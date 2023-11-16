В Одессу приехали немецкие автобусы-великаны: как они выглядят (видео)

Об этом сообщают наши корреспонденты.

Автобусы будут курсировать по маршруту от ул. Преображенской до ул. Паустовского. Информацию об этом писали КП «Одесгорэлектронтранс».

Об этих автобусах марки Mercedes известно, что они большой вместимости с низким уровнем пола. Эта особенность делает такие машины удобными для перевозки маломобильных пассажиров, в том числе пожилых людей и родителей с колясками.

Недавно на эти автобусы искали водителей и предлагали приличную заработную плату – от 20 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в августе из Германии приехали автобусы в Белгород-Днестровский.