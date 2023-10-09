Новости Одессы и Одесской области

На одесские маршруты выйдут немецкие автобусы

На одесские маршруты выйдут немецкие автобусы

В скором времени одесситы смогут для поездок по городу воспользоваться комфортабельными автобусами с низким полом из Германии. 10 таких машин передали в подарок Одессе в городе-побратиме Регенсбурге.

О появлении комфортабельного общественного транспорта в нашем городе сообщили в управлении информации Одесского городского совета.

Там рассказали, что сейчас мэр Одессы Геннадий Труханов отправился с рабочим визитом в немецкий Регенсбург. Именно этот город-побратим является одним из самых активных доноров по поставкам гуманитарной помощи для Одессы.

Кабины автобусов

Немецкий город-побратим Регенсбург подарил Одессе 10 автобусов.

В Регенсбурге одесский городской голова встретился с представителями компании Stadtwerk, которая занимается общественным транспортом в этом городе, и немецкой благотворительной организации Space Eye.

Там-то и стало известно о желании немецких друзей передать Одессе 10 пассажирских автобусов. В мэрии сообщают, что они выйдут на городские маршруты уже в ближайшее время.

Судя по фотографиям, опубликованным мэрией, автобусы большой вместимости марки Mercedes c низким уровнем пола. Эта особенность делает такие машины удобными для перевозки маломобильных пассажиров, том числе людей пожилого возраст и родитеелй с колясками. 

Вход в автобус с откинутым пандусом для колясок.

Подаренные Одессе автобусы все низкопольные. Таким транспортом удобно пользоваться пожилым людям, инвалидам и родителям с колясками.

Открытая дверь в атобус и пандус для маломобильных пасажиров

Все машины оснащены пандусом для завоза колясок. Это облегчает поездки для маломобильных пассажиров.

Мы очень ценим помощь наших германских партнеров. С первых дней полномасштабного вторжения город Регенсбург рядом с нами и оказывает всю необходимую помощь, в том числе для развития транспортной инфраструктуры Одессы,

— поблагодарил немецких друзей от лица одесситов мэр нашего города Геннадий Труханов.

Труханов жмет руку немецкому представителю

Мэр Одессы пожимает руку немецкому партнеру в знак благодарности за переданные Одессе в подарок автобусы.

Напомним, что с 9 октября один из самых востребованных троллейбусных маршрутов вернулся на свой привычный путь следования. Ранее его нормальная работа не была возможной из-за завалов после обстрела Одессы российскими агрессорами. 

Еще “Одесская Жизнь” рассказывала о проблемах с движением трамваев. И если какие-то из них решаются быстро, другие остаются нерешенными уже много лет.

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