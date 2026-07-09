Ключевые моменты:

ИРЦ №1 останется на улице Мечникова

Реконструкцию проведут с обустройством укрытия

Проектно-сметную документацию готовят к октябрю

Государственное финансирование инклюзивных центров сокращается

Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко побывала возле поврежденного российским дроном Инклюзивно-ресурсного центра №1 на улице Мечникова. Здесь до сих пор стоит законсервированное здание, а детская площадка ждет своих маленьких посетителей. Мы поговорили с директором центра Викторией Пастерначенко о том, когда дети смогут вернуться, почему восстановление затянулось почти на год и какие новые требования придется выполнить во время реконструкции.

Почему ИРЦ №1 в Одессе до сих пор не восстановили после обстрела

После ракетного удара здание получило серьезные повреждения. В течение нескольких месяцев продолжались технические экспертизы, во время которых специалисты определяли, можно ли восстановить сооружение или его придется полностью демонтировать.

Только после завершения обследований было принято решение реконструировать здание. Однако к этому времени сезон активных строительных работ уже подходил к концу. Поэтому объект лишь подготовили к консервации, а воспитанников центра временно перевели в лицей №122.

Дополнительные проблемы создали сильные дожди. Из-за поврежденной крыши вода попадала внутрь помещений, что еще больше осложнило будущую реконструкцию.

Когда ИРЦ №1 вернется на улицу Мечникова

По словам директора центра Виктории Пастерначенко, городские власти поддерживают восстановление учреждения именно по историческому адресу.

Уже выделены средства на разработку проектно-сметной документации. До октября специалисты планируют завершить все необходимые расчеты и определить окончательную стоимость реконструкции.

Однако даже после этого строительные работы потребуют времени. Поэтому возвращение детей в обновленный центр в этом году уже не состоится.

Почему центр будут восстанавливать уже с укрытием

После начала полномасштабной войны требования к образовательным учреждениям изменились. Если в 2019 году, когда открывался ИРЦ №1, наличие укрытия не было обязательным, то теперь без него учреждение не может работать.

Именно поэтому проект реконструкции предусматривает не только восстановление поврежденных помещений, но и строительство полноценного защитного укрытия. Это значительно увеличивает объем работ и требует дополнительного финансирования.

Почему ИРЦ №1 важно вернуть именно на Мечникова

Для детей с задержками речи и расстройствами аутистического спектра важны не только кабинеты специалистов, но и среда, в которой они находятся.

Территория центра на Мечникова много лет формировалась как пространство для реабилитации: взрослые деревья, розы, уютные аллеи и специально оборудованная детская площадка помогают детям чувствовать себя спокойнее и легче адаптироваться к занятиям.

Создать подобные условия на территории обычной школы практически невозможно. Именно поэтому возвращение центра на привычное место остается принципиальным решением.

По словам директора ИРЦ №1 Виктории Пастерначенко, для коллектива было принципиально важно не потерять эту локацию.

«Мы очень хотим вернуться именно сюда. Это место создавалось для детей многие годы. Здесь каждое дерево, каждый уголок работает на их комфорт и развитие», — говорит она.

За это время территория центра стала частью реабилитационного пространства. Большие деревья дают тень в жару, клумбы с розами создают спокойную атмосферу, а специально оборудованная детская площадка помогает детям легче адаптироваться к занятиям.

Для детей с расстройствами аутистического спектра, задержками речи и другими особыми образовательными потребностями окружающая среда имеет не меньшее значение, чем кабинеты логопеда или психолога. Смена привычного пространства нередко становится дополнительным стрессом, поэтому возвращение именно на улицу Мечникова имеет большое значение как для детей, так и для их родителей.

Воссоздать подобную территорию при обычной школе практически невозможно. Именно поэтому городские власти поддержали решение не переносить центр в другое место, а восстановить его по прежнему адресу.

Финансирование инклюзивно-ресурсных центров сокращается: что это означает для детей

Однако реконструкция здания — лишь одна из проблем, с которыми сегодня сталкиваются инклюзивно-ресурсные центры.

По словам Виктории Пастерначенко, все более острым становится вопрос государственного финансирования. Именно за счет государственной субвенции дети с особыми образовательными потребностями могут бесплатно получать коррекционно-развивающие услуги.

Сейчас государство компенсирует всего 118 гривен за одно занятие. Для сравнения: в частных центрах аналогичные услуги стоят примерно 300–600 гривен и выше.

Из-за такой разницы становится все сложнее удерживать опытных логопедов, психологов, дефектологов и реабилитологов. Специалисты могут получать значительно более высокую оплату труда в частном секторе.

«Пока мы работаем, но не знаем, каким будет финансирование в следующем году. Этот вопрос волнует все инклюзивно-ресурсные центры», — отмечает директор.

Несмотря на финансовые трудности, в ИРЦ №1 надеются, что после реконструкции дети снова вернутся в знакомый зеленый двор на Мечникова — уже в безопасный современный центр с собственным укрытием.

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