Ключевые моменты:

Переулок Матросова в Одессе переименовали в честь тренера Валерия Лобановского

Решение связано с политикой деколонизации топонимики в Украине

Имя Матросова ассоциируется с советской военной мифологией

Лобановский — одна из ключевых фигур украинского спорта с прямой связью с Одессой

Когда и на каком основании переименовали переулок

Переулок Александра Матросова в Одессе переименовали 24 апреля 2024 года решением городского совета № 2072-VIII. В этот день депутаты утвердили масштабный пакет изменений в городской топонимике — всего новое название получили 124 улицы, переулка и других объекта.

Основанием стало сразу несколько факторов. Во-первых, требования Закона Украины «О осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии». Во-вторых, полномочия органов местного самоуправления, закрепленные законом «О местном самоуправлении в Украине».

Перед принятием решения провели серию общественных консультаций — в формате электронных опросов. Они проходили с сентября 2023 года по апрель 2024-го по распоряжениям городского головы. Итоги обсуждений и предложения жителей рассмотрела историко-топонимическая комиссия при исполкоме горсовета.

Именно с учетом этих рекомендаций переулок Матросова получил новое имя — в честь Валерия Лобановского.

Имя Александра Матросова долгие годы было частью советской исторической мифологии. Официальная версия его подвига — закрытие амбразуры дзота своим телом — широко использовалась в пропаганде как символ героизма.

Важно, что в современной украинской политике памяти ключевым фактором становится не столько сам человек, сколько контекст, в котором формировалась его символика. Именно поэтому такие топонимы пересматриваются в рамках деколонизации.

А Валерий Лобановский (1939–2002) — один из самых известных тренеров в истории мирового футбола. Он возглавлял сборную Украины и киевское «Динамо», с которым дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы.

С Одессой у Лобановского есть прямая связь: высшее образование он получил в Одесском политехническом институте. Как раз сочетание профессионального признания и реальной связи с городом стало аргументом в пользу нового названия.

Кто легенда, а кто нет?

«Сегодня, 7 апреля, на 81-м году скончался ЛЕГЕНДАРНЫЙ румынский тренер Мирча Луческу». Честно говоря, психанул я, когда прочитал это на каком-то сайте. Конечно, жаль человека, жаль,что ушел ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ специалист своего дела.

Но не легендарный!!! Это «красивое» слово всё чаще употребляют т.н. медийщики. Они, еще, кстати, любят «красиво» говорить: «были прецеденты», хотя «прецедент» — это Первый случай, много первых случаев не может быть.

Вот и легенда — это жанр фольклора , устное или письменное предание, повествующее об исторических или вымышленных событиях, в основе которых лежит реальная правда, приукрашенная вымыслом и фантазией. Легенды описывают необычные происшествия, подаваемые как достоверные.

А теперь пора плавно перейти к очередной теме наших топонимических исследований и рассказать о переименовании одесского переулка Александра Матросова в Валерия Лобановского. Этих людей у нас тоже называют (называли) легендарными.

Так вот, на основании вышесказанного, Валерий Лобановский — не легендарный, а высокопрофессиональный, великолепный, заслуженно занявший почетное место в истории украинского спорта футболист и тренер.

А вот погибший в годы Второй мировой советский солдат Александр Матросов — таки да, легендарный! Почему? Читайте выше. А ниже — переплетение двух версий жизни этого солдата — реальной и легендарной, пропагандистской.

Подвиг Матросова — что правда, а что легенда

По официальной версии, Александр Матросов родился в 1924 году в Екатеринославе (ныне Днепр), был воспитанником детских домов в Ульяновской области. После окончания 7 классов работал в Уфимской трудовой колонии.

По другой версии он — Шакирьян Юнусович Мухамедьянов, родился в деревне, в Башкирии. Вроде фамилию Матросов он взял, когда был беспризорником (после того как убежал из дома после второго брака отца) и так и записался, когда попал в детский дом.

После начала войны он многократно обращался в военкомат с просьбами отправить его на защиту Родины. Осенью 1942 года его призвали в армию и послали на учёбу в краткосрочное «полугодовое» пехотное училище.

А уже в начале 1943 года курсантов отправили на фронт. 27 февраля 1943 года батальон Матросова атаковал опорный пункт в районе деревни Чернушки Псковской области. Красноармейцы попали под шквальный огонь трех пулемётов в ДЗОТах (деревоземляная огневая точка). Конструкция ее такова: основа из бревенчатого сруба, засыпанная сверху грунтом, щебнем или камнями для защиты.

На штурм были направлены группы по 2 человека. Два пулемета были уничтожены, а с третьим возникла проблема: напарник Матросова был тяжело ранен, и тот сам подполз к доту,бросил в огневую щель гранату.

Пулемёт замолк, но когда рота поднялась в атаку, пулемёт снова заработал. Тогда Матросов бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру… Разумеется, советская идеологическая машина мимо пройти не могла: ему посмертно дали звание Героя СССР, в приказе звучало, что «великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной армии».

После кончины СССР и его всегда вызывавшей недоверие безапелляционной пропаганды, появились и другие версии той ситуации. Родились вполне логичные вопросы: как тело убитого героя (это без иронии!) могло удержаться на плоской вертикальной передней стенке ДЗОТа, за которую не просто ухватиться? Да и амбразура его расположена весьма высоко над землей: тело должно было скатиться вниз и открыть линию огня.

