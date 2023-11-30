Праздники в декабре: что будем отмечать в 2023 году

Церковные праздники в декабре 2023 года

6 декабря — День святого Николая по новоюлианскому календарю (по юлианскому — 19 декабря);

25 декабря — Рождество Христово по новоюлианскому календарю (по юлианскому — 7 января).

Обратите внимание: у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новоюлианский календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники все еще могут отмечаться как раньше.

Государственные и профессиональные праздники в декабре 2023 года

Кроме того, в первый месяц зимы не будем забывать и о государственных и профессиональных праздниках.

1 декабря — День работников прокуратуры.

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью .

5 декабря — День работников статистики; Международный день волонтера.

6 декабря — День Вооруженных сил Украины.

7 декабря — Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления .

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря — День прав человека.

11 декабря — Международный день гор.

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).

15 декабря — День работников суда.

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.

18 декабря — Международный день мигрантов; День работников органов РАГС.

19 декабря — День адвокатуры.

22 декабря — День энергетика; День дипломатической службы.

24 декабря — День работников архивных учреждений.

31 декабря — Новый год.