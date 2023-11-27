В Одессе новые автобусы-великаны пустят по временным маршрутам: подробности

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

В октябре этого года мэр Одессы находясь с рабочим визитом в городе-побратиме Регенсбург, обсудил с представителями компании Stadtwerk передачу Одессе 10 пассажирских низкопольных автобусов.

В Одессе их уже пять, в ближайшее время ожидается получение еще пяти.

Об этих автобусах марки Mercedes известно, что они большой вместимости с низким уровнем пола. Эта особенность делает такие машины удобными для перевозки маломобильных пассажиров, в том числе пожилых людей и родителей с колясками. Также автобусы имеют специальные кнопки для оповещения водителя о необходимости остановки.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, в условиях ненастья пять автобусов, которые уже прибыли из Регенсбурга, выйдут на те маршруты, где сегодня не может работать городской электротранспорт.

«Это временное решение. Мы работаем над тем, чтобы поскорее починить все поломки и вернуть на маршруты трамваи и троллейбусы», — отметил мэр.

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Напомним, недавно на эти автобусы искали водителей и предлагали приличную заработную плату – от 20 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в августе из Германии приехали автобусы в Белгород-Днестровский.