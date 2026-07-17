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Александра Паскаль представила Украину на встрече спортивного комитета ЮНЕСКО в Париже.

Турне Dance of Freedom охватит пять континентов.

Проект призван напомнить миру о войне в Украине и судьбах пострадавших детей.

Встреча в ЮНЕСКО открыла мировое турне

Первым событием международной программы стала встреча Александры Паскаль с представителями спортивного комитета ЮНЕСКО во французской столице.

Во время общения стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, а также значение истории юной спортсменки, которая, несмотря на тяжелое ранение, продолжила заниматься гимнастикой и вдохновляет детей в Украине и за ее пределами преодолевать жизненные испытания.

Отдельное внимание участники встречи уделили продолжающейся войне в Украине и последствиям российских атак для мирного населения.

Выступления пройдут на пяти континентах

После Парижа Александра отправится в двухнедельное международное турне Dance of Freedom.

В рамках проекта она выступит:

20 июля – в Нью-Йорке;

23 июля – в Рио-де-Жанейро;

27 июля – в Найроби;

31 июля – в Токио.

Организаторы отмечают, что главная цель турне – напомнить мировому сообществу, что война в Украине продолжается, а украинские дети ежедневно страдают от ее последствий.

Проект Dance of Freedom реализует Фонд Рината Ахметова при поддержке футбольного клуба «Шахтер» к 35-й годовщине Независимости Украины.

Напомним, в возрасте 6 лет Саша Паскаль серьезно пострадала в результате ракетного удара россиянами по курортному поселку Затока в мае 2022 года. Ей пришлось ампутировать ногу. Однако девочка не потеряла волю к жизни и не только вернулась к занятиям любимой художественной гимнастикой, но и, будучи на протезе, одержала ряд побед на спортивных соревнованиях, выступает на международных турнирах и мечтает стать олимпийской чемпионкой.

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