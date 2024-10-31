В Одесі пройшов фестиваль книги із саксофоном, флешмобом, виставкою картин, та майстер-класами

23-24 жовтня в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. С. Грушевського відбувся ХХVІІІ обласний фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського «Безмежність української книги». Цьогорічний фестиваль був присвячений 210-й річниці від дня народження Тараса Шевченка і мав назву «Шевченко – це ми, а ми – це Україна».

Святковий настрій гостям створила музично-інструментальна програма саксофоніста Дениса Дмитрика. У фоє бібліотеки проводили майстер-класи декоративно-ужиткового мистецтва, де всі охочі могли створити паперового янгола.

Фестиваль розпочався з виконання Державного Гімну України Катериною Сирих. Ведуча свята Діана Мала розповіла історію юної виконавиці. Катерина з родиною переїхала до Одеси через воєнні дії у Макіївці і розвиває свій талант тут.

Викладачка коледжу Олександра Бондарчук розповіла про виставку картин і творчих виробів студентів «Зв’язок віків: сучасний погляд на творчість Шевченка». Виставка символічно поєднувала минуле і сучасність, включаючи живопис, витинанки та копії графічних робіт Шевченка.

Гості фестивалю також насолодилися театралізованою виставою «Кольори рідної землі» у виконанні Театру гриму і костюму Одеського театрально-художнього коледжу.

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Студенти Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової розчулили гостей ліричними піснями «Мелодії, що гріють наші душі під час підступної війни», виконаними на бандурі.

Родзинкою фестивалю став обласний поетичний флешмоб «Мій Шевченко», в якому взяли участь понад сто читачів та бібліотекарів області. Актори Одеського театру ім. В. Василька приєдналися з літературно-драматичною композицією за поемою Шевченка «Катерина».

Авторка композиції Любов Федченко назвала її «Безталання кохання. Плачі української землі». Катерина у виконанні Ірини Шеляг символізує Україну. Заслужений артист України Павло Шмарьов від імені Поета розмірковував про любов Катерини. Шевченко-Художник також продовжував тему Катерини у своїх картинах.

Під час вистави звучали народні пісні та пісні на слова Шевченка. Репродукція картини «Катерина» викликала образ Мадонни. Вірш Леоніда Кисельова «Катерина», який називає Катерину українською Мадонною, прозвучав дуже зворушливо.

На фестивалі представили бібліографічний покажчик «Завжди сучасний: 210 років від дня народження Т. Г. Шевченка», який охоплює всі сфери життя і творчості Шевченка. Присутніх ознайомила з ним Олена Ласкевич.

Кожного дня фестивалю читали лекції про Шевченкову Одесу Тарас Гончарук та про московську отруту Ірина Нечиталюк.

Фестиваль став простором, де з’єдналися історія та сучасність української культури.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, як вивчити українську мову, де працює розмовний клуб і як до нього приєднатися.

Ольга БУЛГАКОВА, заступник директора з наукової роботи Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. С. Грушевського.

Фото: Сергій Гуменюк, Катерина Голенко.