Наш Юг — место рождения лучших украинских вин. Виноделы завершили работу, поэтому начинается сезон винных фестивалей и дегустаций. Первый фестиваль состоится уже на этой неделе. Организаторы пригласили чуть ли не всех виноделов, а заодно и сыроделов, ведь сыр и вино — лучший дуэт.

После фестиваля вина продолжить вечер в теплом зале под звуки музыки приглашает Одесская филармония. Там продолжается открытие очередного сезона, поэтому приготовьтесь к ярким зрелищам, которые готовит Андрей Черный.

Театры города приглашают на премьеры. На этот раз в Театре на Чайной и в Доме Клоунов. Маленьких зрителей ждут в Одесской опере на специальной программе, где восстанавливают познавательные и увлекательные путешествия театром.

3 октября, 18:30. Спектакль «Самозванцы». Дом Клоунов

«Самозванцы» – невероятная история, которая заставит полностью отключиться от мира за стенами театра и посмотреть спектакль буквально на одном дыхании.

Перед вами – темпераментный продюсер Фабио, его преданный друг-гей Стасик и очаровательная актриса Диана. Мужчины пытаются завоевать душу (и не только) роскошной Дианы. А она мечтает о мировой славе и в то же время старается не спровоцировать ссору с ревнивым и всегда озабоченным мужем Марком.

События развиваются стремительно: страсти разгораются, опасность растет, а каждый новый шаг повышает ставки. Неожиданные повороты сюжета, напряжение, настоящие чувства и интриги будут держать в напряжении до последнего. Кто же в конце концов будет разоблачен? – Приходите и узнайте лично! В ролях любимые одесские артисты: Ирина Бессараб, Дмитрий Олешко, Нахмет Исмаилов, Михаил Грицик.

4 октября, 12:00. «Путешествие маленького музыканта». Одесская опера.

Программы концертов разнообразны. Они состоят из знакомства с музыкальным театром и всеми его составляющими — хором, балетом, оперой, с музыкальными инструментами и оркестром, гримерной, бутафорной, декорационной и костюмерной мастерскими и т.д. Артисты оркестра, балета, солисты оперы демонстрируют детям свое мастерство, а ведущая, Людмила Сергийчук, общается с юными зрителями на протяжении всего художественного мероприятия.

Художники знакомят юных слушателей с шедеврами мировой классики, национальным музыкальным достоянием и лучшими образцами современного музыкально-театрального искусства. Во время таких концертов возникает удивительный контакт маленьких зрителей с исполнителями, в частности юными артистами.



4-5 октября, 14:00 — 20:00. Фестиваль сыра и вина Bon Appetit. Park Residence

Празднуем сезон Божоле с вином и гастрономическими открытиями

На этот раз вас ждет еще больше нового:

Дегустация 100+ сортов крафтового вина – от глубоких красных до изысканных белых и игристых.

Авторские гастро-фудкорт, сыры, сладости и блюда на гриле

Саксофон и живая музыка для настоящей эстетической атмосферы.

Маркет украинских брендов: украшения, дизайнерская одежда, аксессуары, декор и другие стильные вещи от креативных мастеров.

4-5 октября 18:00. Премьера. «Postscriptum». Театр на Чайной

Это парадоксальная история о семье, которая стремится услышать и понять, но каждый раз теряет шанс сказать главное. Драма, где любовь и неприятие идут рука об руку, а возвращение становится испытанием для всех.

О доме, который может стать и убежищем, и ловушкой. О конце, который звучит, как начало. Театр, в котором мы узнаем себя.



5 октября, 18:00. Концерт ансамбля «Чайка». Одесская филармония

Одесская филармония и Андрей Черный приглашают на музыкальный праздник — концерт академического ансамбля «Чайка». Это будет вечер настоящего украинского колорита, энергии и вдохновения! Ряд и место — выбираете сами, а вот хорошее настроение и прекрасную музыку и танцы в исполнении Академического ансамбля украинской музыки, песни и танца «Чайка» вам гарантированы!

