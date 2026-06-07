Ключевые моменты:

В Бочмановке прошло выездное мероприятие XXVI форума «Украинская книга в Одесской области»

Гости встретились с Андреем Кокотюхой, Валерием Пузиком, Дмитрием Лазуткиным и другими авторами

Параллельно в громаде прошёл гастрономический фестиваль «Вишня-Fest»

Организаторы подчеркнули важность поддержки украинской книги и чтения во время войны

Журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко побывала в Бочмановке Куяльницкой громады Подольского района, где состоялся выездной праздник XXVI Всеукраинской выставки-форума «Украинская книга в Одесской области». На месте удалось пообщаться с участниками, гостями и организаторами события, которое неожиданно превратило небольшое село в большую культурную площадку.

В Бочмановку приехали известные украинские писатели

Главной частью события стали встречи читателей с современными авторами. В Бочмановку приехали писатели Андрей Кокотюха, Валерий Пузик, Тарас Федюк, Дмитрий Лазуткин, Юлия Броварная и Екатерина Флекман.

Под открытым небом развернули книжную выставку, где можно было приобрести новые издания, пообщаться с авторами и получить автографы.

— Мы не ожидали, что людей будет настолько много. Возле писателей буквально собирались очереди, — поделилась впечатлениями одна из гостей фестиваля.

Участники форума отмечали, что во время войны такие встречи приобретают особое значение, ведь поддерживают украинскую культуру и живое общение между людьми.

Книжный форум объединили с фестивалем «Вишня-Fest»

Параллельно с книжным праздником в громаде проходил благотворительный гастрономический фестиваль «Вишня-Fest». Старостинские округа представили домашнюю выпечку, десерты, напитки и традиционные блюда.

На территории обустроили фотозоны, сцены для выступлений и пространства для мастер-классов. Атмосфера больше напоминала большой семейный фестиваль, где книги стали частью общего отдыха.

— Такие события очень нужны селам. Здесь люди могут не только отдохнуть, но и почувствовать себя частью большой украинской культуры, — рассказала жительница громады журналистке «Одесской жизни».

На форуме вспомнили Евгения Чикаленко

Организаторы не случайно выбрали именно Бочмановку для проведения выездного праздника. Куяльницкая земля связана с именем Евгения Чикаленко — украинского мецената, издателя и общественного деятеля, который поддерживал украинскую прессу и культуру.

Во время мероприятия вспоминали его известное высказывание:

«Легко любить Украину до глубины души, а вы попробуйте любить её до глубины собственного кармана».

Именно эти слова стали своеобразным символом форума, участников которого призывали поддерживать украинских авторов и книгоиздание.

Форум завершился концертом и неожиданным музыкальным сюрпризом

Книжный праздник сопровождался концертной программой с участием работников культуры Куяльницкой громады.

Одним из самых эмоциональных моментов стало выступление директора Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Олега Сербина, который исполнил песню для гостей мероприятия.

Организаторы форума подчеркнули, что главная цель события — поддержка украинской книги и чтения даже в сложные для страны времена.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с XXVI форума «Украинская книга в Одесской области», который проходит также в Одессе: Очереди за автографами и тысячи книг: в Одессе стартовал большой книжный форум.