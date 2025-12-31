Ключевые моменты:

«Щедрик» Николая Леонтовича стал всемирно известным музыкальным символом Украины благодаря гастрольной деятельности Украинской республиканской капеллы в 1919–1924 годах.

Под руководством дирижера Александра Кошица капелла дала более 600 концертов в Европе и США, а в 1922 году «Щедрик» прозвучал на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке.

В 2023 году историю «Щедрика» почтили набором из трех серебряных памятных монет в форме колокольчиков, которые можно увидеть в музее-кафе «Старая Одесса».

Всемирно известный музыкальный символ

В сердце каждого украинца звучит мелодия, которая уже сто лет дарит миру радость и тепло — «Щедрик» Николая Леонтовича.

Этот всемирно известный музыкальный символ теперь оживает в необыкновенном наборе из трех серебряных памятных монет. Они посвящены триумфальному пути украинской музыки, который пролегал от сердец слушателей до самых престижных сцен мира.

Украинская республиканская капелла под руководством выдающегося Александра Кошица, культурного посла Украины 1919–1924 годов, дала более 600 концертов в музыкальных центрах Европы и Америки. Жемчужиной их репертуара был «Щедрик», который 5 октября 1922 года прозвучал в легендарном Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Звонкое сердце украинской культуры

Именно эта мелодия, переложенная Питером Вильговским в «Carol of the Bells», сегодня звучит в каждом уголке планеты, напоминая о звонком сердце украинской культуры.

Три серебряные монеты, выпущенные в 2023 году, — это не просто сувенир. Они изготовлены в форме изящных колокольчиков, которые словно оживают в руках, даря ощущение праздничной магии и исторического величия. Почувствовать их красоту и энергетику можно в музее-кафе «Старая Одесса» — месте, где музыка, искусство и история сливаются в один неповторимый праздник души.

Этот набор — настоящий подарок для сердца: для тех, кто любит Украину, ее мелодии и тот незабываемый звон, который объединил мир.

