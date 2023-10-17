В Одессе ищут водителей на 18-метровые маршрутки: куда они будут ходить

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сообщается, что водителям предлагают официальное трудоустройство, стабильность и зарплату от 20 тысяч грн.

Обращаться по номеру телефона: 0734435006

Пока не ясно, будет ли это замена транспорта на 130-м та 146-м маршруте или новые автобусы будут ходить как дополнительный транспорт.

Как сообщала “Одесская жизнь”, эти автобусы появились у нас в начале октября — 10 машин Одесса получила в подарок от города-побратима Регенсбург. Про них известно, что они большой вместимости — длина 18 метров, c низким уровнем пола. Эта особенность делает такие машины удобными для перевозки маломобильных пассажиров, том числе людей пожилого возраст и родителй с колясками.

А в августе немецкие большие автобусы получил Белгород-Днестровский.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе появилась необычная маршрутка — белый гибридный автобус с норвежскими надписями на табло.

Читайте также: