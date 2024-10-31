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В Одессе закончили ремонт площади Трибуны Героев (Толбухина): как она теперь выглядит (фото, видео)

В Одессе закончили ремонт площади Трибуны Героев (Толбухина): как она теперь выглядит (фото, видео)

Комплексные ремонтные работы на одесской площади Трибуны Героев (ранее – Толбухина) завершены досрочно.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сообщается, что благодаря обновлению рельсового полотна и поднятию асфальтного покрытия значительно увеличена проездная способность автотранспорта по кругу. Также, на основе предварительного анализа трафика, отрегулированы светофорные объекты. Также в рамках работ было проведено благоустройство территории: нанесена качественная разметка, освещение заменено на более эффективное и экономное.

Одесская площадь Трибуны Героев (Толбухина) после ремонта

На площади Трибуны Героев (Толбухина) в Одессе

«Так что в темное время суток движение на этом участке стало более безопасным, а движение трамваев – более плавным и тихим», – отмечают в мэрии.

На одесской площади Трибуны Героев завершены ремонтные работы

Одесская маршрутка на площади Трибуны Героев (Толбухина)

Масштабные работы на площади Трибуны Героев (Толбухина) стартовали с 9 августа текущего года. Они производились поэтапно и включали ремонт проезжей части, наружного освещения и трамвайного пути.

По словам мэра Геннадия Труханова, необходимость в проведении таких работ возникла, поскольку в город пришли новые современные трамваи, поэтому для обеспечения их безопасного проезда по отдельным участкам старого пути нужно было провести ремонтные работы.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ
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