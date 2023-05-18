День депортации 18 мая: крымские татары отмечают трагическую годовщину

В этот день, 18 мая, наряду с Днем музеев и Днем вышиванки, в Украине отмечается и скорбная дата: День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. А после аннексии Крыма россией в 2014 году и последующего полномаштабного вторжения на территорию нашей страны в 2022-м этот день приобрел особое значение, ведь путинский режим «отметился» новые преступениями как против украинцев, так и крымских татар.

Депортация крымских татар: как это было

Одним из самых страшных примеров преступлений советской власти, совершенных ею во время Второй мировой войны, стала принудительная депортация крымских татар 18-20 мая 1944 года.

Формальной причиной депортации стало то, что крымскотатарский народ признали «изменниками родины» – советские власти обвинили их в массовом дезертирстве из рядов Красной армии и якобы сотрудничестве с нацистской Германией во время Второй мировой войны. На самом деле никаких доказательств «массового дезертирства» и «предательства» крымских татар не было, а абсолютное большинство коллаборационистов погибло в боях или было осуждено в индивидуальном порядке. Тем не менее, крымских татар было решено выселить из Крыма в Узбекистан.

Депортация началась в 3:00 утра 18 мая 1944 года и завершилась 20 мая. К операции были привлечены 32 тысячи сотрудников НКВД.

Депортированным давалось на сборы от нескольких минут до получаса, разрешалось брать с собой личные вещи, бытовой инвентарь и провизию в расчете до 500 кг на семью. На самом деле удавалось собрать в среднем 20-30 килограммов вещей и продуктов, абсолютное большинство имущества оставалось и было конфисковано государством.

Во время главной волны депортации выселено около 200 тысяч крымских татар, для перевозки которых было использовано 70 эшелонов.

При переезде погибли около 8 000 человек, большинство из которых – дети и пожилые люди. Самые распространенные причины смерти – жажда и тиф.

Последний эшелон с депортированными прибыл в Узбекистан 8 июня, часть крымских татар погибла в дороге.

За первые три года после переселения от голода, истощения и болезней умерли, по разным оценкам, от 20 до 46 процентов всех депортированных. Среди умерших за первый год почти половина – дети до 16 лет.

Подавляющее большинство крымских татар перевезли в так называемые спецпоселения – окруженных военизированной охраной, блокпостами и огражденных колючей проволокой территорий, которые скорее напоминали трудовые лагеря, а не поселение мирных людей. Приезжие были дешевой рабочей силой и их использовали для работы в колхозах, совхозах и на промышленных предприятиях.

До 1956 года крымские татары не имели права выходить за пределы спецпоселений, а главы семей должны были каждый месяц регистрироваться в милиции. Обо всех изменениях в семьях нужно было докладывать милиции в трехдневный срок.

В течение 1950-1960-х годов татары боролись за свое право вернуться на историческую родину, в том числе с помощью демонстраций в узбекских городах. И политические акции привели к политическому успеху. 5 сентября 1967 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму», который отменял обвинения в измене крымских татар, однако провозглашал якобы полное укоренение крымских татар в Узбекистане.

Постепенно крымским татарам удалось добиться расширения своих прав. Однако неформальный, но от этого не менее строгий запрет на их возвращение в Крым, действовал до 1989 года.

Депортацию крымских татар признали геноцидом

В 2006 году курултай крымскотатарского народа обратился к Верховной Раде с просьбой признать депортацию геноцидом. В 2015 году Верховная Рада Украины признала депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом, а дату 18 мая установили как День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Отдельной поправкой осудили современные притеснения крымских татар.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре крымской столицы Симферополя. Но после аннексии Крыма россией в 2014 году проведение подобных акций запретили.

Кроме того, крымские татары вторично оказались перед опасностью потерять свою родину: потомки сталинского НКВД снова начали репрессии. На этот раз татар обвиняют якобы в участии в организациях, признанных в россии террористическими, например, такой как «Хизб ут-Тахрир».

Тогда же тысячи крымских татар были вынуждены покинуть родной полуостров и выехать на материковую Украину.

Депортация после начала войны в Украине

С того момента, как 24 февраля 2022 года россия начала полномасштабное вторжение в Украину, на оккупированных украинских территориях российская армия начала прибегать к методам принудительной депортации, подобным тем, которые 79 лет назад сталинский режим задействовал в отношении крымских татар.

Так, только за три месяца с начала войны оккупанты принудительно вывезли в россию 1,2 миллионов украинцев, в том числе около 210 тысяч детей.

Всех, кого россияне подозревают в сотрудничестве или связях с украинскими военными, или даже просто в проукраинских взглядах, отправляют из оккупированных городов в так называемые «фильтрационные лагеря», где могут содержать неделями или же отправлять в пыточные тюрьмы. Для «особо опасных» в идеологическом понимании и «неблагонадежных» украинцев «фильтрация» становится постоянной. При этом украинцев допрашивают, тщательно осматривают, содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают. А это – один из элементов тотального геноцида нашей нации. Обычной практикой рашистов стал вывоз украинцев в самые отдаленные регионы россии без необходимых вещей и защиты.

В то же время война продолжается, и в наши дни преимущество явно не на стороне путинских оккупантов. А многие крымские татары сейчас сражаются сейчас с россиянами в составе разных подразделений ВСУ, чтобы сначала освободить юг Украины, а затем и Крым, а также наконец-то вернуться домой.

И не исключено, что возвращение Крыма в состав Украины – уже не за горами.

Источники: Суспiльне Крим, nv.ua и ТСН