В Одессе прошел фестиваль книги с саксофоном, флешмобом, выставкой картин и мастер-классами (фото)

23-24 октября в Одесской областной универсальной научной библиотеке имени М. С. Грушевского состоялся ХХVІІІ областной фестиваль украинской книги памяти Михаила Грушевского «Бесконечность украинской книги». Нынешний фестиваль был посвящен 210-летию со дня рождения Тараса Шевченко и назывался «Шевченко – это мы, а мы – это Украина».

Праздничное настроение гостям создала музыкально инструментальная программа саксофониста Дениса Дмитрика. В фойе библиотеки проводили мастер-классы декоративно-прикладного искусства, где все желающие могли создать бумажного ангела.

Фестиваль начался с исполнения Государственного Гимна Украины Екатериной Сырых. Ведущая праздника Диана Мала рассказала историю юной исполнительницы. Екатерина с семьей переехала в Одессу из-за военных действий в Макеевке и развивает свой талант здесь.

Преподаватель колледжа Александра Бондарчук рассказала о выставке картин и творческих изделий студентов «Связь веков: современный взгляд на творчество Шевченко». Выставка символически совмещала прошлое и настоящее, включая живопись, вытинанки и копии графических работ Шевченко.

Гости фестиваля также насладились театрализованным представлением «Цвета родной земли» в исполнении Театра грима и костюма Одесского театрально-художественного колледжа.

Студенты Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой умиляли гостей лирическими песнями «Мелодии, которые греют наши души во время коварной войны», исполненными на бандуре.

Изюминкой фестиваля стал областной поэтический флешмоб «Мой Шевченко», в котором приняли участие более ста читателей и библиотекарей области. Актеры Одесского театра им. Василька присоединились с литературно-драматической композицией по поэме Шевченко «Екатерина».

Автор композиции Любовь Федченко назвала ее «Безталание любви. Плачи украинской земли». Екатерина в исполнении Ирины Шеляг символизирует Украину. Заслуженный артист Украины Павел Шмарев от имени Поэта размышлял о любви Екатерины. Шевченко-Художник также продолжал тему Екатерины в своих картинах.

На спектакле звучали народные песни и песни на слова Шевченко. Репродукция картины «Екатерина» вызвала образ Мадонны. Стихотворение Леонида Киселева «Екатерина», которое называет Екатерину украинской Мадонной, прозвучало очень трогательно.

На фестивале представили библиографический указатель «Всегда современный: 210 лет со дня рождения Т. Г. Шевченко», охватывающий все сферы жизни и творчества Шевченко. Собравшихся ознакомила с ним Елена Ласкевич.

Каждый день фестиваля читали лекции об Одессе Шевченко Тарас Гончарук и о московском яде Ирина Нечиталюк.

Фестиваль стал пространством, где объединились история и современность украинской культуры.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как выучить украинский язык, где работает разговорный клуб и как к нему присоединиться.

Ольга БУЛГАКОВА, заместитель директора по научной работе Одесской областной универсальной научной библиотеки имени М. С. Грушевского.

Фото: Сергей Гуменюк, Екатерина Голенко.