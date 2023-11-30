Праздники в декабре: что будем отмечать в 2023 году

Несколько важных религиозных праздников с января передвинулись на декабрь из-за перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь. Также в декабре отмечаются и несколько важных государственных праздников. Чтобы ничего не пропустить, предлагаем вам обновленный календарь основных религиозных, государственных и профессиональных праздников на декабрь.
Церковные праздники в декабре 2023 года
- 6 декабря — День святого Николая по новоюлианскому календарю (по юлианскому — 19 декабря);
- 25 декабря — Рождество Христово по новоюлианскому календарю (по юлианскому — 7 января).
Обратите внимание: у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новоюлианский календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники все еще могут отмечаться как раньше.
Государственные и профессиональные праздники в декабре 2023 года
Кроме того, в первый месяц зимы не будем забывать и о государственных и профессиональных праздниках.
- 1 декабря — День работников прокуратуры.
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью.
- 5 декабря — День работников статистики; Международный день волонтера.
- 6 декабря — День Вооруженных сил Украины.
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления.
- 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией.
- 10 декабря — День прав человека.
- 11 декабря — Международный день гор.
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
- 13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
- 15 декабря — День работников суда.
- 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.
- 18 декабря — Международный день мигрантов; День работников органов РАГС.
- 19 декабря — День адвокатуры.
- 22 декабря — День энергетика; День дипломатической службы.
- 24 декабря — День работников архивных учреждений.
- 31 декабря — Новый год.