В центре Одессы закрасили “тень Пушкина”;

Акцию прокомментировали в организации “Робимо вам нерви”, намекнув, что следующим может стать бюст Пушкину;

Демонтаж – часть процесса «очистки публичного пространства» от символов российской империи.

Как сообщили активисты общественной организации “Робимо вам нерви”, “маркер империи, которая уничтожает нас веками” исчез с одесского тротуара. По их словам, закрасить инсталляцию помогли коммунальщики.

“Одесские коммунальщики помогли облакам сойти в небе. Тень пушкина исчезла и больше мы ее не увидим, надеемся, так же как и в ближайшем будущем не увидим пушкина на Биржевой.

Всему московскому место на свалке, то есть в Московии. В то же время одесская городская власть тотально саботирует процесс деколонизации и преданно защищает «русский мир». Впрочем, обещание Демьяна выполнено”, — прокомментировали активисты.

Как появилась “тень Пушкина” в Одессе

Открытие памятного знака произошло 26 сентября 2013 года и было приурочено к открытию ежегодного литературного фестиваля «Пушкинская осень», который проводился в Одессе.

Идея арт-объекта принадлежит писателю Олегу Борушко и одесскому краеведу Олегу Губарю. Автор рисунка — скульптор Александр Князик.

Местом установки памятного знака было выбрано пересечение улиц Дерибасовской и Ришельевской. Здесь в начале XIX века находился «Дом Рено» — гостиница, в которой какое-то время проживал Пушкин в период пребывания в ссылке в 1823—1824 годах.

Напомним, этим летом в центре Одессы активисты демонтировали мемориальную доску брату русского поэта Льву Пушкину на фасаде гостиницы «Пассаж». Также редакция «Одесской жизни» поинтересовалась у одесситов: нужен ли Пушкин в Одессе?

