В Одессе возродят автобусный маршрут: с автобусами-гармошками и льготами (фото)

Старый новый 141 маршрут

141 маршрут, по которому планируют пустить новые машины, ранее связывал улицу Паустовского (окраина поселка Котовского) с Пересыпским мостом. На Котовского автобусы ездили по улице Семена Палия (ранее — Днепропетровской дороге). Но потом его закрыли — победили расплодившиеся три десятилетия назад “маршрутки”.

Но 141 маршрут образца 2023 года будет иметь несколько иную схему движения. Его продлят от Пересыпи до улицы Преображенской (угол улицы Пастера) в центре Одессы. Скорее всего автобусы пустят по улице Семена Палия, потому что там нет городского электротранспорта, в отличие от проспекта Добровольского, по которому ходит трамвай.

Автобус для всех льготников

Новый маршрут будет вдвойне необычен для Одессы.

Первое — это то, что работать на нем будут исключительно большие низкопольные автобусы, что делает их удобными для людей с колясками, инвалидов и пожилых людей.

И вторая особенность заключается в том, что на 141 маршруте будут действовать такие же льготы на проезд, как в городском электротранспорте. А значит даже пенсионеры смогут ездить бесплатно. При наличии пенсионного удостоверения, конечно.

Для остальных пассажиров проезд будет стоить как в маршрутках — 15 гривен. При этом в планах Одесгорэлектротранса (ОГЭТ) сделать возможность безналичной оплаты за проезд в новых автобусах. Такая уже действует в одесских трамваях и троллейбусах, где заплатить за перевозку можно с помощью смартфона и qr-кода.

Пока идет документальное оформление немецкого подарка, 5 уже имеющихся в распоряжении города автобусов-великанов пустят по временным маршрутам электротранспорта, прекратившего работу из-за ненастья.

В Одессе появятся муниципальные автобусы

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Регенсбург, немецкий город-побратим Одессы, подарил нашему городу 10 низкопольных сдвоенных пассажирских автобусов марки Mersedes.

Пять из них уже прибыли и базируются в троллейбусном депо коммунального предприятия Одесгорэлектротранс. Оно и будет их эксплуатировать. Сейчас продолжается набор водителей на новые машины.

С появлением на улицах города автобусов от ОГЭТ впервые, в дополнение к электрическому, появится муниципальный автобусный транспорт. До этого все автобусные перевозки осуществлялись частными компаниями.