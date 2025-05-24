Справка ОЖ: одесский ботсад

Еще в 2013 году от страшного смерча в ботаническом саду ОНУ имени Мечникова погибло около 150 деревьев старше 100 лет. Университету было крайне трудно хотя бы частично восстановить уникальный пострадавший фонд. Не менее значительное разрушение пережил ботанический сад в марте 2024 года: от удара баллистики были повреждены теплицы, библиотека, административные здания. Неприятных моментов добавляют также обитатели многоэтажки, которую, в нарушение всех норм и правил, построили вплотную к забору ботанического сада. Она расположена настолько близко, что обитатели верхних этажей выбрасывают мусор прямо на территорию ботанического сада. Поэтому помогать здесь необходимо не только с цветами и деревьями, но и с последствиями невежества наших граждан, которые в современное жилье попали, а вот современными людьми в своем отношении к другим людям, к уникальному достоянию предыдущих поколений – так и не стали.

Добровольные помощники сада

Людмила Дмитриевна сосредоточенно убирала траву на клумбе. Грустный взгляд женщины свидетельствовал о непростом психологическом состоянии, в котором она пришла в ботанический сад. Разговор быстро коснулся его причин.

– После 32 лет брака муж ушел из семьи, – сказала Людмила Дмитриевна. – Думала, потеряла смысл жизни навсегда. Не знала, куда себя девать. Даже покончить с жизнью хотела. Дочь подруги посоветовала пойти в ботанический сад, чтобы поработать на свежем воздухе, отвлечься. Я особо не надеялась, но это сработало: когда видишь, как весной восстанавливается жизнь, тоже как-то отвлекаешься от плохих мыслей и начинаешь смотреть в будущее. Я пришла к выводу, что отказываться от жизни из-за измены одного человека ни в коем случае нельзя.

Недалеко в розарии работали молодые люди. Их состояние было совсем другим. Улыбки, отличное настроение. Поинтересовалась, как они очутились в ботаническом саду.

– Я занимаюсь методикой поющих чаш, – объясняет звукотерапевт Оксана. – Их звук способен гармонизировать состояние человека. Лечебный эффект достигается благодаря составу чаши (сплав из 6-7 металлов) и музыкальной звуковой системе, состоящей не из семи нот, к которым мы привыкли, а из пяти.

– Но иногда и мне нужно снять стресс, отойти от повседневных дел, – продолжает женщина. – Вспомнила, как ездила к бабушкам в деревню. Поэтому я считаю очень полезным работать на природе, в ботаническом саду. Это труд для тела и отдых для ума. Удается избавиться от многих негативных эмоций, которые плохо сказываются на состоянии психического и физического здоровья. Когда работала с розами, почувствовала, как ко мне возвращаются энергия и сила. Будет очень интересно потом посмотреть, цветы какого цвета появятся на этих розовых кустах, увидеть, как цветет рядом шалфей.

Ирина занимается изготовлением украшений-оберегов. Она тоже вдохновляется одесским ботсадом.

– Я считаю, что каждый человек, наслаждающийся пребыванием в ботаническом саду, должен благодарить его, помогая убирать, копать, высаживать, приводить в порядок. Природой нельзя только пользоваться, о ней нужно заботиться. На мой взгляд, пришло время, чтобы горожане активнее помогали ботаническому саду. Работы здесь всегда много. Рук не хватает. И чтобы сад продолжал дарить красоту и гармонию, ему нужно помогать. И мы все должны это делать.

Пора объединить усилия?

Мои собеседницы уверены, что сад – это живая сущность, и садоводство предполагает формирование отношений с местом и растениями, а также настройку на их потребности. Садоводство может помочь культивировать бережное отношение к природе. Система заботы в мозгу связана с чувством безопасности, а ее нейрохимия порождает чувство внутреннего покоя. Гормон окситоцин также присутствует в отношениях ухода и имеет прямой антистрессовый эффект из-за успокаивающего действия на центр страха в мозгу.

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Ухаживая за садом, мы встраиваемся в сеть жизни и можем почувствовать себя частью чего-то гораздо большего, чем мы сами.

Сад и город: взаимный диалог

Для одесситов разных поколений ботанический сад – это место, которое дарит удивительные моменты покоя в суетливой жизни большого города. Тишина поглощает вас уже в нескольких сотнях шагов от входа в сад. Только пение птиц и никакого грохота автомобилей, только чувство вечности под кронами старых деревьев и никаких мыслей о каких-то неважных вещах. Так было раньше, так происходит и сейчас. В ботанический сад люди приходят даже чаще. Ибо существование в условиях войны истощает не только физически, но также эмоционально и психологически. Кто-то пытается восстановить внутреннее состояние с помощью таблеток, а кто-то ищет другие, естественные пути.

Американский психиатр Карл Меннингер первым использовал восстановительный потенциал природы, начал работать с травмированными ветеранами Второй мировой войны в Канзасе, где важным терапевтическим фактором было садоводство, приближающее человека к земле, к красоте, к непостижимой тайне роста и развития. И именно это чувство возвращает людям веру в жизнь и свою способность преодолеть разные проблемы.

Кроме того, садоводство изменяет восприятие времени человеком. Ритмические действия по прополке и посеву, высадке растений помогают погрузиться в настоящий момент. Доказано, что состояние такой осознанности помогает восстановить более целостное состояние нейронной активности в мозге. Это и дает человеку чувство покоя.

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Пока Одесскому ботаническому саду помогают разные люди, и эта помощь не объединена в какую-то единую систему. Поэтому, возможно, пора создать клуб любителей нашего ботсада, которые скоординируют свои действия, чтобы он стал еще красивее, еще более наполненным уникальными растениями, которые способны рассказать много интересного об истории не только Одессы, а всего нашего края. И всегда помогут вернуть равновесие и улучшить настроение.