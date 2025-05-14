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Об этом со скорбью сообщили в Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Младший сержант Бершацкий Владимир Александрович погиб 7 мая 2025 года во время наступательных действий у н.п. Теткино Курской области.

Владимир Бершацкий

“Владимиру Бершацкому суждено было прожить очень короткую жизнь. Но в свои 27 лет он стал примером мужества, героизма и несокрушимости. Он должен был творить будущее Украины… Но он знал, что должен быть там, где тяжелее всего, где нужен больше всего”, — написали в РГА. 

Вечная память и слава Герою!

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