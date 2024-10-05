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«Жить долго, продуктивно и позитивно»: одессит Виктор Эрак поделился секретами долголетия

«Жить долго, продуктивно и позитивно»: одессит Виктор Эрак поделился секретами долголетия

Виктору Михайловичу Эраку совсем скоро исполнится 90 лет. Слышу это – не верю. Какие там девяносто? Передо мной – красивый, активный человек, ни грамма лишнего веса. Постоянно улыбается, шутит. Для него жизнь – праздник, кажется… А он еще помнит оккупацию Одессы во Второй мировой войне. Ходил с мамой по родным улицам. А уже потом выбрал себе профессию: стал железнодорожником…

«Двигайтесь, двигайтесь!»

– Вам есть, что сравнивать: война в детстве, сейчас – тоже война… Это страшно?..

– Нет, мне не страшно. Пожалуй, потому, что верю в судьбу: произойдет то, что должно произойти. Поэтому, наверное, с началом этой войны как-то сразу почувствовал: не менять привычный ритм жизни ни за что!

– А что такое для вас «привычный ритм»?

– Да, конечно, прежде всего – активность. Я до сих пор езжу на велосипеде, хожу к морю, встречаюсь с друзьями, мы в шахматы играем, много бываю на свежем воздухе… Но не думайте, что живу по «строгому режиму», где каждая минута расписана. Так не бывает… Надо пытаться чувствовать, прислушиваться к своему организму: что ему сейчас нужно?

Одессит Виктор Эрак2

Виктор Эрак

А что ему сейчас нужно? Какие такие секреты знает Виктор Михайлович? Кстати, он ими щедро делится. На недавнем фестивале «Планета долгожителей» он со сцены рассказывал о собственных наработках, которые собирал всю жизнь.

Кстати, начал с шутки:

– Это хорошо, что проводится такой фестиваль! Я вот смотрю на его участников и думаю: вот хорошо, что здесь нет представителей Пенсионного фонда. Они бы посмотрели на вас, да и… увеличили бы пенсионный возраст!

Что касается тех же секретов долголетия, то Виктор Эрак считает:

Долголетие держится на трех китах: здоровое питание, движение и добропорядочность!.. Но ведь нужно прислушиваться к себе: не можете двигаться быстрым

шагом – двигайтесь так, как вам удобно. Но главное – двигайтесь, двигайтесь! Я считаю, что нужно после еды лечь и выспаться… Добропорядочность и доброжелательность – это очень важно. Надо вести себя так, чтобы на вас не «навели порчу», чтобы вслед вам не полетели какие-то плохие «пожелания»… И вообще: очень рекомендую вам прочитать и время от времени перечитывать известный роман «Портрет Дориана Грея»… Надо жить так, чтобы не довести себя до такого портрета…

«Таинственные» пять процентов

Тогда, после выступления Виктора Михайловича на сцене, многие подходили к нему, будто почувствовали, что знает этот человек еще какие-то «секреты». А он улыбается себе, снова советует обратиться к известному роману, к которому сам обращается снова и снова.

Одессит Виктор Эрак3

Говорим с ним о войне. Он немного таинственно признается:

– Я же говорил, что верю в судьбу… Вот мне все чаще кажется, что война скоро закончится. Просто чувствую, что будет так!

– Может, эти оттого, что вы – оптимист?

– Обо мне так часто говорят… Но признаюсь вам: это не совсем так. А иногда вообще совсем не так. Я просто стараюсь быть таким. А вот читаю многое, в том числе и газеты, поэтому и делаю свои выводы. Ну а еще предчувствие о конце войны такое имею… Это уже объяснить трудно… Ведь есть вещи, которые действительно очень трудно объяснять. Вот, например, великий Николай Амосов, известный хирург. Он же признался: я, мол, считал, что знаю организм человека на все сто процентов. А оказалось, что есть таинственные пять процентов, которые так и остались даже для него загадкой навсегда. Признаюсь: при всем том, что иногда кажется, что все ясно, всегда бывает так: ясно как раз далеко не все!.. Не боюсь признаться: я человек немного суеверный.

– Но к вам обращаются с просьбой раскрыть собственные секреты, поделиться чем-то, рассказать о вашем образе жизни!

– А вот здесь могу только повторить о своих «трех китах». И, прежде всего, хочу подчеркнуть: главное в человеке, как я считаю, это его искренние добропорядочность и доброжелательность!

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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