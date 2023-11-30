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В Одесі відродять автобусний маршрут: з автобусами-гармошками та пільгами (фото)

В Одесі відродять автобусний маршрут: з автобусами-гармошками та пільгами (фото)

Призабутий вже одеський автобусний маршрут №141 незабаром оновлять. Возитимуть пасажирів на ньому здвоєні автобуси “Мерседес”. Цікаво, що пенсіонери там зможуть їздити безплатно.

Старий новий 141 маршрут

141 маршрут, яким планують пустити нові машини, раніше пов’язував вулицю Паустовського (околиця селища Котовського) з Пересипським мостом. На Котовського автобуси їздили вулицею Семена Палія (раніше – Дніпропетровською дорогою). Але потім його закрили – перемогли три десятиліття тому “маршрутки”, що розплодилися.

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Але 141 маршрут зразка 2023 року матиме дещо іншу схему руху. Його продовжать від Пересипу до вулиці Преображенської (кут вулиці Пастера) у центрі Одеси. Швидше за все, автобуси пустять вулицею Семена Палія, бо там немає міського електротранспорту, на відміну від проспекту Добровольського, яким ходить трамвай.

Автобус для всіх пільговиків

Новий маршрут буде подвійно незвичайним для Одеси.

Перше – це те, що працюватимуть на ньому виключно великі низькопідлогові автобуси, що робить їх зручними для людей з візками, інвалідів та людей похилого віку.

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Друга особливість полягає в тому, що на 141 маршруті діятимуть такі ж пільги на проїзд, як у міському електротранспорті. Отже, навіть пенсіонери зможуть їздити безплатно. За наявності пенсійного посвідчення, звісно.

Для решти пасажирів проїзд коштуватиме як у маршрутках – 15 гривень. При цьому в планах Одесміськелектротрансу (ОМЕТ) зробити можливість безготівкової оплати за проїзд у нових автобусах. Така вже діє в одеських трамваях та тролейбусах, де заплатити за перевезення можна за допомогою смартфона та qr-коду.

Поки йде документальне оформлення німецького подарунка, 5 автобусів-велетнів, що вже є у розпорядженні міста, пустять за тимчасовими маршрутами електротранспорту, який припинив роботу через негоду.

В Одесі з’являться муніципальні автобуси

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що Регенсбург, німецьке місто-побратим Одеси, подарував нашому місту 10 низькопідлогових здвоєних пасажирських автобусів марки Mersedes.

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П’ять із них уже прибули та базуються у тролейбусному депо комунального підприємства Одесміськелектротранс. Воно їх й експлуатуватиме. Наразі триває набір водіїв на нові машини.

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З появою на вулицях міста автобусів від ОМЕТ вперше, на додаток до електричного, з’явиться муніципальний автобусний транспорт. До цього всі автобусні перевезення здійснювали приватні компанії.

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