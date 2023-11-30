В Одессе возродят автобусный маршрут: с автобусами-гармошками и льготами (фото)

Подзабытый уже одесский автобусный маршрут №141 скоро обновят. Возить пассажиров на нем будут сдвоенный автобусы “Мерседес”. Примечательно, что пенсионеры там смогут ездить бесплатно.
Старый новый 141 маршрут
141 маршрут, по которому планируют пустить новые машины, ранее связывал улицу Паустовского (окраина поселка Котовского) с Пересыпским мостом. На Котовского автобусы ездили по улице Семена Палия (ранее — Днепропетровской дороге). Но потом его закрыли — победили расплодившиеся три десятилетия назад “маршрутки”.
Но 141 маршрут образца 2023 года будет иметь несколько иную схему движения. Его продлят от Пересыпи до улицы Преображенской (угол улицы Пастера) в центре Одессы. Скорее всего автобусы пустят по улице Семена Палия, потому что там нет городского электротранспорта, в отличие от проспекта Добровольского, по которому ходит трамвай.
Автобус для всех льготников
Новый маршрут будет вдвойне необычен для Одессы.
Первое — это то, что работать на нем будут исключительно большие низкопольные автобусы, что делает их удобными для людей с колясками, инвалидов и пожилых людей.
И вторая особенность заключается в том, что на 141 маршруте будут действовать такие же льготы на проезд, как в городском электротранспорте. А значит даже пенсионеры смогут ездить бесплатно. При наличии пенсионного удостоверения, конечно.
Для остальных пассажиров проезд будет стоить как в маршрутках — 15 гривен. При этом в планах Одесгорэлектротранса (ОГЭТ) сделать возможность безналичной оплаты за проезд в новых автобусах. Такая уже действует в одесских трамваях и троллейбусах, где заплатить за перевозку можно с помощью смартфона и qr-кода.
Пока идет документальное оформление немецкого подарка, 5 уже имеющихся в распоряжении города автобусов-великанов пустят по временным маршрутам электротранспорта, прекратившего работу из-за ненастья.
В Одессе появятся муниципальные автобусы
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Регенсбург, немецкий город-побратим Одессы, подарил нашему городу 10 низкопольных сдвоенных пассажирских автобусов марки Mersedes.
Пять из них уже прибыли и базируются в троллейбусном депо коммунального предприятия Одесгорэлектротранс. Оно и будет их эксплуатировать. Сейчас продолжается набор водителей на новые машины.
С появлением на улицах города автобусов от ОГЭТ впервые, в дополнение к электрическому, появится муниципальный автобусный транспорт. До этого все автобусные перевозки осуществлялись частными компаниями.