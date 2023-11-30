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Праздники в декабре: что будем отмечать в 2023 году

Праздники в декабре: что будем отмечать в 2023 году

Несколько важных религиозных праздников с января передвинулись на декабрь из-за перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь. Также в декабре отмечаются и несколько важных государственных праздников. Чтобы ничего не пропустить, предлагаем вам обновленный календарь основных религиозных, государственных и профессиональных праздников на декабрь.

Церковные праздники в декабре 2023 года

Обратите внимание: у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новоюлианский календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники все еще могут отмечаться как раньше.

Государственные и профессиональные праздники в декабре 2023 года

Кроме того, в первый месяц зимы не будем забывать и о государственных и профессиональных праздниках.

  • 1 декабря — День работников прокуратуры.
  • 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью.
  • 5 декабря — День работников статистики; Международный день волонтера.
  • 6 декабря — День Вооруженных сил Украины.
  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления.
  • 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией.
  • 10 декабря — День прав человека.
  • 11 декабря — Международный день гор.
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
  • 13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
  • 15 декабря — День работников суда.
  • 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.
  • 18 декабря — Международный день мигрантов; День работников органов РАГС.
  • 19 декабря — День адвокатуры.
  • 22 декабря — День энергетика; День дипломатической службы.
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений.
  • 31 декабря — Новый год.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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