Ключевые моменты:

В Одессе хранится 100-карбованцевая банкнота УНР 1918 года — один из первых материальных символов украинской государственности.

Купюра, созданная художником Георгием Нарбутом, является уникальным историческим и художественным документом эпохи.

Банкнота представлена в Музее-кофейне «Старая Одесса», где можно увидеть аутентичные свидетельства истории города начала ХХ века.

Журналистка «Одесской жизни» побывала в Музее-кофейне «Старая Одесса», расположенной в самом сердце исторического центра города, где хранится редкий экспонат — 100-карбованцевая банкнота Украинской Народной Республики 1918 года. Эту купюру, которой сейчас 108 лет, можно рассмотреть вблизи как реальное свидетельство становления украинской государственности.

Какие деньги были в Одессе во времена Украинской Народной Республики

Как рассказывает основатель Музея Петр Манелис, еще в декабре 1917 года Украинская Народная Республика приняла закон о выпуске государственных кредитных билетов — карбованцев. Для Одессы того времени, крупного портового города с оживленной торговой жизнью, появление собственных украинских денег стало событием особенным: карбованцы быстро появились на базарах, в лавках, в порту и на знаменитом Привозе.

Первой в обращение была введена купюра номиналом 100 карбованцев. Ее эскиз создал выдающийся украинский художник Георгий Нарбут, и именно эта банкнота стала настоящим произведением искусства.

В витринах Музея она выглядит не просто деньгами, а документом эпохи — свидетелем бурных лет, которые переживала Одесса на изломе империй и государств.

Особое внимание привлекает языковое оформление купюры. Надпись «100 карбованцев» была выполнена на четырех языках — украинском, польском, русском и идише. Для многонациональной Одессы это было совершенно естественно: город, где рядом жили украинцы, евреи, поляки, греки, болгары и представители десятков других народов, легко узнавал себя в таком символе государственной уважительности и открытости.

Карбованцы УНР быстро стали популярны среди населения. В Одессе ими расплачивались за хлеб, рыбу, кофе в городских кофейнях, за билеты на трамвай и за работу в порту. Они стали первым материальным воплощением украинской государственности, которое одесситы держали в руках каждый день.

Сегодня, в Музее-кофейне «Старая Одесса», эта банкнота возвращает горожан и гостей города более чем на столетие назад — во времена, когда Одесса жила на перекрестке культур, языков и государств, а украинская гривна лишь начинала свой путь с карбованца.

Читайте также:

Фото автора