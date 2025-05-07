Об этом сообщили ее родственники в соцсетях.

Лидия Францевна родилась в далеком 1919 году, прошла через ад Голодомора, пережила войны, тяжелые времена, потери, но не потеряла главного — человечности, тепла сердца и веры в добро.

Женщина проживала в городе Подольск и 1 мая отпраздновала свой 106-й день рождения в кругу родных.

“Перестало биться сердце нашей мамулички, бабулички, прабабулички, старейшей женщины города Подольск, Стратулат Лидии Францевны. 1 мая 2025 года она отметила свои 106 лет. Мы всегда будем в сердце помнить ее самый волшебный образ, ее советы и наставления. Покойся с Богом, наша дорогая!!! ”, — написала Татьяна Крепич.

Прощание с Лидией Францевной Стратулат состоится в среду, 8 мая, в 11:00 по адресу: г. Подольск, ул. Гетманская, 30.