Из бармена – в волонтеры: история одессита с «красным» паспортом, который мечтает служить в ЗСУ

«Я такой себе кацап с Молдаванки»

До войны Илья Хребтов строил успешную карьеру в ресторанном бизнесе – организовывал работу баров в Украине и за границей. Но с 24 февраля его жизнь в корне изменилась – вот уже два года он занимается исключительно волонтерством. Мужчина говорит – пошел бы воевать и сам, но на фронт его не берут.

«У меня есть одна большая проблема: родился я и вырос, к сожалению, в Москве. В Одессу я переехал в 19 лет, в 1996-м году. Это моя историческая родина, у меня бабушка – одесситка. Но гражданство я не менял, жил по постоянному виду на жительство, женился, открыл СПД. Я такой себе кацап с Молдаванки, будем так говорить. Я не ожидал, что начнется полномасштабное вторжение. К сожалению, сейчас я понимаю, как был глуп и слеп», – признается Илья.

Кофе у военкомата

Впервые попасть в военкомат мужчина попытался уже 24 февраля. Получив отказ, Илья начал помогать фронту другими способами, причем прямо у ТЦК.

«24 февраля я увидел, сколько наших ребят стояло в очереди в военкомат. Люди привозили им еду, воду, теплые вещи. Я начал звонить владельцам мобильных кофеен: мы с ними были много лет знакомы и вместе организовали для хлопцев кофе/чай», – вспоминает волонтер.

Вместо алкоголя – коктейли Молотова

Уже на второй день большой войны Илья занялся коктейлями… Молотова. Тогда «Бандера-смузи» собирали по всей Одессе, и для их производства нужно было найти безопасное место на открытом воздухе.

«Найти помещение было проблемой: на тот момент мы еще не понимали, кто свой, а кто чужой, и не хотели, чтобы наше дело было у всех на виду. В итоге нужное место нашли, начали готовить и развозить «Бандера-смузи» по ребятам», – говорит Илья.

Еду – военным, воду – Николаеву

Вскоре бывший бармен занялся не только «напитками», но и кухней – естественно, не ресторанной. Это были комплексные обеды для новобранцев в военных частях, ТрО, блокпостов и полицейских. Часть приготовленной еды также отправлялась в дом престарелых – на попечении Ильи и коллег-волонтеров оказалось 55 бабушек.

«Катерина Баржан была «мамой» нашей кухни. Под ее руководством готовилось почти 2000 обедов. Я помогал их развозить. Сарафанное радио в Одессе очень хорошо работало, и с продуктами нам стали помогать крупные компании и магазины – спасибо им большое. Так мы работали до 22 декабря 2022 года, пока хватало возможностей», – вспоминает волонтер.

Вскоре к еде добавилась и вода – когда в соседнем Николаеве начались проблемы с водоснабжением. С весны по осень 2022-го вместе с пятеркой других волонтеров Илья организовывал еженедельную отправку нескольких фур, груженых водой. Гуманитарный груз отправляли по пятницам, в независимости от погоды.

«Людей в Николаеве собиралось очень много. Мы боялись, чтобы место раздачи не попало под обстрел из-за наводки коллаборантов, но понимали, что развозить воду необходимо», – говорит Илья.

Убежать от Совка

Сейчас Илья в основном занимается военной помощью: в том числе помогает одесской 126-й бригаде ТрО с машинами, дронами и тепловизорами. Мужчина старается сотрудничать сразу с несколькими фондами («ДРІМТІМ.ОДЕСА», «Староконка») и не зацикливаться на каком-то одном. К сожалению, помогать фронту становится все сложнее: сборы постепенно падают, а государственная машина тормозит процесс.

«Самая большая проблема – это бумажная волокита, которая равняет нас с Советским Союзом. Из-за нее мы не можем закрыть большое количество запросов. Наверняка по бумагам в частях все прекрасно, там есть и аптечки, и броники, и каски. Но в реальности 80% обмундирования бойцы покупают за свой счет или за счет волонтеров. Мы пытаемся убежать от Советского Союза, а он нас догоняет», – объясняет волонтер.

Нужны ли бары в войну?

Илья давно не работает с барами, но на его взгляд, в войну люди имеют право пить в заведениях. Хотя тут есть свои исключения.

«То, что бары до сих пор работают – это нормально. Люди должны как-то снимать стресс, но не в комендантский час, конечно, хотя и такое бывает. Еще я очень негативно отношусь к людям в форме, которые могут зайти в бар и потребовать алкоголь – военные должны показывать положительный пример. Если ты вышел на гражданку на один день, – выпей дома, чтобы тебя никто не видел», – считает Илья.

«С москалями служить не хочу»

Вот уже два года волонтерство – основная деятельность Ильи, но он не оставляет попытки попасть в ЗСУ, хотя пока они и безуспешны. На данный момент у мужчины уже 7 отказов. При этом воевать на стороне РДК («Русского добровольческого корпуса») или других военных подразделений, куда пускают с «красным» паспортом, волонтер категорически не хочет.

«Я с москалями служить не хочу. За два года я настолько возненавидел эту нацию, что мне сложно. Я боюсь, что меня может сорвать, если кто-то что-то не то скажет про Украину. Обидно, что у нас многие люди призывного возраста хотят выехать из страны. Я шучу, что готов с ними поменяться паспорт на паспорт», – говорит волонтер.

Как поддержать ЗСУ?

Сейчас Илья открыл новый, небольшой, сбор в поддержку волонтеров SKAY, чтобы закрыть запрос на более 100 планшетов для украинской ПВО. Если вы хотите присоединиться к этой инициативе и доверяете Илье Хребтову, отправить донат можно на его Монобанку.