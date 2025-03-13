Долгожителтница Екатерина Желтова из Подолья на Одесчине

Ели траву, чтобы не умереть с голоду

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Родилась Екатерина 18 февраля 1924 года в Смоленской области. Детство ее пришлось на трудные годы, которые запомнились голодом и холодом, потерей близких людей и материнским теплом с мудрым советом: «Доченька, запомни – Бог не дает испытаний, которые не мог бы пережить человек».

Долгожительница Екатерина Желтова

– Я до сих пор помню мамины наставления. И как люди бедствовали. Голод гнал собирать колосья на полях, мы ели траву. Когда стало немного легче, я ходила в соседнее село за хлебом – там давали каждому по 600 граммов хлеба, – вспоминает Екатерина Желтова.

Но, несмотря на все испытания, она с удовольствием ходила в школу, где успевала не только хорошо учиться, но и заниматься спортом. Всегда участвовала в соревнованиях по физкультуре или легкой атлетике. Спорт стал для нее занятием, которое давало силу, закаливало. Она не знала, что эта закалка пригодится ей во время военного лихолетья.

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На фронт пошла в восемнадцать лет

Её фронтовые дороги начались в восемнадцать лет, когда она пошла защищать Родину. Была делопроизводителем-механистом, а затем участвовала и в боях.

Екатерина Желтова в молодости

Её мужество и отвага были отмечены многочисленными наградами.

– Я воевала на Втором Белорусском фронте, в 330-й стрелковой дивизии, получила звание ефрейтора.

Сегодняшние события в Украине шокируют. Даже в ужасном сне не снилось, что Россия развяжет против Украины войну. Я с ужасом смотрю на то, что происходит. Мое поколение пережило Вторую мировую, а теперь мой внук – в рядах Вооруженных сил Украины, – говорит ветеранка.

Свою первую и единственную любовь встретила на войне

Посреди военного лихолетья, смертей и страданий девушка встретила свою первую любовь, которая стала для нее единственной на всю жизнь. Екатерина Борисовна говорит, что именно война заставила осознать ценность жизни.

Екатерина Желтова с мужем

–Война может лишить многих вещей, даже жизни. Но она не способна помешать любви, – уверена женщина.

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Екатерина и Василий Желтовы служили вместе больше двух лет. А после окончания войны поженились. Их первый ребенок родился в Германии, где молодая семья проходила службу.

Екатерина Желтова, награды

Позже семья переехала в Николаев, а когда Василия перевели в Одесский военный округ, Екатерина впервые ступила на балтскую землю. Здесь пролетели лучшие годы зрелости и пришел уютный вечер в кругу родных людей.

Тридцать лет любимой работы

Женщина устроилась работать на Балтийскую швейную фабрику. Сплоченный коллектив и работа в экспериментальном цехе, где шили одеяла, верхнюю одежду, а затем – военную форму, приносила удовольствие. Так она отдала любимому делу тридцать лет.

– Екатерина Борисовна спокойный, ответственный, вежливый и безотказный человек. Вместе с ней работал и ее муж, который, выйдя в отставку, пришел на фабрику, – вспоминает председатель профсоюза работников фабрики Светлана Щербань.

В чем же эликсир здоровья и секреты долголетия?

Екатерина Желтова и сегодня старается быть полезной своей семье, заботится о близких. Она охотно готовит обеды, делает запеканки и печет печенье. А еще – следит за своим здоровьем. Ее день начинается в 6 часов утра с зарядки и легкого завтрака. Обязательным ритуалом является просмотр новостей – ее интересует, что происходит в стране и мире. Она любит ухаживать за цветником и садом.

Екатерина Желтова и её семья
Екатерина Желтова с внуком

 В своем щедролетии Екатерина Борисовна ощущает тепло своей семьи. О ней заботится семья ее сына Олега. Она счастлива, что у нее есть хорошая семья – сын и дочь, внуки и двое правнуков.

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– Мы с мужем прожили вместе пятьдесят славных лет, берегли друг друга. Главное – суметь пронести свою любовь через испытания, не ссориться, уважать интересы и мнение своей половинки, быть опорой друг для друга, – делится Екатерина Борисовна жизненными премудростями.

Екатерина Желтова, долгожительница

На вопрос, есть ли какой-то эликсир здоровья и секреты долголетия, Екатерина ответила:

– Бог его знает. Наверное, основной эликсир здоровья – это любовь к жизни и к труду. А еще – во всем надо знать меру. Я за свою жизнь ни разу не злоупотребляла алкогольными напитками, не имела вредных привычек. Ем только натуральные продукты и не переедаю. Несмотря на любые перипетии судьбы, каждый день нахожу причину, чтобы улыбнуться жизни. И не делаю людям зла. Думаю, это дает мне надежду на счастливую и долгую жизнь.

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