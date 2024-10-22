В Одесской научной библиотеке состоится фестиваль украинской книги

Как рассказали организаторы мероприятия, этот фестиваль посвящен 210-летию со дня рождения Тараса Шевченко и приурочен ко Дню украинской письменности, который будет отмечаться в воскресенье, 27 октября.

Открытие фестиваля украинской книги состоится завтра, 23 октября 2024 года, в 12:00 в фойе библиотеки (Одесса, ул. Троицкая, 49/51).

Программа фестиваля

Среда, 23 октября

Фойе библиотеки, 1-й этаж:

11:00-12:00: «Волшебный мир витинанки». Мастер-класс от Антонины Дымовой и Марианны Панасюк, мастериц декоративно-прикладного искусства Одесского областного центра украинской культуры. Ведущая – народная артистка Украины Диана Малая;

Отдел популяризаторской и научно-исследовательской деятельности «Музей украинской книги», 1-й этаж:

12:00-12:10: Государственный гимн Украины в исполнении Екатерины Серых, ученицы школы педагогической практики Одесского профессионального колледжа искусств имени К. Ф. Данькевича;

Государственный гимн Украины в исполнении Екатерины Серых, ученицы школы педагогической практики Одесского профессионального колледжа искусств имени К. Ф. Данькевича; 12:10-12:30: Поздравительное слово от Одесскоой ОВА и Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОВА;

Поздравительное слово от Одесскоой ОВА и Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОВА; 12:30-12:35: Вводное слово Ю.С. Амельченко, директора «Одесской областной универсальной научной библиотеки имени М. Грушевского;

Вводное слово Ю.С. Амельченко, директора «Одесской областной универсальной научной библиотеки имени М. Грушевского; 12:35-12:40: «Лицо украинской истории». Фильм о жизни и творчестве Т. Г. Шевченко;

«Лицо украинской истории». Фильм о жизни и творчестве Т. Г. Шевченко; 12:40-13:00: «Путями Великого Кобзаря». Обзор выставки литературы из фондов библиотеки (Е.В. Забиянов, заведующий отделом популяризаторской и научно-исследовательской деятельности «Музей украинской книги», доктор философии по специальности «Информационное, библиотечное и архивное дело»);

«Путями Великого Кобзаря». Обзор выставки литературы из фондов библиотеки (Е.В. Забиянов, заведующий отделом популяризаторской и научно-исследовательской деятельности «Музей украинской книги», доктор философии по специальности «Информационное, библиотечное и архивное дело»); 13:00-13:20: «Связь веков: современный взгляд на творчество Шевченко». Презентация выставки картин и изделий студентов КЗ «Одесский художественный профессиональный колледж имени М.Б. Грекова» (О.А. Бондарчук, преподаватель колледжа);

«Связь веков: современный взгляд на творчество Шевченко». Презентация выставки картин и изделий студентов КЗ «Одесский художественный профессиональный колледж имени М.Б. Грекова» (О.А. Бондарчук, преподаватель колледжа); 13:20-13:50: Дефиле украинского костюма «Цвета родной земли». Театр грима и костюма Одесского театрально-художественного профессионального колледжа (руководитель В.А. Саган, преподаватель, заслуженный работник культуры Украины);

Дефиле украинского костюма «Цвета родной земли». Театр грима и костюма Одесского театрально-художественного профессионального колледжа (руководитель В.А. Саган, преподаватель, заслуженный работник культуры Украины); 13:50-14:20: «Мелодии, которые греют наши души во время коварной войны». Концерт студентов класса бандуры профессора Н. В. Морозевич Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой;

«Мелодии, которые греют наши души во время коварной войны». Концерт студентов класса бандуры профессора Н. В. Морозевич Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой; 14:20-14:50: «Мой Шевченко»: областной поэтический флешмоб.

Отдел социокультурной деятельности, 1-й этаж (онлайн):

15:00-16:00: «Шевченкова Одесса». Лекция Т.Г. Гончарука, д.и.н., профессора кафедры истории Украины и специальных исторических дисциплин ОНУ имени И.И. Мечникова.

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Четверг, 24 октября

Электронный читальный зал и читальный зал литературы по гуманитарным и общественным наукам, 2-й этаж:

10:00-10:30: «Песенная Шевченко». Обзор нотных изданий – музыкальных произведений украинских композиторов на стихи Т. Г. Шевченко;

«Песенная Шевченко». Обзор нотных изданий – музыкальных произведений украинских композиторов на стихи Т. Г. Шевченко; 10:30-11:00: «Произведения Шевченко в переводах на языки мира». Выставка-обзор книжной выставки;

«Произведения Шевченко в переводах на языки мира». Выставка-обзор книжной выставки; 11:00-11:30: «Кобзарь» Тараса Шевченко сквозь века». Презентация книг из редкого и ценного фонда библиотеки;

«Кобзарь» Тараса Шевченко сквозь века». Презентация книг из редкого и ценного фонда библиотеки; 11:30-12:00: «Женщины в жизни Шевченко: любимые и влюбленные». Презентация книжно-иллюстративной выставки;

«Женщины в жизни Шевченко: любимые и влюбленные». Презентация книжно-иллюстративной выставки; 12:00-12:30: Литературно-музыкальная композиция «Бесталланная любовь, плачи украинской земли» по мотивам поэмы Т.Г. Шевченко «Катерина» с участием актеров Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В.Василько (к 135-летию написания поэмы «Катерина»);

Литературно-музыкальная композиция «Бесталланная любовь, плачи украинской земли» по мотивам поэмы Т.Г. Шевченко «Катерина» с участием актеров Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В.Василько (к 135-летию написания поэмы «Катерина»); 12:30-13:00: «Всегда современный: 210 лет со дня рождения Т. Г. Шевченко». Презентация научно-библиографического указателя.

Отдел социокультурной деятельности, 1-й этаж (онлайн):

15:00-16:00: «Пришлось запросить из московской чаши московский яд». Лекция И. В. Нечиталюк, к.филол.н., доцент кафедры украинской литературы и компаративистики ОНУ имени И. И. Мечникова.

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