Прошедшие войну фронтовики утверждали, что тело не могло послужить сколько-нибудь серьёзным препятствием для огня пулемёта. Полагали, что Матросов был убит , когда приподнялся, чтобы бросить гранату. А для бывших позади него бойцов это выглядело как попытка прикрыть амбразуру своим телом.

Была и версия, что Матросов был убит на крыше дзота, когда хотел закидать его гранатами. Упав, он своим телом закрыл вентиляционное отверстие для отвода пороховых газов. Мол, эта пауза и дала возможность его взводу для рывка, пока немцы сбрасывали труп.

Подчеркиваю: Александр Матросов — герой, как и любой из фронтовиков, честь ему — без вариантов и вопросов! А вот к советской пропаганде вопросов немало. Она сотворила Легенду! По идеологическим соображениям дата подвига была перенесена на 23 февраля и приурочена ко Дню Красной армии, хотя в именном списке безвозвратных потерь батальона Матросов записан 27 февраля 1943 года вместе с еще 7 товарищами по оружию.

Что показательно, на фоне «раскручиваемого» подвига Матросова на второй план отошли бойцы двух других штурмовых групп, которые не только подавили «свои» дзоты, но и, развернув немецкие пулеметы, открыли огонь по врагу, угробив множество гитлеровцев.

По закону физики (а это жизнь!), сила действия равняется силе противодействия, и чем больше советские «пропагандоны» втирали нам про подвиг Матросова, тем меньше было веры в этот подвиг. А ведь нынешняя украинская историография не ставит под сомнение другие 273(!) аналогичных случая в период 1941-1945 годов!

Первым был танкист Панкратов( 24.08.1941 г.), последними — матросы Ильичов и Вилков в августе 1945 -го (японский ДЗОТ). До Матросова так поступили 45 человек, просто пропаганда «прощелкала», видать.

Отметим. что из 273 героев — больше половины украинцы. Была среди героев и женщина, были и семеро выживших! Всем им, включая Александра Матросова — земной низкий поклон.

В завершение скажем, что улицы и переулки Матросова, а они есть (были) во множестве населенных пунктов Украины, можно было не переименовывать, т.к. деяния этого бойца никак не подпадают под действие закона о декоммунизации. Тем не менее, переименовали — на основании выводов экспертов Института истории Украины, что «его деяния не были связаны с изгнанием нацистов непосредственно с территории Украины».

Валерий Лобановский — один из лучших футбольных тренеров в мире, который учился в Одессе

Далее — о Валерии Лобановском, «Лобанчике», как его, любя, называли футбольные фаны. Себя к последним, признаюсь, не отношу: на футболе был всего лишь раз. Правда, какой это был раз! Это была ранняя весна 1973 года, и я — второкурсник Одесского института связи на стадионе «Черноморец» в Одессе смотрел матч «Реал»(Мадрид) — «Динамо» (Киев). Это было что-то с чем-то, но подробней — как-нибудь потом.

Итак, Валерий Лобановский (1939 — 2002) — советский футболист, советский и украинский тренер. Многолетний наставник киевского «Динамо», во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы.

Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы — 1988. Главный тренер сборной Украины в 2000—2001гг. Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер УССР, кавалер многих украинских и советских орденов, Герой Украины (2002, посмертно). Кавалер рубинового ордена УЕФА (2002), а также ордена ФИФА «За заслуги» — наивысшей награды ФИФА за весомый вклад в развитие футбола.

Четвёртый самый титулованный тренер в истории мирового футбола. Самый титулованный футбольный тренер ХХ века. Входит в десятку лучших тренеров в истории футбола, также в список 50 лучших тренеров за последние 50 лет (1959—2009) по версии World Soccer и в список лучших тренеров послевоенного периода по версии The Times.

В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году. Кстати, с Одессой у моего тезки — прямая связь: с учебой в Киевсом политехе у него не срослось, после чего он, отчислился оттуда и высшее образование получил в Одесском политехническом институте.

Автор этих строк — журналист, а не писатель — биограф, поэтому ограничусь вышеизложенным, понимая, что об этом Великом украинце правильно было бы издать книгу типа серии «Жизнь Замечательных Людей».

Если коротко, то вот объективная оценка работы Валерия Лобановского на посту тренера киевской футбольной команды: игра воспитанников Лобановского в Еврокубках, чемпионатах СССР и мира была на столь высоком уровне, что тогда в народе говорили: «Сборная СССР — это киевское „Динамо“, ослабленное игроками из других клубов».

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

Материал подготовлен на основе решения Одесского городского совета № 2072-VIII от 24 апреля 2024 года, а также авторской колонки журналиста Валерия Боянжу. Редакция проверила законодательную базу деколонизации топонимики и сопоставила данные о процедуре переименования с официальными документами и распоряжениями городского головы. Биографические сведения о Валерии Лобановском подтверждены по данным УЕФА, FIFA и профильных спортивных источников. Анализ фигуры Александра Матросова основан на сопоставлении официальной версии и альтернативных исторических трактовок.