтобы решить личные вопросы и подготовиться к мобилизации

Повестки

Информация в повестке и дополнительная защита в виде уникального идентификатора Введено разъяснение термина “Оповещение” Уточнены причины неприбытия гражданина по повестке в ТЦЛ и СП, обусловленные действиями страны агрессора (например, ракетная опасность или обстрел) Порядок вручения повесток (где и когда могут вручать, через какие инструменты может быть передана повестка и т.д) будет определяться постановлением Кабинета министров Украины.

Отсрочка от мобилизации

Уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации, а также синхронизация этих норм с основаниями для увольнения с военной службы:

Лица с инвалидностью — все группы

Для лиц, которые заняты постоянным уходом за больными СВОИМИ родителями (в действующей редакции это могут быть как свои родители, так и родители супруги/супруга)

Кто является опекуном лица, признанного судом недееспособным

Члены семьи первого уровня родства лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы (не более одного члена семьи), при условии если такие лица с инвалидностью выбрали военнообязанного для осуществления ухода за ними

Члены семьи первого уровня родства лица с инвалидностью 2 группы или лица, которые на основании медико-социальной экспертной комиссии или лечебно-консультативной комиссии органа охраны здоровья требуют постоянного ухода

Руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины

Судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены ВРП, члены ВККС, дисциплинарные инспекторы ВРП

Отсрочка и бронирование

Учет для всех — исключение права на отсрочку от призыва у государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, ДБР, Государственной исполнительной службы Украины Уточнение порядка бронирования для военнообязанных, которые работают в органах государственной власти, других государственных органах, в том числе на должностях государственной службы: категории А — 100%; Категории Б, В — 50% от числа военнообязанных. Сотрудники Нацполиции, НАБУ, ДБР, прокуратуры, БЕБ, Службы судебной охраны, патронатной службы, теперь имеют не отсрочку, а бронирование, порядок которого определяется Кабмином

Правовой режим военного положения

Исключение запрета гражданам, которые находятся на воинском или специальном учете, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения руководителя ТЦК и СП Осуществление консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и/или оформление паспортных документов за рубежом в условиях военного положения по заявлениям граждан мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляются при условии наличия у указанных лиц военно-учетных документов.

Воинская служба

Отмена строевой службы; Учреждение базовой военной службы до 25 лет, период ее прохождения гражданин может выбирать лично. Срок службы в мирное время — до 5 месяцев, в период военного положения — до 3 месяцев. (мужчины — обязательно, женщины — добровольно); Учреждение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки в высших учебных заведениях (мужчины — обязательно, женщины — добровольно); Краткосрочные контракты на воинскую службу (от 18 до 25 лет — 1 год, те кто прослужил безостановочно от 36 месяцев и был уволен в запас — 6 месяцев).

Увольнение с воинской службы

в случае безостановочной службы во время действия военного положения на протяжении 36 месяцев и окончания срока контракта или в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения

увольнение по собственному желанию (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства)

в связи с инвалидностью всех групп

в связи с освобождением из плена

в связи с избранием народным депутатом Украины

в связи с окончанием срока службы

в связи с проведением организационных мероприятий

в связи с сокращением штата или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава)

в связи с семейными обстоятельствами (унифицировано для всех категорий военнослужащих, одинаковые семейные обстоятельства, какие являются основанием для увольнения)

Воинский учет и пригодность к воинской службе

Постановка на воинский учет граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за границей, в том числе нерезиденты Исключение из списка оснований военно-медицинских комиссий заключения прот ограниченную пригодность к воинской службе

Социальные вопросы воинской службы

Дополнительные отпуска военнослужащим после плена, продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения ; Рекрут — не может быть отправлен на фронт до завершения службы; Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, на протяжении календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней.

Справедливое увольнение

Сейчас: Четких сроков увольнения/демобилизации — НЕ предусмотрено.

Предложение МО: в случае безостановочной воинской службы во время действия военного положения на протяжении 36 месяцев.

Новые предложения: в случае непрерывной воинской службы во время действия военного положения на протяжении 48 месяцев. Срок непрерывной службы рассчитывается по коэффициенту: 1 месяц непосредственного участия в боевых действиях приравнивается к 2 месяцам службы (1,5 месяца для офицеров).

Примечание к новым предложениям:

Для солдат и сержантов — диапазон сроков составит от 36 месяцев (при условии пребывания на “нуле” в течении 12 месяцев) до 48 месяцев (в тылу).

Для офицеров диапазон сроков службы составит от 42 месяцев (при условии пребывания на “нуле” в течении 12 месяцев) до 48 месяцев (в тылу).

При таком подходе, увольнение будет растянуто по времени что даст возможность постепенно доукомплектовать вооруженные силы, а также позволяет “задержать” на службе офицерский состав, который должен обеспечивать эффективность подготовки новоприбывшего основного состава вместо тех, кто будет увольняться.

Меры против уклонения

Уклонистам в течении 5 дней, с момента, когда они должны были явиться в ТЦК и СП, направляется требование об исполнении воинского долга военнообязанного (форма требования устанавливается Кабмином); В случае, если гражданин в течении 10 дней добровольно не выполняет требование и не является в ТЦК и СП, идет обращение в суд; Суд принимает решение в отношении уклониста:

временное ограничение выезда за границу

временное ограничение пользованием автомобилем

арест средств

Конечные и переходные положения

В случае утверждения законопроекта депутатами Верховной Рады он вступит в силу через один месяц после его публикации; Военнослужащие, которые уже больше 6 месяцев на “нуле”, подлежат ротации для отдыха на 2 месяца; Граждане Украины, которые пребывают на воинском учете обязаны на протяжении 60 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные; Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к воинской службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течении шести месяцев с дня вступления в силу этого закона; Граждане, которые учатся в учреждениях образования и имели право на отсрочку на время учебы, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 закона Украины “Про мобилизационную подготовку и мобилизацию” имеют право завершить обучение до конца учебного года с дня вступления в силу этого закона.

Поощрения для мобилизованных и ветеранов (зарплаты и льготы)

Для мобилизованных

Финансовые поощрения:

Денежное обеспечение (минимум 20100 гривен в месяц без учета дополнительного вознаграждения) дополнительное вознаграждение на время действия военного положения от 30 тысяч до 100 тысяч гривен денежная помощь на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов одноразовая денежная помощь при увольнении, размер которой зависит от выслуги лет на воинской службе и оснований увольнения.

Иные поощрения:

Аммуниция и 3-разовое питание

Для ветеранов

Бесплатное получение лекарств, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение; 75-процентная скидка на оплату за пользование жильем; бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта; получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году; преимущество остаться на работе при сокращении штата; первоочередное обеспечение жильем лиц, которым необходимо улучшение жилищных условий; получение займа на строительство, ремонт или реконструкцию жилых домов; пенсии увеличиваются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность; разовая денежная выплата; государственная целевая поддержка участникам боевых действий и их детям в получении профессионального, специального и высшего образования.

Для ветеранов с ранениями

Протезирование за счет средств государственного бюджета; Адаптация жилья с учетом функциональных ограничений; Адаптация рабоченгго места с учетов функциональных ограничений, поддержка при переобучении для дальнейшего трудоустройства, сопровождение на рабочем месте; Обеспечение социальными услугами: уход дома, дневной уход (за родителями, за ветераном); Психологическая поддержка ветерана и его семьи; Ипотека “єОселя” (уменьшенный первый взнос на приобретение жилья до 10% (150-200 тысяч гривен), льготная процентная ставка 3% годовых, в случае гибели, ранения, плена, работодатель покрывает долг по кредиту.