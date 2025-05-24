Опыт ветеранов – то, в чем нуждается общество
Не ждать, а действовать, объединяя усилия. Таков был вывод заседания круглого стола по ветеранской политике «Тактика диалога».
– Сейчас, конечно, нужно поддерживать вернувшихся с фронта, – говорит ветеран Денис Жарков. – Но я не считаю, что нам кто-то должен. Защищать страну – это был наш выбор и долг.
Впрочем, далеко не все ветераны разделяют это мнение. Многие из тех, кто получил тяжелые ранения или потерял здоровье, не могут вернуться к привычной жизни. Им нужно адаптироваться к новой реальности, и без помощи государства и общества здесь не обойтись.
– Одна из главных проблем ветеранов – это трудоустройство. Особенно для людей с инклюзией, – говорит Денис Быстрый, начальник отдела рекрутинга 28 ОМБр. – Было бы хорошо, чтобы бизнес присоединился к созданию рабочих мест, а государство разработало новые программы переквалификации для ветеранов с особыми потребностями.
Поддержка и справедливость – что для ветеранов можно сделать уже сейчас
– Наша организация нацелена на поддержку людей, потерявших на войне здоровье, и их семей, – рассказывает руководитель одесской организации ОО «Захист Держави» Алексей Земляный.
Но проблема адаптации далеко не единственная. Один из ключевых запросов от ветеранов – это запрос на справедливость. Это отмечали участники мероприятия, которые проходят уже не первую войну. Люди, только что вернувшиеся с фронта, очень чутко реагируют на нарушение своих прав.
Алексей Земляный отмечает: нужно юридическое сопровождение ветерана на каждом этапе – от госпиталя до полной социализации. И эту задачу ОО «Захист Держави» будет пытаться решать в рамках своих возможностей.
Еще один вопрос – неравные возможности.
– Значительная часть ветеранов Одесчины проживает в небольших городах и селах, – объясняет Роман Терентьев, ветеран ВСУ и глава БФ «Фонд Терентьева». – А там доступ к реабилитационным учреждениям, адаптивным видам спорта, юридической помощи ограничен. И это большая проблема.
Ветераны и управление государством
Одна из идей, прозвучавшая во время встречи, – совместными усилиями ветеранских организаций можно преодолеть систему и заставить государственные органы работать ради людей. Даже прозвучало предложение, чтобы в каждой громаде был представитель-ветеран, который бы следил за соблюдением прав и трудоустройством защитников и помогал адаптировать их в мирной жизни.
– Основная проблема нашего общества – бездействие власти, несостоятельность, а иногда и нежелание выполнять свои функции. Я считаю, что именно ветеранский корпус может стать движущей силой положительных изменений, – говорит ветеран ВСУ и общественный деятель Михаил Кузаконь.
Со временем ветераны могут не только влиять на принятие решений, но и формировать политику государства. Выстроить новое общество. И, возможно, именно опыт этой войны даст Украине шанс наконец-то преодолеть бремя постколониальной ментальности, которая лежит в основе многих наших проблем. Об этом говорит Александр Смеречинский, главный военный капеллан Одесского экзархата УГКЦ:
– Из-за этой ментальности наши люди часто не верят в верховенство права, справедливость, потому и не отстаивают свои права. С другой стороны, люди, ежедневно смотревшие в глаза смерти, имеют другое видение путей борьбы с беззаконием и определенный опыт. Поэтому они могут стать примером для подражания, своеобразным образом нового, свободного человека.
Что дальше? Главная цель – выработать совместные решения
Организаторы круглого стола уже готовят следующие мероприятия – панельные дискуссии с участием ветеранов, волонтеров, политологов, военных экспертов, социологов, журналистов и представителей профильных управлений. Круглый стол «Тактика диалога» является лишь первым среди ряда мероприятий, инициированных одесским центром ОО «Захист Держави».
Присоединяйтесь, ведь защита ветеранов, внедрение их опыта в систему управления страной, – это путь успеха Украины.
@odeskelife
Не чекати, а діяти, об’єднуючи зусилля. Таким став висновок засідання круглого столу з ветеранської політики «Тактика діалогу», ініційованого ГО «Захист Держави». До обговорення нагальних потреб та перспектив захисників долучилися військові, ветерани, представники ГО та капелани. Працевлаштування, правова допомога, медична реабілітація. Ось чого вимагають захисники сьогодні, особливо в районах області. Над вирішенням цих питань зараз активно працює ГО «Захист Держави». #допомогаукраїнцям #волонтер #україна♬ оригінальний звук — ОДЕСЬКЕ ЖИТТЯЗМІ | ОДЕСА🇺🇦