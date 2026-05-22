Ключевые моменты:

В Одессе фестиваль пройдет в кинотеатре «Синема Сити» с 12 по 21 июня

В программе — семь новых детских фильмов из Франции, Польши, Германии, Испании и других стран Европы

Часть фильмов можно будет смотреть онлайн без регистрации в специальном фестивальном кинотеатре

Организаторы уже открыли регистрацию для групп от пяти человек, а индивидуальная запись стартует 5 июня

Чилдрен Кинофест уже много лет остается одним из самых заметных культурных проектов для детей в Украине. Он регулярно привозит в украинские города фильмы, получавшие награды на международных кинофорумах в Локарно, Анси, Берлинале и Европейской киноакадемии.

Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников ознакомился с официальной программой фестиваля, графиком регистрации и списком фильмов, которые покажут в этом году в Одессе и онлайн. Среди них — анимация «Арко», претендовавшая на «Оскар».

Какие фильмы увидят дети

В кинотеатрах покажут фильмы Международного конкурса, а лучший из них определят зрительским голосованием. Одесситы увидят семь новых лент из разных европейских стран для детской аудитории. В этом году событие станет особенным еще и потому, что свой 10-летний юбилей отметит Детский киноконкурс — соревнование юных режиссеров и режиссерок в возрасте 7–14 лет, которое ежегодно проходит в рамках фестиваля.

«Арко» (Франция, США, Великобритания) — нынешний номинант на «Оскар» и лучшая европейская анимация по версии Европейской киноакадемии. Это фантастическая история о мальчике, который отправляется в путешествие во времени.

«Оливия и невидимое землетрясение» (Испания, Франция, Бельгия, Швейцария, Чили) — обладатель двух номинаций Премии Европейской киноакадемии из программы кинофестиваля в Локарно. Анимация о девочке, которая превращает стрессовый переезд семьи в увлекательную игру ради младшего брата.

«Мэри Эннинг и сокровища древности» (Швейцария, Бельгия) — участница главного мирового фестиваля анимации в Анси. Реальная история девочки, которая в 12 лет сделала одно из важнейших палеонтологических открытий в истории.

«Барри. Пес-спасатель» (Германия, Швейцария) — еще одна лента, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о мальчике-сироте из альпийского монастыря, который воспитывает щенка, ставшего впоследствии самой известной собакой-спасателем в мире.

«Лесовик» (Польша, Чехия) — участник кинофестиваля в Локарно и призер фестиваля SCHLINGEL за лучшую детскую роль. Фэнтези о девочке, которая принимает вызов одноклассниц и отправляется на поиски мифических существ из сказок своей мамы.

«Тайный этаж» (Германия, Австрия, Люксембург) — призер Международного кинофестиваля в Джиффони. Фантастическая история о мальчике, для которого старый гостиничный лифт становится машиной времени в 1938 год.

«Потерянные в джунглях» (Латвия, Польша, Чехия) — приключенческая анимация для самых маленьких о девочке, которая ищет в тропических зарослях пропавшего младшего брата.

Также состоится специальный ретроспективный кинопоказ — традиция Чилдрен Кинофеста. В этом году организаторы обратятся к современной классике и поставят в центр внимания легендарную ирландскую студию Cartoon Saloon, подарившую миру знаменитые анимационные фильмы «Добытчица» и «Песнь моря» и получившую пять номинаций на «Оскар». На фестивале покажут их дебютный фильм — основанную на ирландском фольклоре «Тайну аббатства Келлс».

Закрывать фестиваль будет победитель прошлогоднего Чилдрен Кинофеста — итало-французский фильм «В последний раз, когда мы были детьми». Основанная на одноименном итальянском романе лента рассказывает о четырех детях, которые играют в войну, пока вокруг идет настоящая.

Как стать зрителем кинофестиваля

В Одессе фестиваль пройдет в кинотеатре «Синема Сити». Сейчас продолжается регистрация для групп от пяти человек. Чтобы получить билеты, нужно зайти на сайт фестиваля.

Выберите фильмы, которые вас интересуют, в разделе «Программа» ; На странице «Регистрация» выберите ваш город и заполните Google-форму для регистрации группы; После заполнения формы с вами свяжется координатор для подтверждения регистрации. Обратите внимание: регистрация обязательно должна быть подтверждена координатором!

Индивидуальная регистрация начнется на сайте с 5 июня. Мы обязательно напомним вам об этом.

Кроме Одессы, фильмы можно будет посмотреть в Киеве, Днепре, Львове, Чернигове, Полтаве, Хмельницком, Житомире, Виннице, Запорожье, Тернополе и Луцке.

Онлайн-показы

В дни фестиваля будет работать онлайн-кинотеатр. Там в любое время и без регистрации можно будет посмотреть специальную программу «Северное сияние. Лучшее детское кино стран Северной Европы». Подборка из 12 фильмов объединяет классику и современное кино Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии.

