Ключевые моменты:

В Одессе улица и переулки Черепановых долгие годы оставались частью городской карты

После деколонизации Второй переулок получил новое название — Барвинковый

При этом часть старых названий исчезла не полностью, что вызвало вопросы у жителей

А некоторые названия просо «исчезли», проверка документов и карт не помогла

Как фамилия Черепановых растворяется на карте Одессы

В решении Одесского городского совета от № 2072-VIII від 24.04.2024 отмечено, что причина смены названия — Закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Но почему тогда переименовали только Второй переулок, неизвестно. В официальных документах объяснения этому нет.

Был в Одессе до 2008 года и Третий переулок Черепановых, но потом он стал частью улицы транспортной. Что до судьбы улицы Черепановых — она ясна не до конца. Документов Одесского городского совета о ее переименовании нам отыскать не удалось. При этом на одних картах она остается Черепановых. а на других — также отмечена как часть улицы Транспортной.

Кто такие «братья» Черепановы

Ну что ж, думаю, еще 100 лет назад в школе учил, что «братья Черепановы изобрели первый русский паровоз» — давайте-ка уточним, что к чему. Уточнил. Во-первых, никакие они не братья, это папаша с отпрыском. Во-вторых, ничего они не изобрели, а просто «спионерили» идею в «дальнем забугорье».

Теперь — обо всем по-порядку. Папаша — Ефим (1774—1842) и сын Мирон (1803—1849) , крепостные крестьяне, Урал. Сын пережил отца всего на 7 лет. Ефим с юных лет работал на металлургическом заводе, занимался гидротехникой, водяными двигателями. Сотворил металлическую водоподъемную машину на конной тяге.

Женился, сотворил сына Мирона. В 1815 году тот «по причине высокой грамотности» был принят на работу в контору завода. В 1819—1820 годы Черепановы организовали механическое заведение, оснащенное токарными, слесарными, сверлильными, винторезными станками, где разрабатывали и создавали различные механизмы.

С 1822 года вплоть до своей смерти в 1842 году Ефим был главным механиком всех заводов в Нижнем Тагиле.Черепановы значительно улучшили механизмы, использовавшиеся в металлургии, а также лесопилки и мукомольные мельницы. Однако наиболее интересным аспектом их работы были паровые машины, которые они пытались внедрить в промышленное производство. Начиная с 1820 года, Черепановы построили около 20 паровых машин мощностью от 2 до 60 «лошадок».

В 1825 году Ефим Черепанов был командирован в Швецию для «просмотра машин», а в 1833 году Мирон поехал в Англию, где изучал устройство железных дорог. По возвращении, в 1833—1834 годах, они создали первый в России паровоз, а затем в 1835 году — второй, более мощный. Они также построили железную дорогу от рудника до завода. За эти трудовые подвиги отец и сын Черепановы получили вольную, т.е. перестали быть крепостными.

Показательно, что, локомотивы Черепановых не были внедрены за пределами завода, и даже на нём вскоре были заменены конной тягой. Почему? Лоббировали свой бизнес владельцы лошадей. Залежей угля в тех краях не было, паровозы работали на дровах, это было не дешево. Дорогим «удовольствием» было и обслуживание паровозов, оно окупалось бы только при использовании их для перевозки больших объемов груза, но в этом не было необходимости.

Отметим, что и в Харькове была улица Черепановых, в январе 2024 года она была переименована в рамках деколонизации. Это решение связано с возвращением исторического названия.

Историческая справка. Кто изобрел первый паровоз

Самый первый паровой «локомотив» изобрел Никола Жозеф Кюньо, который в 1769 году во Франции построил паровую самоходную машину. Это был 3-колёсный паровой тягач, предназначался он для перевозки артиллерии. Развивал скорость около 3–4 км/ч, работал на парУ, но был очень тяжёлым и неудобным и ездил по обычной грунтовой дороге.

Первый паровоз на рельсах появился позже, в Англии. Ричард Тревитик в 1804 году построил его. Он работал на шахтной железной дороге, мог тянуть вагоны с грузом. Паровоз массовым сделал тоже англичанин — Джордж Стефенсон.В 1825 году он запустил первую общественную железную дорогу с паровозами. Его локомотивы стали основой для всей дальнейшей железнодорожной техники.

Почему переулок назвали Барвинковый?

В Одессе в 2023-2024 годах (в частности, в рамках деколонизации), название «Барвенковый» как и другие подобные растительные нейтральные названия использовали для замены старых советских или русских топонимов, чтобы придать улицам украинское звучание и звучание.

Барвинок — это традиционное украинское растение, которое символизирует жизнь, вечную любовь и девичью красоту. Вариант «Барвинковый» был предложен топонимической комиссией как часть серии этнических растительных названий (Калиновая, Квитковая), связанных с Украиной.

Ранее мы рассказали про историю одного из самых знаковых переименований улиц Одессы: Якира в Рабина.

Также «Одесская жизнь» объясняла, почему в Одессе переулок Матросова переименовали в Лобановского.

Читайте также: Решение, опередившее декоммунизацию: как улица Орджоникидзе в Одессе стала Разумовской

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса