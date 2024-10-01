День пожилых людей: когда и зачем появился этот праздник

День пожилых людей – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности родителям, матерям, ветеранам труда, пенсионерам и всем пожилым людям за их доброту и мудрость, многолетний самоотверженный труд и неоценимый вклад в развитие Украины.

Как появился этот праздник

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей с целью повышения осведомленности о вызовах и возможностях, связанных со старением населения. Цель праздника – признание роли пожилых людей в обществе и для повышения осведомленности об их потребностях. Со временем этот день стал важным для многих стран, организующих различные мероприятия, посвященные пожилым людям.

Статья по теме: Планета долгожителей: люди золотого возраста собрались на ежегодный фестиваль

Украина как полноправный член ООН поддержала инициативу международного сообщества и с 1991 года ежегодно отмечает этот день.

Согласно международной классификации, пожилым лицом считается тот, кто достиг 65 лет. К 2050 году число таких людей во многих развитых странах увеличится вдвое (т.н. процесс старения наций), а общее количество в мире составит два миллиарда человек.

Сверхважной, по мнению ООН, необходимо активное использование производственного и творческого потенциала людей старшего возраста. Общество должно одновременно помогать преодолевать психологический предел старости и уменьшать бремя социальных расходов на молодых людях за счет работающих пенсионеров.

Как отмечают День пожилых людей

В этот день в разных странах проходят всевозможные праздничные мероприятия – это и фестивали, и разнообразные концерты, и театральные представления, и благотворительные выставки, а также разнообразные вечера отдыха, чаепития, танцы, экскурсии, конгрессы и конференции в защиту прав пожилых людей.

Это день, когда принято проявлять уважение и оказывать всяческие знаки внимания людям старшего поколения. Представители бизнеса устраивают для них скидки в магазинах и на разные услуги.

Также в День пожилых людей поддерживают тех, кто уже не в состоянии сам о себе позаботиться – им стараются сделать какие-либо приятные подарки.

Так что не забудьте поздравить сегодня своих пожилых родственников и знакомых, если еще не сделали этого и пожелайте им крепкого здоровья, долголетия, радости, сердечного тепла, любви, душевного покоя, добра и веры в лучшее будущее! И пусть всегда их окружают вниманием и попечительством близкие люди, радуют своими успехами дети, внуки и правнуки и ничто не омрачает их будни.