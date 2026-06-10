Как зарегистрироваться на фестивальные показы

Как уже рассказывала «Одесская жизнь», юных и взрослых зрителей ждут европейские новинки, ретроспектива киноклассики, а также подборка лучших короткометражных фильмов, снятых детьми.

Чтобы получить бесплатные билеты на фильмы, нужно зайти на сайт Чилдрен Кинофеста в раздел «Регистрация», выбрать город Одесса и фильм. После этого необходимо заполнить форму: указать фамилию, имя, электронный адрес и количество билетов. После регистрации билеты придут на вашу почту.

Чтобы посмотреть специальную программу лучших фильмов стран Северной Европы, также нужно зарегистрироваться в онлайн-кинотеатре на сайте Чилдрен Кинофеста.

Какие фильмы можно увидеть на фестивале

12 июня — фильм-открытие «Арко» (Франция, США, Великобритания). Номинант на «Оскар» и лучшая европейская анимация по версии Европейской киноакадемии — фантастическая история о мальчике, отправляющемся в путешествие во времени.

13 июня — «Барри. Пёс-спасатель» (Германия, Швейцария). Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о мальчике-сироте из альпийского монастыря, который воспитывает щенка, ставшего впоследствии самым известным собакой-спасателем в мире.

14 июня — «Потерянные в джунглях» (Латвия, Польша, Чехия). Приключенческая анимация для самых маленьких о девочке, которая ищет в тропических джунглях пропавшего младшего брата.

15 июня — «Лесовик» (Польша, Чехия). Участник кинофестиваля в Локарно и лауреат фестиваля SCHLINGEL за лучшую детскую роль. Фэнтези о девочке, которая принимает вызов одноклассниц и отправляется на поиски мифических существ из сказок своей мамы.

16 июня — «Мэри Эннинг и сокровища древности» (Швейцария, Бельгия). Фильм-участник главного мирового фестиваля анимации в Анси. Реальная история девочки, которая в 12 лет сделала одно из важнейших палеонтологических открытий в истории.

17 июня — «Тайный этаж» (Германия, Австрия, Люксембург), призёр Международного кинофестиваля в Джиффони. Фантастическая история о мальчике, для которого старый гостиничный лифт становится машиной времени в 1938 год.

18 июня — «Оливия и невидимое землетрясение» (Испания, Франция, Бельгия, Швейцария, Чили). Лента получила две номинации Европейской киноакадемии и была представлена на кинофестивале в Локарно. Это история о девочке, которая превращает стрессовый переезд семьи в увлекательную игру ради младшего брата.

19 июня — внеконкурсный ретроспективный показ фильма «Тайна аббатства Келлс» (2009). Основанная на ирландском фольклоре лента стала дебютом легендарной студии Cartoon Saloon, подарившей миру мультфильмы «Добытчица» и «Песнь моря», и получила пять номинаций на «Оскар». В IX веке во время нашествия викингов на Ирландию 12-летний Брендан живёт в аббатстве Келлс, куда прибывает старый монах с незавершённой священной книгой. Очарованный этой работой, мальчик решает помочь закончить её, отправившись в опасное путешествие.

20 июня — показ фильмов-финалистов юбилейного 10-го Детского киноконкурса. В подборку вошли 18 работ режиссёров и режиссёрш 7–14 лет со всей Украины.

21 июня — фильм-закрытие фестиваля «Последний раз, когда мы были детьми», победитель прошлогоднего Чилдрен Кинофеста. Основанная на одноимённом итальянском романе картина рассказывает о четырёх детях, которые играют в войну, пока вокруг идёт настоящая.

Как посетить фестиваль большой группой

Также продолжается регистрация на показы для групп детей от 6 человек от благотворительных организаций и фондов, общественных и государственных учреждений, учебных и внешкольных заведений. Если вы работаете с детьми и планируете посетить фестивальные показы группой от 6 человек в кинотеатре Cinema City, забронируйте необходимое количество билетов уже сейчас.

Как это сделать:

Выберите интересующие вас фильмы в разделе «Программа» на сайте фестиваля; На странице «Регистрация» выберите город Одесса и заполните Google-форму; После заполнения формы с вами свяжется координатор для подтверждения регистрации. Обратите внимание: регистрация обязательно должна быть подтверждена координатором.

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