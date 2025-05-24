Опыт ветеранов – то, в чем нуждается общество

Не ждать, а действовать, объединяя усилия. Таков был вывод заседания круглого стола по ветеранской политике «Тактика диалога».

– Сейчас, конечно, нужно поддерживать вернувшихся с фронта, – говорит ветеран Денис Жарков. – Но я не считаю, что нам кто-то должен. Защищать страну – это был наш выбор и долг.

Впрочем, далеко не все ветераны разделяют это мнение. Многие из тех, кто получил тяжелые ранения или потерял здоровье, не могут вернуться к привычной жизни. Им нужно адаптироваться к новой реальности, и без помощи государства и общества здесь не обойтись.

– Одна из главных проблем ветеранов – это трудоустройство. Особенно для людей с инклюзией, – говорит Денис Быстрый, начальник отдела рекрутинга 28 ОМБр. – Было бы хорошо, чтобы бизнес присоединился к созданию рабочих мест, а государство разработало новые программы переквалификации для ветеранов с особыми потребностями.

Поддержка и справедливость – что для ветеранов можно сделать уже сейчас

– Наша организация нацелена на поддержку людей, потерявших на войне здоровье, и их семей, – рассказывает руководитель одесской организации ОО «Захист Держави» Алексей Земляный.

Но проблема адаптации далеко не единственная. Один из ключевых запросов от ветеранов – это запрос на справедливость. Это отмечали участники мероприятия, которые проходят уже не первую войну. Люди, только что вернувшиеся с фронта, очень чутко реагируют на нарушение своих прав.

Алексей Земляный отмечает: нужно юридическое сопровождение ветерана на каждом этапе – от госпиталя до полной социализации. И эту задачу ОО «Захист Держави» будет пытаться решать в рамках своих возможностей.

Еще один вопрос – неравные возможности.

– Значительная часть ветеранов Одесчины проживает в небольших городах и селах, – объясняет Роман Терентьев, ветеран ВСУ и глава БФ «Фонд Терентьева». – А там доступ к реабилитационным учреждениям, адаптивным видам спорта, юридической помощи ограничен. И это большая проблема.

Ветераны и управление государством

Одна из идей, прозвучавшая во время встречи, – совместными усилиями ветеранских организаций можно преодолеть систему и заставить государственные органы работать ради людей. Даже прозвучало предложение, чтобы в каждой громаде был представитель-ветеран, который бы следил за соблюдением прав и трудоустройством защитников и помогал адаптировать их в мирной жизни.

– Основная проблема нашего общества – бездействие власти, несостоятельность, а иногда и нежелание выполнять свои функции. Я считаю, что именно ветеранский корпус может стать движущей силой положительных изменений, – говорит ветеран ВСУ и общественный деятель Михаил Кузаконь.

Со временем ветераны могут не только влиять на принятие решений, но и формировать политику государства. Выстроить новое общество. И, возможно, именно опыт этой войны даст Украине шанс наконец-то преодолеть бремя постколониальной ментальности, которая лежит в основе многих наших проблем. Об этом говорит Александр Смеречинский, главный военный капеллан Одесского экзархата УГКЦ:

– Из-за этой ментальности наши люди часто не верят в верховенство права, справедливость, потому и не отстаивают свои права. С другой стороны, люди, ежедневно смотревшие в глаза смерти, имеют другое видение путей борьбы с беззаконием и определенный опыт. Поэтому они могут стать примером для подражания, своеобразным образом нового, свободного человека.

Что дальше? Главная цель – выработать совместные решения

Организаторы круглого стола уже готовят следующие мероприятия – панельные дискуссии с участием ветеранов, волонтеров, политологов, военных экспертов, социологов, журналистов и представителей профильных управлений. Круглый стол «Тактика диалога» является лишь первым среди ряда мероприятий, инициированных одесским центром ОО «Захист Держави».

Присоединяйтесь, ведь защита ветеранов, внедрение их опыта в систему управления страной, – это путь успеха Украины.