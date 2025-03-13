Ели траву, чтобы не умереть с голоду

Родилась Екатерина 18 февраля 1924 года в Смоленской области. Детство ее пришлось на трудные годы, которые запомнились голодом и холодом, потерей близких людей и материнским теплом с мудрым советом: «Доченька, запомни – Бог не дает испытаний, которые не мог бы пережить человек».

– Я до сих пор помню мамины наставления. И как люди бедствовали. Голод гнал собирать колосья на полях, мы ели траву. Когда стало немного легче, я ходила в соседнее село за хлебом – там давали каждому по 600 граммов хлеба, – вспоминает Екатерина Желтова.

Но, несмотря на все испытания, она с удовольствием ходила в школу, где успевала не только хорошо учиться, но и заниматься спортом. Всегда участвовала в соревнованиях по физкультуре или легкой атлетике. Спорт стал для нее занятием, которое давало силу, закаливало. Она не знала, что эта закалка пригодится ей во время военного лихолетья.

На фронт пошла в восемнадцать лет

Её фронтовые дороги начались в восемнадцать лет, когда она пошла защищать Родину. Была делопроизводителем-механистом, а затем участвовала и в боях.

Её мужество и отвага были отмечены многочисленными наградами.

– Я воевала на Втором Белорусском фронте, в 330-й стрелковой дивизии, получила звание ефрейтора.

Сегодняшние события в Украине шокируют. Даже в ужасном сне не снилось, что Россия развяжет против Украины войну. Я с ужасом смотрю на то, что происходит. Мое поколение пережило Вторую мировую, а теперь мой внук – в рядах Вооруженных сил Украины, – говорит ветеранка.

Свою первую и единственную любовь встретила на войне

Посреди военного лихолетья, смертей и страданий девушка встретила свою первую любовь, которая стала для нее единственной на всю жизнь. Екатерина Борисовна говорит, что именно война заставила осознать ценность жизни.

–Война может лишить многих вещей, даже жизни. Но она не способна помешать любви, – уверена женщина.

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Екатерина и Василий Желтовы служили вместе больше двух лет. А после окончания войны поженились. Их первый ребенок родился в Германии, где молодая семья проходила службу.

Позже семья переехала в Николаев, а когда Василия перевели в Одесский военный округ, Екатерина впервые ступила на балтскую землю. Здесь пролетели лучшие годы зрелости и пришел уютный вечер в кругу родных людей.

Тридцать лет любимой работы

Женщина устроилась работать на Балтийскую швейную фабрику. Сплоченный коллектив и работа в экспериментальном цехе, где шили одеяла, верхнюю одежду, а затем – военную форму, приносила удовольствие. Так она отдала любимому делу тридцать лет.

– Екатерина Борисовна спокойный, ответственный, вежливый и безотказный человек. Вместе с ней работал и ее муж, который, выйдя в отставку, пришел на фабрику, – вспоминает председатель профсоюза работников фабрики Светлана Щербань.

В чем же эликсир здоровья и секреты долголетия?

Екатерина Желтова и сегодня старается быть полезной своей семье, заботится о близких. Она охотно готовит обеды, делает запеканки и печет печенье. А еще – следит за своим здоровьем. Ее день начинается в 6 часов утра с зарядки и легкого завтрака. Обязательным ритуалом является просмотр новостей – ее интересует, что происходит в стране и мире. Она любит ухаживать за цветником и садом.

В своем щедролетии Екатерина Борисовна ощущает тепло своей семьи. О ней заботится семья ее сына Олега. Она счастлива, что у нее есть хорошая семья – сын и дочь, внуки и двое правнуков.

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– Мы с мужем прожили вместе пятьдесят славных лет, берегли друг друга. Главное – суметь пронести свою любовь через испытания, не ссориться, уважать интересы и мнение своей половинки, быть опорой друг для друга, – делится Екатерина Борисовна жизненными премудростями.

На вопрос, есть ли какой-то эликсир здоровья и секреты долголетия, Екатерина ответила:

– Бог его знает. Наверное, основной эликсир здоровья – это любовь к жизни и к труду. А еще – во всем надо знать меру. Я за свою жизнь ни разу не злоупотребляла алкогольными напитками, не имела вредных привычек. Ем только натуральные продукты и не переедаю. Несмотря на любые перипетии судьбы, каждый день нахожу причину, чтобы улыбнуться жизни. И не делаю людям зла. Думаю, это дает мне надежду на счастливую и долгую жизнь.