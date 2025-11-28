Ключевые моменты:

27 ноября Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, запустив баллистическую ракету «Искандер-М» из временно оккупированного Крыма.

За минувшие сутки противовоздушная оборона Юга Украины уничтожила 14 воздушных целей.

В ночь на 28 ноября ПВО сбило еще три ударных дрона.

«Искандер-М» – одна из самых опасных ракетных систем, способной прорывать сильную ПВО-защиту.

На Юге Украины уничтожено 14 российских воздушных целей

По информации воздушного командования «Південь», за минувшие сутки на юге Украины ПВО уничтожили один БПЛА «Гербера», девять ударных дронов и один разведывательный беспилотник. Кроме того, в ночь на 28 ноября силы обороны юга сбили три ударных БпЛА типов «Shahed», «Гербера».

Напомним, ночью 27 ноября российские ударные беспилотники атаковали Одесскую область. В результате пострадали фасады и окна двух жилых домов, здание конно-спортивного клуба и сооружение АЗС. Спасатели оперативно ликвидировали возникшие в нескольких местах локальные пожары. Погибших и раненых нет.

Добавим, что баллистическая ракета «Искандер-М» остается одной из самых опасных ракетных систем из-за скорости, точности, большой боевой части и способности прорывать даже мощную ПВО защиту.

