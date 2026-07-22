Ключевые моменты:

После общественного резонанса чиновники пересмотрели договор с семьей

Двое детей до сих пор остаются без государственных выплат

Семья самостоятельно решает часть жилищных проблем

«Одесская жизнь» продолжает сопровождать эту историю

Система детских домов семейного типа работает в соответствии с Семейным кодексом Украины, постановлениями Кабинета Министров о создании и функционировании ДДСТ и финансируется из государственного бюджета. Права таких семей предусматривают не только социальные выплаты, но и обеспечение жильем, транспортом и другими гарантиями. Материал подготовлен на основе общения журналистов «Одесской жизни» с родителями-воспитателями, комментариев представителей Херсонской власти и документов, которые семья получила после эвакуации.

История эвакуированного из Херсонщины детского дома семейного типа

С семьей Юлии и Сергея, которые стали родителями для шестерых детей, создав детский дом семейного типа (далее — ДДСТ), нас познакомил один из постоянных читателей. Семья была вынуждена эвакуироваться из Херсона из-за опасности. Однако выехать им пришлось без должным образом оформленного договора о ДДСТ, в котором прописаны права и обязанности сторон. Этот документ закрепляет юридический статус детей и гарантирует их обеспечение. Финансирование таких семей осуществляется из государственного бюджета и предусматривает не только денежные выплаты, но и ряд льгот: обеспечение благоустроенным жильем, автомобилем и приусадебным участком при необходимости.

Задолго до начала активных боевых действий правительство Украины приняло решение о расширении института приемных семей и ДДСТ. С началом полномасштабной войны увеличение количества детей в таких семьях стало проблематичным, поскольку, согласно законодательству, это невозможно в районах так называемой «красной» зоны (зоны активных боевых действий). Так и возникла парадоксальная ситуация: власти Херсонщины передали детей в семью, а необходимые документы должным образом не оформили.

В апреле, по словам родителей, начальник Херсонской городской военной администрации подписал договор, несмотря на нарушение прав детей. Служба по делам детей почему-то решила, что семья не нуждается ни в автомобиле, ни в приусадебном участке, ни в помощи с поиском нового жилья. Более того, оплачивать аренду дома в пригороде Одессы семье пришлось самостоятельно, поскольку жилье, предложенное чиновниками Херсона, оказалось слишком маленьким.

— Я прекрасно помню, как херсонская служба по делам детей просила взять под опеку новых малышей. Они видели, каких результатов добились наши первые воспитанники — и в учебе, и в своих увлечениях, хотя у них были проблемы со здоровьем и тяжелые воспоминания о жизни в биологических семьях, — рассказывает Юлия. — А теперь нас просто выбросили в никуда. Это не эвакуация, это какое-то издевательство.

Что все-таки сделали херсонские чиновники

Тогда весной нашей корреспондентке не удалось связаться с инспектором, которая непосредственно сопровождала оформление договора для семьи. Она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения.

Зато удалось поговорить с чиновниками Херсонской областной администрации и руководительницей Службы по делам детей Херсонского городского совета. Они пообещали разобраться в ситуации, предоставить комментарий и, при необходимости, исправить допущенные нарушения.

Уже через неделю Юлия сообщила, что ей предложили новый вариант договора, в который включили все, что должно предоставляться для ДДСТ, правда, после окончания активных боевых действий на Херсонщине. Кроме того, чиновникам удалось найти доноров, которые оплатили несколько месяцев аренды жилья для семьи уже на новом месте.

Какие проблемы семейного дома чиновники до сих пор не решили

О том, что изменилось в жизни семьи за это время, нам рассказала мама-воспитатель Юлия:

«Тогда, в апреле, звонки «Одесской жизни» в Херсон подтолкнули решение нашего вопроса, и договор оформили быстрее, но до сих пор наш ДДСТ будто находится где-то между Херсоном и Фонтанской громадой. Хотя договор есть, он выполняется не полностью. Например, наша девочка, которой исполнилось 18 лет (сейчас она сдает вступительные экзамены в институт), не получает выплаты. Кроме того, Херсон передал нам на временное проживание 17-летнего парня, и он тоже остается без выплат. Сейчас в нашем ДДСТ пятеро детей, а выплаты мы получаем только на троих».

Мы не бросаем дело на полпути, поэтому «Одесская жизнь» продолжает помогать в решении новых бюрократических препятствий и бороться с равнодушием чиновников.

Одесса, подарим детям праздник?

Это замечательная семья и прекрасные дети. Дети, которых война ранила сильнее многих других. Несмотря на тяжелые воспоминания раннего детства, оккупацию, взрывы и атаки дронов, они по-прежнему полны любви к жизни, стремления учиться и открывать новое.

Не все сейчас могут помочь семье финансово, но организовать прогулку, экскурсию или другие интересные мероприятия нам вполне по силам. Контакты родителей детского дома семейного типа есть в редакции. Присоединяйтесь!

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