Что такое РЭБ, и насколько они эффективны на фронте

Что такое РЭБ

РЭБ – это устройства, которые ведут «электромагнитный бой». Они выполняют несколько функций.

Подавление – срыв работы или снижение эффективности систем противника при помощи помех и ложных целей.

Защита – нейтрализация РЭБ противника, защита объектов и позиций от самонаводящегося вооружения и технических средств разведки.

Разведка – сбор информации на основе перехвата сигналов по каналам связи между людьми, радиолокационных станций, станций радиопомех.

РЭБ стратегического уровня прикрывают территорию в радиусе от сотен до тысяч километров. Оперативно-тактического – на несколько десятков. Но не менее важны и, так называемые, «окопные РЭБ». Это мобильные устройства, которые можно переносить и использовать на машине, в блиндаже, в пехоте. Они создают вокруг себя «купол», прекращающий работу вражеского дрона. То есть — непосредственно защищают боевые позиции, спасают жизни бойцов и боевую технику.

РЭБы – всей семьей

Государственные предприятия в Украине «окопные РЭБ», практически, не производят. Изготавливают их несколько частных компаний. Можно купить импортные РЭБ. Правда, цены «зашкаливают». Поэтому, как правило, военные обращаются за помощью к волонтерам. А те, в свою очередь, — к «народным умельцам».

Одесский инженер-конструктор Альберт Вирнин созданию небольших антидроновых установок для украинских военных посвящает все свое свободное время. Вместе со своей семьей он делает и «окопные» РЭБ, и мобильные — по сравнению с классическим «окопниками», у них есть свои особенности, и антидроновые ружья — портативные средства РЭБ узконаправленного действия, которые противодействуют только вражеским дронам, и не мешают своим.

Бизнесом для семьи Вирниных такое производство не является. По словам Альберта, он пытается вложиться в себестоимость изделия – сумму до 2 000 $, порядка 78 000 гривен. Стоимость зависит от «начинки» ружья.

В первую очередь – от мощности генератора помех, который является самой дорогой деталью устройства. Остальные узлы мастер изготавливает из подручных материалов. К примеру, использует обычные электрощитки, терки для штукатурки, под корпус может приспособить канализационные трубы, а под ручку — шуруповерт. При этом аналогичное устройство другого украинского производителя стоит 600 000 гривен – то есть, более 15 000 $, а австралийское ружье большего диапазона — 2,4 млн. гривен, более 61 000 $.

Часть своих антидроновых ружей конструктор военным просто подарил. А когда не хватает денег на очередной замысел, его жена Лариса объявляет сбор средств через социальные сети. В закупке деталей помогают родные и друзья.

О «непредсказуемых» дронах и антидроновых расчетах

Сейчас, рассказывает конструктор, в войне используют два типа БПЛА: управляемые и неуправляемые. К первым можно отнести FPV-дроны и разведчики, которыми управляет оператор. Вторые – это «шахеды», уже летящие на указанную цель.

— Управляемые дроны – это некий маленький компьютер, который должен сбросить на вашу голову гранату или другую взрывчатку. Они коварны — их можно заметить только вблизи – за 250-300 метров, — отмечает Альберт. — Поэтому — очень опасны. И задача современных антидроновых технологий – остановить и уничтожить такие управляемые БПЛА.

Для управления «умными» дронами создаются специальные радиоканалы передачи между ними и оператором. Нарушить эту связь достаточно сложно из-за «просторности» радиоэфира. Тем более что дрон необходимо распознать заранее, поскольку FPV-устройство движется быстро и при визуальном контакте, как правило, реагировать уже поздно.

Предсказать, как поведет себя дрон после потери связи с оператором, невозможно. Он может перейти на мягкую посадку, попытаться совершить разворот и вернуться на исходную позицию. Кроме того — рвануть вверх, чтобы выйти из зоны радиоглушения, или упасть «камнем» вниз.

В ВСУ работают, так называемые, антидроновые расчеты: один боец анализирует информацию и вычисляет БПЛА, а другой затем «сбивает» вражеский дрон. И, по мнению Вирнина, результаты гораздо лучше, когда есть третий боец с еще одним антидроновым ружьем.

Об «универсальных» РЭБ и военных испытаниях

Вместе с тем, утверждают военные, «маленькой волшебной коробочки», которая защитит от дронов, не существует. Недавний пример относительной эффективности средств радиоэлектронной защиты – облетевшее все каналы видео подбития украинским FPV-дроном российского танка, оснащенного РЭБом.

Поэтому к выбору РЭБа необходимо подходить со знанием дела.

— Красивый алюминиевый корпус слабо помогает глушению дронов. Даже если цена его «зашкаливает» за две тысячи. К примеру, системы с вертикальными штыревыми антеннами против FPV не работают. Они имеют вертикальную поляризацию сигнала, а у 99% дронов — антенны в горизонтальной. Это очень сильно ослабляет воздействие. Необязательно защитит от дрона и система с одним модулем на частотный диапазон. Для уверенного глушения их должно быть не менее двух, — говорит оператор дронов Дмитрий Борцов. – К тому же, универсальная «глушилка» на все частоты универсально плохо глушит все. Лес антенн из чемодана красиво выглядит — но не более того.

Мнение бойцов конструктор обязательно учитывает. Испытания своих изобретений он проводит вместе с ними. Военные сообщают инженеру, куда и когда для этого приехать. И заказы на РЭБ у Алберта Вирнина есть, практически, всегда.